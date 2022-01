A una semana para el inicio pautado de un nuevo semestre escolar en escuelas públicas y privadas, el avance en contagios de COVID-19 ha forzado a muchos a reevaluar sus planes para el regreso a los salones y dejar la puerta abierta a cambios de última hora que llenan a las familias de incertidumbre.

Ofrecer clases presenciales, tal como fue anunciado el año pasado, regresar a las clases a distancia y la posposición del inicio del semestre están sobre la mesa para el sistema público de enseñanza.

“Durante esta semana y, conforme a las reuniones y las recomendaciones de los expertos epidemiólogos del Departamento de Salud, estaremos anunciando los detalles de este inicio de clases, que está programado para el 11 de enero. Es de todos sabido los altos índices de contagios a nivel isla, lo que nos obliga a repasar detalles relevantes y a priorizar la salud de todas nuestras comunidades escolares”, expresó ayer, lunes, el secretario designado del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, en declaraciones escritas.

La Coalición Científica se reunirá esta tarde para discutir las recomendaciones que harán al gobierno sobre el inicio de clases, detalló el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el pediatra Víctor Ramos Otero. El organismo le hace llegar las recomendaciones al gobierno, particularmente al gobernador Pedro Pierluisi y al Departamento de Salud, previo a divulgarlas públicamente.

“Todo lo que hemos recomendado últimamente, el gobierno lo ha acogido, eventualmente. Reconocemos que hay otros sectores que se pueden afectar, pero se ha hecho lo correcto”, expresó Ramos Otero.

El primer ejecutivo sostuvo la semana pasada que no descarta posponer el inicio de clases en las escuelas públicas ante el vertiginoso repunte de casos impulsado por la variante ómicron, el cual entró en su cuarta semana. Pierluisi indicó que esto sería preferible a regresar a una oferta académica completamente a distancia.

Con esto se hace eco de las expresiones del secretario de Educación federal, Miguel Cardona, quien ha expresado que las jurisdicciones estadounidenses deben trabajar para que se puedan ofrecer clases presenciales en los planteles.

Ramos Parés destacó que, mientras se toma una decisión, han continuado las labores para que las escuelas estén listas para recibir nuevamente a estudiantes. A la vez, continúan los esfuerzos para garantizar el cumplimiento con la orden ejecutiva que hace compulsoria la vacunación con la dosis de refuerzo para los empleados docentes y no docentes.

“Estamos repasando el inventario existente de materiales de limpieza y desinfección en todas nuestras escuelas con la Oficina de Seguridad. Hay ya programada una segunda entrega de más materiales y equipos para esta semana”, indicó.

Entretanto, no saber si los estudiantes regresarán a la escuela la semana que viene, si se extienden las vacaciones o si tienen que volver a tomar clases con una computadora plantea un escenario complicado para las familias, manifestó Alfredo Alemán, padre de un alumno de tercer grado en una escuela de Gurabo.

“Mi nene tiene un sinnúmero de lagunas que sé que le van a causar problemas en su momento, cuando pase a escuela intermedia. Gracias a Dios, mi nene tiene un entorno de personas adultas que lo retan intelectualmente, lo bombardean de información, pero tiene lagunas”, dijo Alemán.

El padre señaló que “todos tienen las manos atadas”, en este momento, al buscar la mejor forma de atender a los estudiantes, algo que argumentó que no debería suceder, ya que es tiempo de que existan planes que se puedan adaptar a cualquier situación. Por ejemplo, destacó lo injusto que sería ofrecer educación solo a distancia este mes pues los incentivos económicos para el pago de internet vencieron en verano del año pasado.

“El COVID no tiene ni punta ni cabeza, esto no se va a acabar. Todo el mundo tiene una responsabilidad y cada parte tiene que responder. El gobierno, el gobernador, tiene que garantizar que los niños estudien, que tengan una educación de calidad, y el Departamento de Educación tiene que buscar la forma que la enseñanza llegue porque es quien tiene el dinero. Sea presencial, sea a distancia, tiene que haber una solución porque yo entiendo que Educación no está dando la milla extra. No el maestro, no el director, no el trabajador social, no el T1, ellos sí están dando de todo, pero el sistema está perdido en el espacio”, argumentó Alemán.

Aspiran a dar clases presenciales

De las 436 personas hospitalizadas ayer en la isla a causa del COVID-19, 66 eran casos pediátricos, informó el Departamento de Salud. Entre estos menores, dos estaban recluidos en unidades de cuidados intensivos y uno de ellos requería el uso de un respirador artificial.

La cifra de niños hospitalizados es una preocupante, por lo cual las instituciones educativas privadas toman las medidas necesarias para minimizar los riesgos de contagio con el coronavirus, apuntó la presidenta de la Asociación de Educación Privada, Estrella Baerga Santini.

“Hay preocupación. La tasa de positividad está altísima, y con la nueva variante que es tan contagiosa, definitivamente hay algunas escuelas que van a tomar una posición más proactiva. Pero los papás y las mamás están desesperados, ya no están trabajando ‘online’, tienen que irse a trabajar, y no podemos seguir, como yo digo, sacrificando a los niños y niñas que desde los huracanes han estado dejando de ir a la escuela”, expresó.

La directora de Robinson School en San Juan, Cindy Ogg, destacó que confían en los protocolos establecidos en la institución para minimizar los riesgos de contagio, aunque se mantienen atentos a las recomendaciones de salubristas.

“Al momento, no hemos contemplado regresar a la educación virtual; estamos preparados para recibir a nuestros estudiantes en el campus”, expresó. “Nuestra prioridad es mantener nuestra escuela funcionando en óptimas condiciones para que nuestros estudiantes continúen recibiendo una educación de excelencia en un ambiente seguro”, añadió Ogg.

Baerga Santini destacó que muchas instituciones de educación primaria y secundaria esperan por las recomendaciones del gobierno para tomar decisiones. Detalló que algunas escuelas privadas pudiesen estar una o dos semanas a distancia, pero apuestan a retomar el curso presencial lo antes posible.

Ramos Otero, aunque no adelantó qué pudieran contener las recomendaciones de la Coalición Científica, recordó que en momentos anteriores han abarcado tanto el sistema escolar público como el privado.

En espera de esas guías, la superintendente de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan, Ana Cortés Crespo, indicó que se reunirá este viernes con directores y principales de los 42 colegios para discutir el inicio de clases.

“Entiendo que la mayoría van a comenzar presencial, pues porque es la forma que se entiende que están más seguros los niños”, indicó Cortés Crespo. “Esa parte presencial es bien importante, es bien necesaria, después que se tomen las medidas como el uso de la mascarilla, el ‘hand sanitizer’, la vacunación”, agregó.

Asimismo, el presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós, indicó que este viernes tendrá una reunión con los rectores de los seis recintos que operan escuelas primarias y secundarias para determinar qué hacer, pues inician clases la semana que viene.