Las extensas filas, las horas de espera y la ansiedad de la ciudadanía por lograr acceso a una prueba de COVID-19 continúan esta semana, mientras los laboratorios privados y el Departamento de Salud descartan la noción de que hay alguna escasez de pruebas o reactivos para atender la demanda en Puerto Rico.

La presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Laura Trujillo, señaló que las limitaciones en la cantidad de pruebas diarias que se realizan en estos establecimientos no significa que no hay inventario para responder a la demanda, sino más bien al agotamiento del personal.

“Si hay un problema de acceso no es porque no hay pruebas, sino por la capacidad humana, y quizá algunos laboratorios racionando el inventario que tienen han decidido limitar la cantidad de pacientes que atienden cada día”, explicó a El Nuevo Día. “Es más por el cansancio del personal, estamos agotados, no hemos podido descansar. El personal que está disponible ha estado trabajando muchas horas, somos humanos. Ya vamos para casi dos años trabajando sin parar”.

PUBLICIDAD

La licenciada Trujillo mencionó que el promedio de pruebas diarias de antígeno en cerca de 800 laboratorios alrededor de la isla asciende a 100, y en algunos casos llega a 200, algo que describió como “sin precedentes”.

“Esto no compara (con otro momento en la pandemia), esto ha sido sin precedentes. Esta ha sido la vez que más cantidad de personas ha acudido a hacerse pruebas, y donde más positivos han salido. A nosotros lo que nos preocupa es el que se está haciendo la prueba porque sí”, sostuvo.

Trujillo prevé que el alto volumen de realización de pruebas en la isla podría durar entre dos a tres semanas más, tomando en consideración que aún falta la celebración del Día de Reyes y también se acerca el comienzo del semestre escolar.

“Mi recomendación es que nadie se desespere. Y tenemos suficientes pruebas, es cuestión de manejarlo”, enfatizó.

A preguntas sobre si tiene conocimiento de personal de laboratorios contagiados en la ola actual, señaló que los casos positivos de los que conoce han surgido en el núcleo familiar y no en los centros de trabajo, pues las medidas de protección que siguen a diario para atender a los pacientes son extremas.

Pruebas “más que suficientes”

Varias personas en las redes sociales han denunciado dificultades en el acceso a las pruebas en los puntos alrededor de la isla. En Naranjito, por ejemplo, los 354 turnos de pruebas de antígeno disponibles para hoy se agotaron tres horas antes de comenzar a hacer las pruebas. En Caguas, una familia denunció que estuvo en fila desde las 2:00 a.m. y, aun así, no lograron realizarse la prueba.

PUBLICIDAD

Salud no respondió una petición de entrevista de este diario. El secretario de la agencia, Carlos Mellado, afirmó en conferencia de prensa desde La Fortaleza que no hay escasez de pruebas en Puerto Rico, y urgió a la ciudadanía a ejercer prudencia al momento de buscar una prueba.

“Nosotros estamos haciendo un promedio de 40,000 pruebas diarias, nunca en la vida se había hecho eso. Estamos hablando de que, en el proceso máximo de la pandemia, nosotros llegamos a hacer 22,000 pruebas diarias, o sea, estamos doblando”, comentó.

De paso, dijo que el promedio diario de 40,000 pruebas hechas en centros de la agencia y la cantidad de laboratorios privados “es más que suficiente para trabajar al pueblo de Puerto Rico completo”.

“Si tú me preguntas a mí, de esa cantidad de pruebas cuáles son necesarias, yo te diría que ni un 15% de esas pruebas. Las demás son pruebas que se están haciendo sin tener ningún tipo de criterio, se hacen por miedo”, planteó.

Reiteró que quienes deben hacerse una prueba de coronavirus son aquellas que estuvieron sin mascarilla ni distanciamiento social por más de 15 minutos con un positivo. La prueba debe hacerse al quinto día de exposición y no antes, pues se arriesga a que arroje un falso negativo.

“Si usted no estuvo expuesto más de 15 minutos, menos de seis pies de distancia, no tiene que hacerse la prueba. Si, por el contrario, comienza con una sintomatología, no tiene que salir corriendo a hacerse la prueba. Lo importante es, aíslese, quédese en su casa. Si comienza a sentir una sintomatología de fatiga, cansancio excesivo, se siente mal, vaya al hospital”, explicó Mellado.

PUBLICIDAD

El alza acelerada en casos desde inicios de diciembre, impulsada por la variante ómicron y varios eventos multitudinarios, ha causado que las personas salgan en masa a realizarse pruebas. Tan solo en el mes pasado se detectaron más de 113,000 casos, entre confirmados y probables. En ese mismo periodo se hicieron sobre 313,000 pruebas moleculares (PCR).

¿Cuándo debo hacerme la prueba del COVID-19?