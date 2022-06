A pesar de que ha tomado todas las medidas posibles para evitar el contagio de COVID-19 en sus dos hijas pequeñas, una de cuatro y otra de seis años, Natalia Robles Bartolomei ha estado intranquila pensando en que ella o su esposo pudieran infectar a las pequeñas o que las niñas fueran contagiadas en la escuela a la que asisten o en alguna salida familiar. Tanto ella como su esposo están vacunados, incluso con la dosis de refuerzo, pero las pequeñas no habían podido ser inoculadas hasta recientemente. La mayor fue vacunada entre noviembre y diciembre del año pasado y en los próximos días recibirá su dosis de refuerzo. La más pequeña, mientras tanto, recibió la primera dosis este jueves.

“Esto me da tranquilidad. Me enteré por una mamá de la escuelita (de las nenas) y rápido llamé para sacar cita. Las medidas de protección que uno toma siempre ayudan, pero me da paz saber que ya en agosto van a la escuela con la vacuna puesta”, sostuvo sobre una clínica de vacunación que se llevó a cabo hoy en el Hospital Pediátrico para menores de seis meses a cuatro años.

Tras la reciente autorización del gobierno federal para la vacunación de menores de estas edades, esta semana se comenzó a administrar el producto en esta población, que en Puerto Rico consiste de unos 106,000 menores entre seis meses y cuatro años. El Secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, junto a la principal oficial médico de la agencia, doctora Iris Cardona, la principal oficial de Epidemiología, doctora Melissa Marzán y el director del Programa de Vacunación, doctor Ángel Rivera, llegaron esta tarde al Hospital Pediátrico para observar el transcurso de la clínica y contestar preguntas de los padres y los medios de comunicación. Según se informó, habían 50 vacunas disponibles, pero cerca de las 3:00 p.m. solo se habían administrado 18.

“Algunos proveedores empezaron a vacunar (a esta población) ayer, miércoles, otros hoy o mañana y otros comenzarán el lunes, dependiendo de la facilidad y del número de niños atendidos”, dijo Cardona.

Según indicó, sobre el 70% de las hospitalizaciones provocadas por la variante ómicron en pacientes pediátricos han sido en menores de cinco años.

La vacunación contra el COVID-19 en infantes -de entre seis meses y cuatro años- comenzó este 23 de junio.

En la actividad también estuvieron presentes la principal oficial médico del Departamento de Salud, Iris Cardona, y la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán.

El Departamento de Salud recibió entre el lunes y martes las primeras 5,500 dosis de la vacuna de COVID-19 para administrar en esta población.

Una de las menores inoculadas fue Lorena Ocasio Méndez, de 4 años, hija de Karissa Méndez. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Lorena Ocasio Méndez, de 4 años de edad, hija de Karissa Méndez, recibe su dosis.

Aunque la pequeña derramó algunas lágrimas, Cardona había destacado esta semana la esperanza que brindan estas vacunas. “La ciencia nos trae este regalo de poder proteger a ese grupo más pequeño, que hasta ahora no había una alternativa”, manifestó la doctora. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Las vacunas en infantes recibieron la autorización de uso de emergencia emitida durante el fin de semana por la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Otro de los pequeños que llegó hasta el lugar para vacunarse fue Elias Pagán Concepción, de dos años, junto a su madre, Nel Concepción Silva.

“El impacto del COVID en los niños se ha visto. Este era el grupo que faltaba extender protección (por la vacunación)”, dijo.

Según informó, hay dos vacunas disponibles para vacunar a menores de seis meses a cuatro años, una de la compañía Pfizer (que requiere tres dosis) y otra de Moderna (que consiste de dos dosis). A Puerto Rico ya llegaron 500 dosis de la de Pfizer y se esperaba que hoy llegaran unas 5,000 más. Mientras, de la de Moderna llegaron ayer 5,500 dosis que serían distribuidas hoy. La expectativa, dijo, es que la semana que viene lleguen unas 11,000 vacunas de ambas compañías y que semanalmente lleguen más.

En los ensayos clínicos, sostuvo, se observaron menos efectos secundarios por la vacuna que en adultos. Cansancio, dolor en el área de administración de la vacuna (muslo o hombro) y fiebre en algunos casos han sido los más comunes, indicó al comentar que en los bebés se puede ver irritabilidad o llanto más de lo usual, así como un poco de somnolencia.

“No hubo en estudios clínicos con más de 10,000 participantes eventos graves, como muertes, miocarditis, ni reacciones anafilácticas”, señaló.

El doctor Mellado advirtió que, aunque en los menores la mortalidad por COVID-19 ha sido muy baja, sí se ha observado más hospitalizaciones en este sector. Resaltó, además, que urge la protección contra los efectos del COVID persistente o “long COVID”.

“La exhortación es que toda madre (o padre) que tenga dudas vaya a los pediatras y pregunte si su hijo (o hija) debe o no ser vacunada contra el COVID. Vamos a tratar de que esta vacuna sea (administrada) en los pediatras”, dijo.

Agregó que aunque los síntomas de ómicron pueden ser leves y parecerse a un catarro, la dificultad mayor es en mayores de 65 años con comorbilidades.

“El COVID llegó para quedarse. Van a haber muchas variantes. Lo importante es que hay tratamiento disponible totalmente gratis”, resaltó Mellado.

La doctora Cardona informó que hace varios días se le ofreció un adiestramiento a los pediatras del país sobre esta vacunación a través de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría.

Por su parte, la doctora Marzán indicó que, después de los de 30 a 49 años, la incidencia mayor de COVID-19 es en menores de cero a cuatro años. Estos, dijo, están contribuyendo a la transmisión comunitaria, por lo cual insistió en la importancia de la vacunación en esta población.

Según se informó, esta vacuna estará disponible en farmacias (que pueden vacunar a menores de tres años en adelante), en unas 60 clínicas 330 (grupos médicos primarios), en centros de vacunación de hospitales y en los aproximadamente 200 proveedores certificados por Salud para vacunar.