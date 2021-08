Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fueron sorprendidos este mes con aumentos imprevistos en sus costos de estudios, aumentos que aunque están contenidos en el Plan Fiscal de la institución no fueron informados a los alumnos para que pudieran asumir el costo, denunciaron líderes estudiantiles.

Las alzas responden tanto a aumentos en los costos de matrícula como a cuotas especiales impuestas tanto desde Administración Central como por decisión del liderato del recinto, explicó el representante estudiantil de Ciencias Médicas ante la Junta Universitaria, Carlos Rivero Quiles.

“Hay unos costos que están contenidos en el Plan Fiscal, pero hay otros que son aprobados por las Escuelas, unas cuotas especiales”, indicó Rivero Quiles. Ciencias Médicas está dividido en seis escuelas.

El presidente del Consejo General de Estudiantes del Ciencias Médicas, Juan José de Jesús, explicó que estudiantes de la Escuela de Medicina que pagaron sus matrículas en junio -pues hacen un pago anual- recibieron facturas hace dos semanas por $1,500 debido al aumento impuesto al programa, así como cargos de $350 en cuota de mantenimiento y $150 en cuota de tecnología.

Este aumento en estas dos cuotas aplicará, además, a los estudiantes de nivel graduado de los recintos de Río Piedras y Mayagüez, apuntó Rivero Quiles.

Panteras, En el día de ayer se sostuvo reunión con la Sra. Yolanda Quiñones, Directora de la Oficina de Finanzas, y la... Posted by Consejo General de Estudiantes UPR RCM on Tuesday, August 3, 2021

Previamente, la cuota de mantenimiento era de $75 y la de tecnología era de $25. Para los estudiantes de nivel subgraduado, la cuota de mantenimiento será de $200 y la de tecnología sería de $100, de acuerdo con el plan certificado por la JSF.

“Nunca en la historia de la UPR se había hecho distinción en estas cuotas entre estudiantes graduados y subgraduados”, indicó Rivero Quiles.

En el caso de los estudiantes de la Escuela de Medicina Dental, el alza en la cuota especial de Odontología fue de $2,900, denunció el Consejo de Estudiantes de Medicina Dental, que catalogó el aumento como “inesperado y radical”.

“Este aumento, no siendo prorrogable por cantidad o tiempo, representa un reto mayor al estudiantado de nuestra Escuela”, estableció el liderato del consejo estudiantil en una misiva al decano de Medicina Dental, José Matos.

A pesar de múltiples intentos, los líderes estudiantiles señalaron que, al momento, no han logrado reunirse con la administración del recinto para discutir opciones para los alumnos. Sí tuvieron una reunión con las directoras de las oficinas de Finanzas y de Recaudaciones, quienes confirmaron que fueron informadas de los aumentos desde principios de julio mediante una carta circular de la Oficina de Finanzas de la Administración Central, señaló De Jesús.

“Nos indicaron que sí tenían conocimiento de los aumentos desde el 6 de julio, pero que no es función de ellos notificar a la comunidad universitaria los aumentos, que eso le toca a la Administración Central”, indicó el presidente del Consejo General de Estudiantes.

Durante todo el mes de julio, la Administración Central de la UPR estuvo rodeada de controversia tras la destitución -confirmada el 8 de julio- del ahora expresidente de la UPR Jorge Haddock Acevedo. La Junta de Gobierno tuvo múltiples tropiezos para designar un presidente interino, al punto que se nombraron tres en una semana.

“Esto denota la falta de comunicación con la comunidad universitaria, esto ha sido uno de los catalíticos de lo que sucede. Todos estos aumentos en costos del recinto, en costos de cuota, se siguen dando y los estudiantes no están viendo una mejoría en el servicio”, manifestó De Jesús, quien destacó que el miércoles, primer día de clases en el recinto, se inundó el sótano del edificio principal por las lluvias en la zona metropolitana.

De Jesús explicó que los estudiantes tienen que pagar, al menos, las cuotas para poder confirmar sus matrículas.

“Si no se puede revertir este aumento, estamos pidiendo que no se cobren recargos (por pagos tardíos) como se ha hecho durante la pandemia”, sostuvo el presidente del Consejo de Estudiantes.

Asimismo, el representante ante la Junta Universitaria señaló que una opción podría ser permitir a los alumnos hacer ajustes en sus peticiones de préstamos estudiantiles y otorgar prórrogas extraordinarias para completar sus pagos.

La administración del recinto reconoció que pueden haber estudiantes que no han podido pagar por completo sus matrículas. No obstante, en declaraciones escritas no hicieron referencia a los aumentos para este año académico.

“En el Recinto de Ciencias Médicas el pago de la matrícula se extendió del 2 de agosto al 6 de agosto, sin ningún recargo para los estudiantes. Esto, en beneficio de los estudiantes que no habían podido completar algunos requerimientos para hacer la matrícula”, expresó la decana de Estudiantes, la doctora María Hernández.

“Si algún estudiante tiene alguna duda o situación particular puede comunicarse a la Oficina de Recaudaciones o al Decanato de Estudiantes”, añadió.