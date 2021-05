Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) paralizaron hoy las labores académicas de esa unidad en rechazo a las medidas presupuestarias que discuten la administración del sistema universitaria y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que repercutirán en aumentos en los costos de estudios.

Ciencias Médicas ha enfrentado varias situaciones adversas que lo han mantenido en el ojo público desde el mes pasado, en particular la revocación de la acreditación del programa de residencia de Neurocirugía. Semanas después que se diera a conocer la determinación del Consejo Acreditador en Educación Médica Graduada (ACGME, por sus siglas en inglés) el rector Segundo Rodríguez Quilichini renunció a su cargo, salida que entra en vigor este viernes.

“Somos el recinto de la salud y es momento de alzar la voz y visibilizar la situación que estamos pasando en busca de salvar el recinto y salvar la universidad”, manifestó el presidente del Consejo General de Estudiantes, Juan José de Jesús Oquendo.

PUBLICIDAD

El paro estudiantil se aprobó en una asamblea virtual la semana pasada, la cual contó con la participación de más de 400 estudiantes, detalló el líder estudiantil.

De Jesús Oquendo sostuvo que cualquier recorte presupuestario que se materialice para la UPR en el próximo año fiscal tendrá un impacto directo en cada uno de los recintos. En el caso de Ciencias Médicas, la pérdida de la acreditación de Neurocirugía -acción que entraría en vigor el próximo año- ha provocado temor entre el estudiantado ante la posibilidad de que otros programas de residencia enfrenten un panorama similar con el ACGME.

La Junta de Gobierno de la UPR y la JSF se mantienen enfrentadas ante lo que sería el presupuesto del sistema universitario para el próximo año fiscal. El ente fiscal insiste en que la UPR tendrá un recorte de $94 millones en las asignaciones que recibe del Fondo General, mientras que la Junta de Gobierno ha propuesto que ese dinero forme parte de los ingresos de la institución pero que sus usos estén restrictos y pasen a un fondo especial de resiliencia.

“Un recorte tan significativo afecta lo académico”, apuntó De Jesús Oquendo. “Reclamamos cero recortes al Recinto de Ciencias Médicas y cero aumentos en la matrícula. La Junta de Control Fiscal volvió a insistir. A pesar de que el gobernador ha dicho que no hará recortes, la Junta aprobó un plan fiscal con recortes. En estos momentos, un recorte de esta índole pudiera tener repercusiones en aspectos administrativos y académicos y levanta bandera roja en la acreditación. Realmente crea una alarma de que, como universidad, nos tenemos que unir”, añadió.

PUBLICIDAD

Aunque aún son un punto de negociación, los aumentos en los costos de matrícula para los estudiantes de Ciencias Médicas para el próximo año académico pudieran ser sustanciales. En este recinto, algunos programas académicos cobran su matrícula según el costo por crédito, mientras otros establecen montos de costos anuales.

De acuerdo con cifras preliminares, algunos programas académicos -como los grados doctorales en Medicina Dental o Medicina- tendrían aumentos de $1,000 y $1,500 anuales. Mientras tanto, el costo por crédito de otros programas, particularmente maestrías, aumentarían entre $5 y $20. También se ha propuesto aumentos para diversas cuotas, como $50 adicionales a la cuota de mantenimiento y tecnología.

“Necesitamos mayor estabilidad, por eso también reclamamos restituir los fondos que se perdieron (que el gobierno dejó de asignar a la UPR al dejar de utilizar una fórmula presupuestaria establecida en la Ley Universitaria), que no se vean perjudicados los estudiantes. En estos momentos, los estudiantes han sufrido los recortes, los aumentos en la matrícula y no se ha visto una mejoría en los servicios y no se atienden nuestros asuntos”, indicó De Jesús Oquendo.

Asimismo, como parte de las manifestaciones organizadas de manera presencial y virtual a lo largo del día, los alumnos se han solidarizado con reclamos del país en contra de la violencia de género y de la entrada en vigor del contrato con LUMA Energy para manejar la distribución y transmisión de la red eléctrica a partir del mes que viene.