Luego de que la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunciara que personas trans y no binarias podrán cambiar sus nombres en los servicios electrónicos de la institución, Ínaru Nadia de la Fuente Díaz, activista trans y estudiante de la Escuela de Derecho de la UPR, reconoció el alivio y respeto a la dignidad que representa esta determinación en su vida universitaria.

“Los nombres son aquella manera en que nos presentamos al mundo. Nuestra identidad completa puede dar vuelta a todos los aspectos de nuestra vida. Los nombres y pronombres se utilizan para todo. Y que algo tan importante, que se honre de la manera en que nosotros nos sentimos, puede salvar vidas. Nombrar salva vidas”, compartió De la Fuente Díaz.

La expresidenta interina de la UPR Mayra Olavarría Cruz firmó el pasado jueves el seriado 2122-76 para que los sistemas de información de la institución permitieran el despliegue del “nombre escogido” sin el requisito de cambio legal a partir del año académico 2022-2023.

Olavarría Cruz detalló, en el documento, que el nuevo nombre aparecerá en los listados de clase, en la tarjeta de identificación universitaria y en los directorios internos de los programas académicos que se hacen público a la comunidad universitaria.

“El nombre de una persona está íntimamente ligado a su identidad de ser, por lo que el cambio de nombre no es un asunto de capricho. La Universidad reconoce el derecho a escoger el nombre que mejor corresponda a la identidad de ser, en respeto a la autonomía y dignidad humana”, expresó Olavarría Cruz.

Los estudiantes que soliciten el cambio de “nombre escogido” tendrán la prerrogativa de utilizar su correo electrónico institucional con el nombre e nacimiento o con su nombre escogido.

Por su parte, el presidente de la UPR, Luis. A. Ferrao, expresó que lo firmado pro su antecesora corresponde a lo establecido la Junta de Gobierno mediante la Certificación Núm. 56, 2016-2017 que aprobó el Plan de trabajo para el cumplimiento con la reglamentación sobre estudiantes transgénero.

“A su vez es cónsono con la normativa de los Departamentos de Educación y Justicia federal. En tanto se presume una reglamentación aprobada conforme a derecho, que reconoce y valida la pluralidad de nuestra comunidad universitaria, la misma se pondrá en vigor según dispuesto”, dijo Ferrao en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Los nombres de nacimiento se seguirán utilizando en los expedientes. Los informes o certificaciones que contengan los nombres de nacimiento asociados al número de estudiante no serán de conocimiento público en la comunidad universitaria.

De la Fuente Díaz compartió que, en sus primeros años de educación en la Escuela de Derecho, tenía que insistir en corregir a los profesores porque lo nombraban incorrectamente.

“A un profesor, le había dicho mi nombre y me seguía llamando del nombre anterior. Eso fue bien cansón, tener que repetirle: ‘mira, este no es mi nombre’; y era frente a todos los estudiantes. Me lo repitieron tantas veces que ellos se lo aprendieron, o sea, que ya todos mis compañeros se saben mi pasado nombre legal”, narró.

En el caso de la educación virtual tras la pandemia, los programas no le dejaban cambiar su nombre y el que utilizaban era el que había comprado la universidad. Incluso, le requerían participar por el chat de las clases en línea, pero el nombre que le identificaba en su cuenta era el incorrecto. “Fue una pesadilla total”, apuntó.

“La única manera que logré que esto se detuviera, fue cambiando mi nombre legalmente. Y aun así tuve problemas con el correo electrónico y con las personas cambiándome el nombre legal. La razón por la cual yo aceleré mi proceso de cambio de nombre, a pesar de haber estado pasando por otras vicisitudes, fue precisamente por esta cuestión”, narró De la Fuente Díaz.

Además, indicó que la nueva normativa fue emitida porque los estudiantes y otros profesionales de la institución denunciaban que no reconocer la identidad de las personas trans o no binarias incumplía con el Título IX, que prohíbe el discrimen por razón de sexo, en los programas y actividades de instituciones educativas de todos los niveles que reciban fondos federales.

De acuerdo con el portal de la UPR, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 “es una ley federal que fue promulgada en el año 1972 para asegurar que el personal y estudiantado masculino y femenino en instituciones educativas sean tratados con equidad y justicia”.