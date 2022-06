Su tiempo al frente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fue corto, pero Mayra Olavarría Cruz asegura que dejará el jueves la presidencia interina del sistema universitario llena de satisfacciones y con proyectos encaminados para ampliar los servicios que ofrece la universidad del Estado.

No obstante, a días para que asuma el cargo el próximo presidente en propiedad, Luis A. Ferrao Delgado, aún el martes se mantenía la incertidumbre sobre el presupuesto con que contará la institución a partir del 1 de julio. Los fondos que se destinarán a la UPR era una de las fichas de tranque en las discusiones entre la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Olavarría Cruz confía en que, el próximo año fiscal, el sistema universitario contará con un presupuesto de, al menos, $500 millones provenientes del gobierno central, producto de asignaciones directas del Fondo General, tal como lo establece la Ley 53 de 2021. Entre estas, habrá un pote de $40 millones que estará bajo la supervisión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), recordó. Pero, al cierre de esta edición, aún se desconocía si se concretarían otras asignaciones, como unos $20 millones que habían sido propuestos por el senador popular Juan Zaragoza.

“Hemos llegado a $500 millones y tanto, pero ha sido una batalla ardua y mucho trabajo”, manifestó Olavarría Cruz.

“No se ha aprobado el presupuesto (al momento de la entrevista ayer), pero es seguro que será un presupuesto más robusto, más sólido, que el que nos entregaron cuando llegué aquí. Se esperaban unos recortes, este año, masivos. Empezamos con una cantidad de dinero que nos tocaba, en el plan fiscal, de $383 millones. Seguimos trabajando, se aprobó el PDA (Plan de Ajuste), que nos lleva a $441 millones, y va a $500 millones con las resoluciones conjuntas (fondos adicionales mediante asignaciones legislativas)”, añadió.

La sicóloga clínica saldrá del cargo el 30 de junio, dos días antes de cumplir 11 meses en el puesto. Fue designada como presidenta interina, el 2 de agosto pasado, sin plan de trabajo ni equipo que le acompañase, pues aceptó dirigir el sistema universitario tras una llamada telefónica en un momento convulso para la institución, en el que la Junta de Gobierno no lograba ponerse de acuerdo sobre quién asumiría las riendas de la UPR tras la destitución del expresidente Jorge Haddock.

A lo largo de su gestión, entiende que logró establecer tres pilares de trabajo: diálogo, presupuesto y transparencia. Intervino para lograr la apertura de recintos durante manifestaciones estudiantiles que iniciaron en octubre del año pasado, se reunió con legisladores y miembros de la JSF para discutir los fondos que requiere la institución, y abrió las puertas de su oficina en Administración Central a todos los miembros de la comunidad universitaria para identificar los recursos que necesitan, señaló.

Pendiente quedan proyectos de reconstrucción en varios recintos, así como un programa de movilidad docente -que debe estrenar en agosto- bajo el cual profesores con plazas regulares darían clases en más de un recinto para poder tener una carga académica completa. Esta propuesta le ha ganado críticas de la comunidad universitaria, pero aseguró que se trata de una iniciativa para hacer un mejor uso de los recursos disponibles.

“Hay profesores que, porque no había suficientes estudiantes, se quedan sin carga académica completa. Con este seriado (directriz de la presidenta), son unos cursos en particular y, por ejemplo, si este profesor de Historia no tiene carga completa en Aguadilla, lo puedo prestar de manera remota para que dé un curso, ya sea híbrido o completamente asistido por la tecnología o presencial, en Arecibo. Así puede estar dando la clase en Aguadilla con tres estudiantes y en Arecibo tiene 14 que no tenían profesor. Es un avance grande para usar el presupuesto”, explicó.

Reconoció que hay resistencia a su propuesta, pues conllevará una reducción en la contratación de docentes sin plaza. No obstante, aseguró que existen tantas plazas congeladas en el sistema de la UPR que no desaparecerá la necesidad de tener profesores por contrato.

Cuando Olavarría Cruz llegó a la presidencia, la UPR se preparaba para iniciar el año académico de forma presencial, tras tres semestres a distancia debido a la pandemia de COVID-19. La institución enfrentaba nuevos ajustes presupuestarios debido al plan fiscal certificado por la JSF y unos meses antes trascendieron los problemas que enfrentaba el Recinto de Ciencias Médicas con la acreditación de varios programas, entre ellos, la residencia de Neurocirugía.

Actualmente, Puerto Rico enfrenta el repunte más extenso de casos de coronavirus y, además de las amenazas a algunos programas académicos en los campus de Ponce y Humacao, el Recinto de Ciencias Médicas está bajo advertencia de la Middle States Commission on Higher Education. Pero los recintos pudieron completar, de forma presencial, sus años académicos y se celebraron las graduaciones.

Aunque el escenario no es muy distinto, Olavarría Cruz aseguró que la UPR está ahora en una mejor posición para enfrentar los retos. Una de las mayores preocupaciones es Ciencias Médicas, a donde ella regresará a dar clases como catedrática asociada, pero sostuvo que el presupuesto contendrá asignaciones adicionales para mantener su acreditación, y el presidente entrante ya asignó un equipo de trabajo para dar apoyo en esa gestión.

“Me voy contenta, siento que lo hice bien. No he tenido ningún señalamiento serio sobre mi gestión. Decepciones, ninguna, te diría que no (tengo). Momentos duros, sí”, expresó.