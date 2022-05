El recién electo presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ángel Ferrao Delgado, está consciente que el mayor reto que le espera cuando asuma el cargo en julio es la situación presupuestaria del sistema universitario, pero no por eso perderá de perspectiva que urge atender cómo la centenaria institución educa a sus estudiantes y lo que le ofrece al país.

Por el contrario, entre sus prioridades como próximo presidente en propiedad de la universidad del Estado está encaminar lo que llama una reorganización académica con la cual impulsará que cada uno de los 11 recintos tenga algo distinto que ofrecer a una población de posibles estudiantes cada vez más exigente.

“La Universidad de Puerto Rico es un instrumento del país, es una aportación del Estado y la Universidad tiene que responder a las necesidades del país”, manifestó esta mañana, desde la rectoría del recinto de Río Piedras.

Ferrao Delgado ha sido rector del recinto más emblemático de la UPR desde el 2017. Llegó al cargo cuando las acreditaciones de la Middle States Commission on Higher Education de ocho recintos, entre ellos Río Piedras, estaban en probatoria, meses antes del paso de los huracanes Irma y María por la isla. Ayer, fue electo por la Junta de Gobierno de la UPR como el próximo presidente en propiedad.

Relató que estuvo atento a la transmisión en vivo de la reunión de la Junta de Gobierno, la cual optó por ver desde su casa, con su esposa. Es muy parco al hablar de su familia, pero aseguró que la reacción al conocerse el resultado de la votación fue “de regocijo”.

Cómo parte del plan de trabajo que presentó como candidato a la presidencia, Ferrao Delgado destacó su visión para fortalecer las unidades académicas de la UPR. Reiteró que una de sus posturas durante su entrevista con la Junta de Gobierno fue que no contaran con él “para cerrar recintos”.

No obstante, la existencia a largo plazo de los recintos dependerá de su capacidad para crear ofrecimientos académicos que se ajusten a las necesidades de los posibles estudiantes y de las áreas geográficas en las que están enclavadas. Argumentó que no es viable que los recintos de la UPR, además de competir por alumnos con las universidades privadas, compitan entre sí.

“No puedes tener un sistema de 11 recintos ofreciendo lo mismo en los 11 recintos”, expresó, al cuestionar las razones para que se ofrezcan los mismos programas académicos en varios recintos.

“Por ejemplo, tienes a Mayagüez, que es el mejor lugar para estudiar Ingeniería no en Puerto Rico, sino en todo el Caribe. Entonces, ese es su punto fuerte, es una ventaja competitiva que tiene Mayagüez. No voy a permitir que se haga un bachillerato o especialidad en Ingeniería en otros recintos, eso no tiene sentido”, apuntó.

Determinar cuáles son sus fortalezas y las áreas en las que se van a destacar le tocará a cada recinto, explicó.

Aseguró que no cree en que el presidente de la UPR deba estar inmiscuyéndose en la administración diaria de los recintos. El rol del presidente, sostuvo, es darle coherencia académica y establecer las políticas que regirán el sistema, no micromanejar las operaciones.

“Para eso están los rectores, los decanos”, indicó.

Ante esto, una vez asuma la presidencia, aseguró que no solicitará la renuncia, de forma automática, a todos los rectores como se ha hecho en el pasado, lo que considera un “error administrativo y gerencial”.

“Sí se evaluará, sí se pedirá rendición de cuentas, pero no podemos descabezar ni desestabilizar la Universidad”, expresó.

Esa visión de dejar que cada cuál haga su trabajo dominará también el acercamiento que tendrá al proceso de transición que llevará a cabo con Mayra Olavarría Cruz, quien ha sido la presidenta interina desde agosto pasado. Horas después de ser electo, aseguró que, hasta el momento, solo ha pedido ser incluido en todas las reuniones que se celebren con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La presidenta en funciones es ella hasta el 30 de junio... Las decisiones que se tomen (hasta ese momento), son las de ellas”, aseguró.

Fue cauteloso al hablar sobre las medidas que ha implementado la UPR por directriz de la JSF, particularmente los aumentos en los costos de matrícula para los estudiantes.

“El alza en la matrícula es parte del plan fiscal. Ya llevamos cinco años (consecutivos con aumentos en costos de matrícula). Lo que me dicen mis asesores financieros es, ‘mira, si en cinco años te lo han dicho y te lo vuelven a repetir, no busques cambiarlo’. Lo que sí es importante es que, a través de una serie de medidas, que las hay, que los estudiantes que tienen necesidad económica, se les cubra el pago de sus estudios”, indicó.

A principios de mayo, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó un presupuesto consolidado de $1,168 millones para el próximo año fiscal, lo que supone una reducción de más de $340 millones al compararlo con el presupuesto del año fiscal vigente. El presupuesto contiene asignaciones del Fondo General, para usos restrictos e irrestrictos, llegan a $591 millones.

Ferrao Delgado llegará a la presidencia con el inicio del año fiscal, por lo cual deberá trabajar con el presupuesto que se termine de confeccionar este mes. Ante la disminución consistente en las asignaciones del gobierno central, el rector de Río Piedras sostuvo que apostará por allegar más fondos externos, sobre todo a través de la filantropía.

Reconoció que no es una propuesta nueva. Presidentes anteriores han intentado aumentar la cantidad de dinero que recibe la UPR en donaciones, particularmente de sus exalumnos, sin mucho éxito.

“Hay muchos egresados que tienen un título de nuestra Universidad y muchos de ellos con gran éxito profesional y personal. Ese éxito en parte se lo deben a su alma mater y la idea es, y eso es a lo que yo quisiera dedicarle gran parte de mi gestión, tender la mano a esos egresados. A veces uno tiene esa idea y cuando llega allá arriba empiezan a surgir los problemas diarios y te desenfocan, pero yo no voy a dejar que eso pase”, señaló.

Para conseguir encaminar ese plan de trabajo, ya comenzó a formar el equipo que lo acompañará a las oficinas de la presidencia en el Jardín Botánico. A diferencia de su postura sobre los rectores, indicó que el personal que ocupa puestos de confianza en las vicepresidencias y oficinas en la Administración Central sí será reemplazado, pues deberán responder a su “visión y plan de trabajo”.

“La primera o principal característica que debe tener un líder, un presidente, es poder crear un equipo de trabajo que entienda su misión y que podamos trabajar juntos, más allá pues de nombres, de títulos que uno pueda tener o que se graduó de tal o cual institución”, comentó.