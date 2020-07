Un estudio del economista Ramón Cao García detectó varias inconsistencias en el recién certificado plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un documento que, según el experto, parece estar basado en supuestos optimistas y poco realistas.

El estudio fue encomendado por el ingeniero y planificador Tomás Torres Placa, quien es representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE.

“El propósito de este estudio es continuar educando a todos los consumidores con análisis y propuestas basadas en evidencia y con números reales, más allá de opiniones”, dijo hoy, miércoles, Torres Placa en entrevista con El Nuevo Día.

La primera inconsistencia identificada por Cao García está relacionada con las proyecciones de costos del sistema de transmisión y distribución, para el que recientemente se anunció una alianza público-privada con el consorcio LUMA Energy. Dicho acuerdo es por 15 años, a un costo de $1,500 millones.

Según el estudio, la entrada de LUMA Energy presuntamente no redundará en una baja significativa en el déficit operacional de la AEE.

“Después de los primeros cinco años de operación de LUMA Energy en Puerto Rico, lo que se refleja, según el ‘exhibit’ 30 de la página 53 del plan fiscal, es que los costos operacionales de transmisión y distribución, en lugar de bajar, suben. Es un aumento moderado, de 1.33%”, precisó Torres Placa.

La segunda inconsistencia tiene que ver con el impacto tarifario. Cao García encontró que las gráficas sobre este tema presuntamente excluyen todo lo relacionado con el servicio de la deuda y el cargo de transición.

“También, (el plan fiscal) monta un argumento en cuanto a que lo más importante en lograr ahora es la reestructuración del fondo de pensiones de la Autoridad, pero la propuesta que se hace es subir las tarifas entre 1.3 y 1.7 centavos para atemperar y resolver ese problema. El plan fiscal no promueve ninguna otra alternativa que no sea subir las tarifas entre 1.3 y 1.7 centavos”, advirtió Torres Placa.

Como tercera inconsistencia, Cao García detectó que el plan fiscal, en su sección dedicada a los fondos federales de reconstrucción, presuntamente no reconoce la totalidad de la deuda de la AEE.

Torres Placa dijo que, según los estados financieros interinos de la AEE, la deuda de la corporación pública subió de $13,558 millones en junio de 2017 a $17,692 millones en diciembre de 2019, por lo que la reestructuración es un tema complejo.

“Pero este plan fiscal no refleja esa realidad, sino que se enfoca solamente en la deuda con los bonistas y las líneas de combustible, que suman $9,300 millones. El plan fiscal no menciona ni reconoce abiertamente que la deuda, todas las obligaciones de la Autoridad, es de $17,692 millones”, indicó.

En esa misma línea, Cao García identificó, como cuarta y última inconsistencia, que el acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) con los bonistas, junto con los fondos de reconstrucción que otorgue la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), no resuelven el problema de insolvencia de la AEE.

De acuerdo con Torres Placa, el plan fiscal del año pasado considera el escenario de que FEMA le otorgaría a la AEE el 45% de los fondos necesarios para la reconstrucción del sistema eléctrico. Dicha reconstrucción costaría entre $14,000 y $20,000 millones, y FEMA otorgaría entre $7,000 y $10,000 millones.

“Si eso es así, la Autoridad tendría que financiar la diferencia, todo lo que FEMA no cubra, y estamos hablando de que pudieran ser como $8,000 millones. El grado de insolvencia que tiene la Autoridad no provee para financiar los fondos que FEMA y otras agencias federales no otorguen”, afirmó.

Torres Placa dijo que el plan fiscal, en la tabla 16 de la sección 10.3, plantea como mejor escenario que la AEE podría conseguir $5,000 millones en los mercados de capital como resultado del RSA. Aun así, dijo, esa cifra se queda corta para cubrir lo que FEMA no provea.

“Lo que concluye el estudio del doctor Cao García es que la solución es retirar el acuerdo con los bonistas (RSA), porque se basa en unos supuestos equivocados. En su lugar, recomienda hacer un plan comprensivo de reestructuración de deuda, que atienda todas las obligaciones de la Autoridad, en vez de concentrarse solo en la deuda a largo plazo”, puntualizó.