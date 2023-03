Un análisis de la firma Estudios Técnicos –realizado a solicitud de la organización United Way Puerto Rico– reflejó que la mujer, en comparación con otros grupos de la población, presenta altos niveles de vulnerabilidad que limitan sus oportunidades de movilidad social.

Estos niveles de vulnerabilidad, agrega la investigación, afectan en mayor medida a algunas mujeres en relación con el área geográfica en la cual residen, su composición familiar, la condición de salud de los miembros del hogar y su nivel educativo.

“La mediana de ingreso de una mujer de 25 años es $19,668 y ya eso representa una condición de desventaja con la población en general en Puerto Rico, que está sobre los $20,000. Pero, cuando vamos a la mujer jefa de hogar, independientemente tenga hijos o no, la mediana de ingresos es $16,892, y cuando vas a la mujer jefa de hogar, madre soltera, es $10,077. Eso quiere decir que, en esencia, esa mujer está viviendo con $27.60 al día”, sostuvo Anitza Cox, directora de la División de Análisis y Política Social de Estudios Técnicos.

Son, precisamente, estas diferencias entre los subgrupos femeninos uno de los principales hallazgos del estudio, afirmó Cox.

En términos geográficos, el panorama es similar. En la zona metropolitana y en pueblos como Caguas, la mediana de ingresos puede alcanzar los $32,000. Pero, en el centro de la isla y algunos municipios del sureste y suroeste del país, las disparidades son “más significativas”, con niveles de ingresos que pueden estar por debajo de los $10,000, explicó.

El análisis –cuyos resultados se dieron a conocer este mes– combina información demográfica proveniente de fuentes estadísticas oficiales con entrevistas etnográficas a 50 mujeres a través de la isla y otras 50 entrevistas a 18 lideresas que, por años, han trabajado y abogado por otras mujeres. “Era importante visibilizar estos números, la situación actual y las aspiraciones de las mujeres a través de historias reales”, destacó Cox.

Otras áreas analizadas de las mujeres fueron el perfil demográfico, su participación en la fuerza laboral y acceso a vivienda.

Arma de movilidad

A pesar de que el estudio reafirma la importancia de la educación como herramienta de movilidad social para las mujeres, prepararse a nivel de bachillerato o estudios posteriores sigue siendo un reto mayor para las jefas de hogar de 25 años o más.

“El por ciento de jefas de hogar que cuenta con un grado de bachillerato o estudios posteriores es menor que el de la población de mujeres”, concluyó el análisis, que reflejó que el 26.6% de las mujeres jefas de hogar tienen un bachillerato o estudios posteriores.

Para el 2021, el 25.3% de las mujeres de 25 años o más en Puerto Rico contaba con un diploma de escuela secundaria, 5.9 puntos porcentuales menos que los hombres. Por el contrario, el 31.7% había completado un diploma universitario de bachillerato, escuela graduada o más, frente al 22.4% de los hombres.

La pobreza tampoco las afecta igual. Siete de cada 10 mujeres jefas de hogar sin esposo presente, con grado de escuela superior, viven bajo el nivel pobreza. Cuando tienen bachillerato, solo el 28.9% está bajo el nivel de pobreza.

Igualmente, en la medida que una mujer jefa de familia tiene hijos menores de 18 años, la mediana de ingreso disminuye. Esta reducción es de 40.3%, en comparación con la merma de 21.5% del hombre jefe de familia con hijos menores de 18 años.

Cox compartió que una de las cosas que más le “chocó” y le causó “mucha tristeza”, como resultado del intercambio que sostuvieron con las lideresas, fue que muchas tuvieron que dejar a un lado sus sueños y optar por carreras cortas para insertarse más rápido al mercado laboral, ya que así se los requerían las circunstancias del momento.

“Muchas decían que aspiraban a ser una médica, a ser veterinaria, a ser abogada, pero ninguna pudo realmente estudiar lo que quería estudiar”, relató. “Si bien es cierto que ha habido unos avances, hay unos asuntos que hay que atender y, pues, hay unas necesidades que se ven más marcadas para las mujeres”, señaló Cox.

Entre esos cambios que las mujeres reclaman, de acuerdo con el estudio, están las áreas de vivienda asequible, acceso a servicios de salud, sistemas de apoyo para el cuidado de los menores, oportunidades para integrarse o mantenerse en el mercado laboral y herramientas para prevenir la violencia.

Falta de cohesión

Como parte del estudio, se identificaron 166 documentos que definen la política pública, llegando a la conclusión de que no solo existe una fragmentación, sino también la necesidad de procurar el cumplimiento de estas leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas y administrativas.

“A veces, se promulgan leyes en un vacío, no necesariamente considerando nuestro marco institucional y no son viables, porque las agencias no tienen los sistemas para implementarlas y para asegurar su cumplimiento”, expuso Cox.

En el intercambio sostenido con el grupo de lideresas, estas identificaron varias políticas públicas que, a su juicio, han sido “pilares en la promoción del desarrollo integral de las mujeres”. Entre estas, está la Ley 54 de Violencia Doméstica y la ley federal Violence Against Women Act (VAWA), estatuto promulgado a los fines de mejorar la respuesta penal a la violencia doméstica y la agresión sexual, así como para aumentar la disponibilidad de servicios para las sobrevivientes de estos delitos.

Pero, así como existen estatutos que han resultado en beneficio de las mujeres, existen otros que limitan su desarrollo, como es el caso de la reforma laboral, las medidas de control fiscal y el desconocimiento e inconsistencia en la implantación de programas y reglamentos, sostuvieron las féminas.

La reforma laboral, en opinión del grupo de lideresas, provocó la eliminación de beneficios y protecciones obreras que acortaban la brecha salarial y de acceso laboral que experimentan las mujeres. Por otra parte, las medidas de control fiscal redundan en la reducción de programas, servicios y beneficios, aumentando la inaccesibilidad a ayudas y las condiciones de pobreza.

“La realidad es que el marco de política pública sobre las mujeres está fragmentado. Analizamos estas políticas vigentes, con vías a que se presente este retrato y los diversos grupos tengan un instrumento que les permita apoderarse de la información, tomar diversas iniciativas y encaminar proyectos destinados a fortalecer áreas que promuevan la equidad de las mujeres y su pleno desarrollo”, sostuvo Cox.

El estudio concluyó que, aunque existen unas áreas específicas que requieren legislación, la urgencia principal es velar por el cumplimiento e implementación de los estatutos existentes. “Hay reglamentos que nunca se han desarrollado y leyes que no tienen los mecanismos necesarios para su implementación”, aseveró Cox.

Herramienta de estudio

El presidente de United Way Puerto Rico, Samuel González, confía en que el resultado de este estudio sobre el perfil, situación y aspiraciones de la mujer en Puerto Rico se traduzca en el desarrollo de política pública que elimine las barreras que les impiden tener acceso a oportunidades para su pleno desarrollo.

“No es mi opinión, lo que creo o lo que me dicen, son los resultados de un estudio que demuestra en qué áreas están siendo impactadas adversamente las mujeres. Nuestro próximo paso es la divulgación de la información, para que la comunidad conozca los hallazgos y se puedan usar en decisiones concretas”, expresó González.

El estudio, explicó, fue financiado con parte del donativo de $10 millones que recibió la organización de parte de la filántropa Mckinsey Scott.

En una misiva enviada a la organización, Scott detalló seis “preocupaciones” que tenía y, entre ellas, estaba la equidad. “United Way no es una entidad que tradicionalmente hace estudios ni brega directamente con el tema de equidad, pero en agradecimiento a la señora Scott decidimos invertir el donativo en las preocupaciones que expuso en su comunicado”, abundó González.

Otro objetivo de la organización es buscar la manera de apoyar oportunidades de empleo para las mujeres.

El año pasado, la organización financió un programa de “handywomen” desarrollado por estudiantes de maestría en Trabajo Social de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y que forma parte de la iniciativa “Formación para la Equidad”. También, apoyaron la iniciativa “Costureras Soñadoras”.

“Queremos que este estudio se convierta en la base de muchos proyectos de abogacía a nivel legislativo”, puntualizó González.