Que una mujer sea víctima de violencia de género es, en sí, una enorme tragedia. Si esa mujer es también inmigrante de estatus irregular, pobre, negra, con poca educación, explotada laboralmente, sin redes de apoyo familiares ni institucionales y que, además, había sido victimizada en su país de origen, se trata ya de una desgracia de proporciones inimaginables.

No son pocas las mujeres, caminando entre la gente, que viven, a menudo solas e incomunicadas, en el fondo de la caverna en espiral que son las múltiples violencias antes descritas.

Lo sabe, mejor que casi nadie en Puerto Rico, Romelinda Grullón. Hace 20 años, recién llegada de Nueva York, quiso montar un proyecto de activismo laboral que ayudara a sus compatriotas dominicanas trabajando aquí en condiciones de precariedad e indefensión. Lo que se encontró, que no se lo esperaba, le estremeció de tal manera que cambió totalmente el enfoque de sus planes.

“Queríamos conocer cuáles eran las necesidades más apremiantes de las mujeres inmigrantes. Y ocho de cada 10 mujeres que participaron eran víctimas o habían sido víctimas de violencia doméstica o de agresión sexual”, expresó Grullón.

PUBLICIDAD

“Me di cuenta de que la situación de explotación laboral era secundaria a la situación de violencia que están viviendo nuestras mujeres. Esos datos, de ocho de cada 10 mujeres, que fueran víctimas sobrevivientes de violencia de género, fue alarmante. Tuvimos que concentrar todo nuestro esfuerzo a ver cómo empezamos a trabajar con la situación de violencia”, relató Grullón, quien, a raíz de esta experiencia, fundó el Centro de la Mujer Dominicana, que desde Río Piedras lleva 20 años dando apoyo, orientación y servicios a mujeres inmigrantes de la República Dominicana y otros países.

Romelinda Grullón, directora y fundadora del Centro de la Mujer Dominicana. (VANESSA SERRA DIAZ)

Por el Centro de la Mujer Dominicana, desde entonces, empezó a pasar un desfile interminable de mujeres víctimas de un cuadro de múltiples violencias del que aquí no se habla o apenas se conoce. Aunque el Centro atiende a mujeres de más de 20 nacionalidades, el 86% son naturales de la República Dominicana.

Eran víctimas de violencia de género, como múltiples otras féminas aquí y en muchos otros sitios. Pero, agravaba su situación de vulnerabilidad su estatus migratorio irregular, su pobreza, su aislamiento y su poca educación.

“Cada día, nos asombrábamos más. Cada día, pensábamos: este es el peor caso. Y, cada día, nos dábamos cuenta que había otro peor. Todavía nos asombramos con historias, con situaciones que a veces pensamos que ya lo hemos oído todo, ya lo hemos visto todo, y si no es porque estamos delante de esa mujer, si no es porque la podemos palpar, que nos podemos dar cuenta que existe, que es un ser humano, no podríamos creerlo”, sostuvo Grullón.

PUBLICIDAD

Las historias eran tantas, y tan dramáticas, que Grullón y las personas que colaboran con ella en el Centro de la Mujer Dominicana decidieron que tenían que divulgarlas. Así, nació la idea del libro Narrativas de lucha: mujeres inmigrantes y violencias de género en Puerto Rico, que incluye numerosos testimonios de mujeres en esta situación, que será presentado esta noche en la Fundación Banco Popular, en Hato Rey.

El propósito del libro, dijo la profesora de trabajo social Elithet Silva Martínez, una de las coeditoras, es visibilizar un problema que no se conoce, ni en el que se piensa en el ámbito de la población ni de las instituciones.

La doctora Elithet Silva Martínez, profesora de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la UPR, es coeditora del libro. (VANESSA SERRA DIAZ)

De hecho, las instituciones que manejan las denuncias de violencia de género en la isla –como la Policía, la Oficina de Administración de los Tribunales, el Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres– no recopilan información sociodemográfica sobre las víctimas de agresiones conyugales, lo cual contribuye al desconocimiento que hay sobre este tema.

Además, el que sean víctimas que, en muchos casos, no tienen un estatus migratorio regular, por lo cual no son parte del censo ni de otras estadísticas oficiales, dificulta medir con precisión la magnitud exacta del problema.

La invisibilidad de este problema es tan severa que una de las coautoras del libro, la trabajadora social Noelia Delgado Rodríguez, contó que nunca se percató de esta situación durante sus años viviendo en Río Piedras –donde hay una de las colonias más grandes de inmigrantes de la República Dominicana en la isla–, mientras estudiaba en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

PUBLICIDAD

“No es hasta que yo llego al Centro de la Mujer Dominicana que me doy cuenta de todas estas historias que estaban alrededor y pasaban desapercibidas”, sostuvo Delgado Rodríguez.

Lo que sí está claro es que, en la inmensa mayoría de los cerca de 1,400 expedientes que hay en el Centro de la Mujer Dominicana, las mujeres con estatus migratorio irregular denuncian agresiones emocionales, físicas, sexuales, aislamiento, racismo y explotación laboral, entre otras manifestaciones de violencia.

En la foto, una edición impresa del libro "Narrativas de lucha: mujeres inmigrantes y violencias de género en Puerto Rico". (VANESSA SERRA DIAZ)

El 80% dijo que había sido víctima de violencia física. El 95% reportó violencia emocional. El 68.4% había sido víctima de agresiones sexuales. El 52.5% dijo que su estatus migratorio irregular era usado como elemento de control por parte del agresor. Es decir, fueron amenazadas con ser delatadas ante las autoridades migratorias, si denunciaban el maltrato ante la Policía o los tribunales. El 50% de los agresores eran dominicanos y el 50%, puertorriqueños.

Dulce María, una inmigrante dominicana sin papeles, de 31 años, madre soltera de un niño de 6, que estaba en Puerto Rico desde adolescente, relató en términos gráficos al Centro las maneras en que su pareja la agredía física y sexualmente. Cuando ella verbalizaba su intención de denunciarlo, él respondía amenazándola con delatarla ante las autoridades migratorias.

“Me amenazaba con que me iban a quitar a mi hijo y que me iban a deportar a la República Dominicana sin ver a mi hijo. Esa situación, pues, me mantuvo por mucho tiempo atrapada, porque yo decía, pues, yo me voy, pero sin mi hijo no me quiero ir”, relató Dulce María a las editoras del libro.

PUBLICIDAD

En vista de que se trata de mujeres que están en Puerto Rico sin papeles, no tienen derecho a vivienda pública, ni al seguro de salud del gobierno, ni a asistencia alimentaria, e incluso a salario mínimo o a prestaciones laborales, lo que aumenta la dependencia de sus agresores.

El cuadro, entonces, termina siendo de una mujer tan desamparada y tan aislada, que, una vez se ve atrapada en un ciclo de maltrato conyugal, tiene que superar capas y capas de vulnerabilidades para recuperar su vida y su salud.

“Ninguna mujer está exenta de ser víctima de violencia. Puede ser una mujer profesional, puede ser una mujer puertorriqueña. Lo que pasa es que, cuando hablamos de las mujeres migrantes, hay unas situaciones que las vulneran, hacen que sea más difícil romper con ese ciclo de la violencia, por las identidades de opresión que enfrentan, por ser mujeres, negras, pobres, sin documentos, pero también por la opresión estructural”, enfatizó Delgado Rodríguez.

La trabajadora social Noelia Delgado Rodríguez fue coautora del libro. (VANESSA SERRA DIAZ)

La ley federal de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) provee para que se otorgue residencia a inmigrantes que hayan sido víctimas de violencia de género. En Puerto Rico, paradójicamente, esa ley actúa en contra de las víctimas. Las editoras del libro dijeron que se ven casos de jueces que ponen en duda los relatos de agresión de las mujeres, imputándoles inventarse los abusos para aprovecharse de la ley VAWA.

“Eso es algo común”, sostuvo Delgado Rodríguez.

No se supone que la Policía pregunte el estatus migratorio de una mujer que denuncia violencia de parte de su pareja. Sin embargo, el Centro de la Mujer Dominicana tiene documentados casos de mujeres a las que, además de no tomarles las querellas de agresión, los agentes las denuncian ante las autoridades migratorias.

PUBLICIDAD

Grullón, Silva Martínez, Delgado Rodríguez y la otra editora, Delia Figueroa Ocasio, harán llegar la publicación a las personas “que toman decisiones”, con el propósito de que se visibilice este problema y se desarrollen políticas públicas para atenderlo, como pueden ser el flexibilizar requisitos para obtener vivienda pública, asistencia social o atención en el sistema de salud pública, como ocurre en otras jurisdicciones estadounidenses.

Pero, también quieren que se conozcan las historias de las mujeres de carne y hueso que compartieron sus relatos con el Centro de la Mujer Dominicana y se vea la voluntad de vivir, de echar hacia adelante a sus hijos y la esperanza que las anima a pesar de las terribles secuelas de la violencia de género.

“Sí, hay historias de dolor y de victimización, pero hay también historias de gran sobrevivencia, de bravura total, de sueños y de anhelos. Cuando yo escuchaba las entrevistas, me quedaba anonadada de cómo después de contar esas historias de mucho dolor, las mujeres soñaban, tenían esperanza. Se encontraban aquí en el Centro para crear lazos de solidaridad, creaban sus propias redes de apoyo. Entendían que en este lugar había un hogar. Eso también es digno de contar”, finalizó la profesora Silva Martínez.