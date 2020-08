A casi tres años del huracán María, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) finalmente llegaron a acuerdo para la restauración del sistema eléctrico –devastado por el ciclón –, pero aún no es definitivo.

En entrevista con El Nuevo Día, el director ejecutivo interino de la AEE, Efran Paredes, indicó que los pormenores del acuerdo están bajo evaluación de un tercero o ente externo en las oficinas de FEMA, en Washington D.C.

“Se llegó al acuerdo con FEMA y la Autoridad. Ahora mismo, está siendo evaluado por un ‘third party’ en Washington. Ese es un proceso de FEMA, tras lo cual se tomará la determinación (final)”, dijo Paredes.

“Todo está en manos de FEMA en cuanto a si se da el acuerdo y cuánto (dinero) nos dan”, agregó.

En el pasado, la gerencia de la AEE informó que se necesitarían hasta $18,000 millones para construir un nuevo sistema eléctrico capaz de resistir el azote de un huracán como María. No obstante, fuentes de El Nuevo Día indicaron que el acuerdo entre la AEE y FEMA sería por $10,000 millones.

Cuestionado al respecto, Paredes alegó no tener detalles, e indicó que FEMA presuntamente se comprometió a tener una determinación final en o antes del 30 de diciembre.

“Realmente, no me quisieron dar certeza de nada. Este un proceso que está ‘on going’ (en curso), pero no tengo constancia de cuánto dinero se aprobó”, declaró.

En mayo, el entonces director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, dijo que el acuerdo con FEMA estaba próximo a lograrse y que el anuncio oficial lo haría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El acuerdo constaría de “muchos proyectos” de infraestructura y sería “el más grande en la historia de FEMA”, manifestó entonces.