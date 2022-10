Con la pronta llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Puerto Rico, expertos cubanos exhortaron este sábado al gobierno estadounidense a flexibilizar las sanciones contra Cuba para que más ayuda humanitaria pueda llegar a la mayor de las Antillas, que fue azotado por el huracán Ian y dejó sin energía eléctrica a muchos hogares.

“La exhortación al presidente norteamericano, ya que va a venir aquí a Puerto Rico el lunes, es a comprometerse a ayudarnos a nosotros también. Que se comprometa a ayudar al pueblo cubano fuera de consideraciones políticas desde el punto de vista humanitario porque son muchos los cubanos que en estos momentos no tienen techo, no tienen agua, no tienen luz”, manifestó Raúl Alzaga Manresa, cubano radicado en Puerto Rico.

Las autoridades estiman que el huracán Ian dejó miles de hogares destruidos y mucha necesidad. En los pasados días, cubanos han acudido a las calles a protestar en La Habana por la falta de la electricidad luego de que el evento atmosférico provocó un apagón generalizado.

De acuerdo a una publicación del viernes de The Wall Street Journal, el gobierno cubano solicitó a Estados Unidos “una extraña solicitud” asistencia de emergencia por el huracán Ian tras revisar comunicaciones por correo electrónico entre ambos gobiernos.

“Primero, hay que solicitar una serie de autorizaciones especiales que no se consiguen con facilidad. Por lo tanto, se dificulta el poder articular recursos o una campaña, como normalmente se hacen cuando ocurren este tipo de cosas en otros países, por las leyes de bloqueo o la ubicación de Cuba en la lista de países terroristas y toda una serie de regulaciones de la administración de Trump”, señaló Alzaga Manresa, quien llegó a Puerto Rico hace 50 años.

Fotografía de algunos de los destrozos dejados por el paso del huracán Ian, el 27 de septiembre de 2022, en Pinar del Río. (The Associated Press)

Del mismo modo, el director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de Florida, el doctor Jorge Duany, insistió en que es momento idóneo para mejorar las relaciones.

“Es un momento propicio para adelantar esa línea de normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que han estado muy estropeadas en los últimos cinco o seis años, sobre todo, a partir de la elección del presidente Donald Trump, que asumió una postura de máxima presión contra Cuba”, exhortó Duany.

De acuerdo al Censo del 2021, se estima que 2.4 millones de personas de origen cubano viven en Estados Unidos. En cambio, se estima que hay alrededor de 10,041 residentes cubanos en Puerto Rico.

Además, indicó que en el pasado Estados Unidos había hecho distintas ofertas de ayuda humanitaria a Cuba, pero el país caribeño las había rechazado, precisamente, “señalando que que no estaban dispuestos a aceptarla por un país que los bloqueaba”.

Un empleado de energía eléctrica labora para restaurar el servicio. (The Associated Press)

“Siempre hay un desfase entre lo que permite los Estados Unidos y lo que estaría dispuesto a aceptar Cuba. Ojalá que se puedan llegar a acuerdos, por lo menos de inmediato, para poder atender estas necesidades que a todas luces son muy apremiantes en Cuba”, reiteró.

Reiteró que el endurecimiento de las sanciones económicas bajo la administración Trump ha hecho más difícil y más costoso el ayudar a las familias en Cuba.

“Muchas veces los cubanos que tenían familiares en Cuba viajaban a la isla, y me incluyo ahí en los últimos años... llevaban dinero, medicinas, comida consigo y se las entregaban a sus parientes allá. Eso se redujo notablemente en los últimos dos años”, señaló Duany.

Indicó que el embargo de Estados Unidos a Cuba sí tiene algunas excepciones, incluyendo la ayuda humanitaria, que entiende que se que se aplica ahora al caso de las consecuencias del huracán Ian.

“Lo que podría hacerse aún más flexible para permitir algunas transacciones económicas que son difíciles o que están prohibidas bajo los términos del embargo”, explicó el profesor de Antropología.

Explicó que justo el 11 de julio se comenzó un “estallido social” en Cuba tras los constantes apagones por lo que las protestas no iniciaron ahora con la devastación tras el huracán Ian. Duany opinó que las expresiones de descontento contra el gobierno se ha multiplicado en los pasados días.