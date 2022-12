A menos de tres semanas de Navidad, el aumento de casos de COVID-19 y otras condiciones respiratorias amerita el regreso de medidas de protección impuestas en el pasado, como el uso obligatorio de mascarillas, recomendaron expertos consultados por este diario, quienes también enfatizaron en la vacunación para prevenir muertes y complicaciones provocadas por varios de estos virus.

“La gente le ha perdido el respeto al COVID porque mucha de la gente que está muriendo son de 75 años o más y lo ven como más aceptable (por la fragilidad de esa población)”, comentó el doctor Fernando Cabanillas.

Al principio de la pandemia, resaltó el oncólogo, murió mucha gente joven y eso asustó a muchos.

“Ya no le prestan atención, pero están muriendo cuatro a cinco personas al día (en promedio), la mayoría adultos mayores que no completaron su vacunación (contra el COVID-19)”, lamentó.

El Departamento de Salud informó el miércoles seis muertes adicionales por COVID-19, cuatro féminas y dos varones. De estos, ninguno tenía sus vacunas al día, cinco tenían más de 81 años y el sexto tenía 51.

Ante esta situación, Cabanillas resaltó que usar mascarillas en lugares cerrados debe ser obligatorio nuevamente, excepto en restaurantes. También urgió a Salud a hacer una campaña de orientación más fuerte sobre la vacuna bivalente, diseñada para proteger contra la variante original de COVID-19 y la variante ómicron.

Enfatizó, también, que los individuos deberían retomar el distanciamiento social y evitar “besos y abrazos” en las fiestas navideñas, así como insistir en el lavado de manos. La situación, resaltó, amerita que el gobierno tome cartas en el asunto.

El infectólogo Javier Morales coincidió en la importancia de la vacunación.

“Hay tres infecciones atacando el mismo órgano, los pulmones. Tenemos el COVID, la influenza y el virus sincitial respiratorio (RSV, por sus siglas en inglés)”, dijo.

La vacuna bivalente, recalcó, cubre contra el ómicron, la cepa que predomina.

“De los pacientes que veo e interrogo, noto que la gente está confiada con tener el refuerzo (de la vacuna contra COVID-19), pero la bivalente es una vacuna nueva contra el COVID. La gente está confundida. Hay que hacer campaña educativa”, manifestó Morales.

“Hay una falsa percepción que con tres vacunas de COVID ya es suficiente, pero la protección baja y se necesita la bivalente”, enfatizó, por su parte, la infectóloga Iris Velázquez.

Las infecciones simultáneas de más de un virus respiratorio, como COVID-19 con influenza o RSV, han impulsado un aumentado las hospitalizaciones, indicó Morales. Muchas complicaciones, subrayó, podrían evitarse si más personas tuvieran sus vacunas al día.

El peligro, resaltó, es que el tratamiento actual contra el COVID-19 recae solo en medicamentos antivirales, pues los tratamientos de anticuerpos monoclonales fueron retirados por el gobierno federal el mes pasado tras detectarse que no eran efectivos contra las subvariantes BQ.1 y BQ.1.1 de ómicron.

“Si esto sigue el paso que lleva, no va a quedar más remedio que exigir (el uso de) mascarillas, de nuevo. Con tres virus corriendo a la vez, no queda más remedio”, reiteró Morales.

Los infectólogos Miguel Colón y Sanet Torres coincidieron en que la responsabilidad de protegerse contra COVID-19 y otros virus respiratorios es individual.

“Somos adultos y la gente sabe lo que tiene que hacer. No creo que se deba encerrar a la gente de nuevo porque eso no resuelve nada”, dijo Torres, en torno a la implementación de confinamientos.

No obstante, las personas no deben salir de sus casas enfermas, destacó Torres. Ante síntomas como tos, congestión nasal y fiebre, la infectóloga señaló que se debe actuar como si estuviese contagiado con alguno de estos virus y tomar medidas para no contagiar a otros.

Torres urgió a la población a guardar distancia de otros, usar mascarillas en lugares cerrados, preferir actividades al aire libre y tener sus vacunas al día. Resaltó que, de continuar el aumento de casos, en enero el cuadro será mucho peor.

“Llegó el punto en que la gente se tiene que hacer responsable de sus decisiones. Y el gobierno tiene que hacer una campaña más agresiva en todos los medios sobre la vacunación”, dijo, por su parte, Colón.

El infectólogo enfatizó que la campaña debe orientar y educar sobre la vacuna bivalente, así como insistir en el uso de mascarillas en lugares cerrados y conglomerados. También, dijo, en el lavado de manos para prevenir infecciones.

Más temprano de lo usual

Colón recordó que la complejidad del escenario actual se debe a que los contagios de influenza se han disparado más temprano de lo usual. La temporada de influenza comienza en julio y termina en junio.

“Los números de influenza están brutales, fuera de control. En Estados Unidos, ya hay más casos de influenza que en la última década, y estamos solo en noviembre. La epidemia de influenza este año va a ser brutal”, expresó Colón.

Según Salud, hasta el 26 de noviembre, en Puerto Rico ya los casos de influenza en esta temporada 2022-23 (8,835) superan los de la temporada anterior (6,493). Las hospitalizaciones por influenza (461) de este año también están a punto de sobrepasar las del año pasado (484).

“Muchos americanos van a pasar las Navidades acá y van a traer influenza. Y la tasa de vacunación de influenza en Puerto Rico está por el piso”, dijo. Hasta el 4 de diciembre, en esta temporada 2022-2023 se han administrado 310,952 vacunas contra influenza, según datos de Salud.

“La (formulación de la) vacuna (contra el virus) de influenza cambia anualmente y la de este año es muy buena”, comentó la infectóloga Velázquez.

La baja tasa de vacunación y el que muchos ya no están usando mascarillas, dijo, han abonado al alza de infecciones.

Recordó que la vacuna contra influenza se recomienda desde los seis meses de nacido en adelante y comentó que la prueba rápida contra este virus no es muy sensitiva, por lo cual se debe mirar los síntomas del paciente.

Por segundo día consecutivo, Salud no contestó el miércoles una petición de este diario sobre qué acciones considera tomar el gobierno ante el alza de casos de COVID-19, influenza y otros virus respiratorios.