Un error en la forma en que se reportan las muertes de una enfermedad puede conducir a que la población general no entienda la letalidad de esa condición o, incluso, no comprenda el peligro que representa padecerla.

Esa, al menos, es la preocupación de varios expertos en el campo de la epidemiología y demografía que discrepan en la forma como el Departamento de Salud reporta las fatalidades por COVID-19.

“El problema con la forma en que Salud reporta muertes por COVID en Puerto Rico no es solo que usan totales en vez de tasas. También, es importante separarlos por edad ya que hay menos jóvenes con ‘boosters’ (refuerzos) y (se deben) mirar periodos más largos que un día”, escribió ayer el bioestadístico Rafael Irizarry en su cuenta de Twitter.

Según Irizarry, mostrar la totalidad de las muertes por COVID-19 sin variables más detalladas puede tener varias interpretaciones, algunas equívocas. Como ejemplo, mencionó que, en julio y agosto pasado, presentar la cantidad de personas vacunadas contra el virus enviaba un mensaje positivo de la protección que se adquiere con este producto para combatir esta enfermedad. Recordó que, en esa fecha, habían más personas vacunadas que no vacunadas.

No obstante, advirtió que mostrar el mismo dato ahora podría llevar a algunos a pensar que la vacuna no está protegiendo, toda vez que se reportan personas vacunadas entre las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Según el Informe de Vacunas COVID-19 en Puerto Rico, al 18 de enero, había 897,740 personas con el refuerzo o tercera dosis de esta vacuna. Mientras, este Informe, que presenta un análisis de Irizarry con datos de Salud, advierte que, a esa fecha, 1,220,964 personas tenían la dosis completa de esta vacuna (las primeras dos dosis), pero no su refuerzo.

Por esa razón, Irizarry insistió en que, cuando se reporta un evento, la forma correcta de hacerlo es a través de tasas.

La tasa de mortalidad es la proporción de defunciones reportadas, con respecto a la cantidad de individuos total que habita en una población, ciudad o país, en un año. Generalmente, se refiere al número de defunciones por cada mil habitantes de una población, ciudad o país en un año determinado. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la información sobre mortalidad es fundamental además para evaluar los programas de salud y definir acciones o estrategias.

“Las tasas de mortalidad específicas por causa se calculan a través del cociente entre las defunciones por una determinada causa y las personas que podrían desarrollarla potencialmente en un determinado lugar y período”, dice la OPS sobre la tasa de mortalidad, por enfermedad.

Ayer, precisamente, el Departamento de Salud añadió un nuevo renglón al portal de datos del COVID-19 en Puerto Rico para desglosar el promedio de muertes por cada 100,000 -en un período de 30 días- de personas no vacunadas, inoculadas parcialmente y personas vacunadas con dosis de refuerzo, en un esfuerzo por señalar que la cantidad de defunciones de personas no vacunadas es mayor.

Promedio de defunciones por COVID-19 por personas vacunadas, inoculadas parcialmente y personas con el refuerzo, para el 21 de enero de 2021. Las cifras se basan en la cantidad de muertes reportadas los últimos 30 días. (Captura)

Irizarry explicó que, cuando se mira el detalle de los vacunados y no vacunados, se observa que hay más personas de 60 años o más con el “booster” (363,647), que no vacunados (111,685). En esta población, también se nota que 373,086 adultos mayores tienen solo las primeras dos dosis de la vacuna, no el refuerzo.

Resaltó que, aunque los jóvenes de 20 a 29 años son los menos vacunados de todos los sectores de edad, suelen ser más saludables y resistentes a enfermarse. Y aunque los adultos mayores son los más vacunados, es una población más vulnerable al contagio y complicarse.

Advirtió que se debe resaltar el mensaje de que la protección que da la vacuna contra el COVID-19 mengua con el tiempo, lo que hace necesario el refuerzo.

La demógrafa Judith Rodríguez coincidió en que, cuando se hace un análisis de muertes, se debe usar la tasa de mortalidad para calcular el riesgo de muerte.

“Un análisis como se debe hacer sería muy elocuente para que la gente que no se ha vacunado se vacune”, dijo Rodríguez.

Presentar el riesgo de muerte de COVID-19 con los datos correctos ayudaría a que los que aún no han tomado la decisión de vacunarse opten por ello.

“¿Cuando hablas de un número absoluto es con relación a qué? No sabes si es mucho o poco”, indicó la demógrafa.

Resaltó que urge que la población entienda que el concepto de una persona vacunada cambió y ahora incluye tener las primeras dos dosis y el refuerzo.

El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos comentó que los datos de COVID-19 que da Salud podrían analizarse más, pero tardaría y no tendrían inmediatez. Agregó necesitarían más recursos.

“La data de Salud está disponible para que cualquiera la pueda analizar, que la gente tenga noción de lo que está pasando”, sostuvo.