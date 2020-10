Una mayor flexibilización en las actividades sociales y recreativas permitidas en la isla son parte de la nueva orden ejecutiva para el control de COVID-19 durante el próximo mes, justo cuando se asoman fechas que anticipan conglomerados de personas, como la celebración de Halloween el 31 de octubre y las elecciones generales el 3 de noviembre.

Aunque varios salubristas entrevistados por este diario entienden que suavizar las restricciones previamente impuestas responde a la aparente estabilidad en los contagios reportados, también advierten que urge un mayor monitoreo a la cadena de contagio, así como más supervisión en las medidas que continúan sobre la mesa.

“Creo que los casos en Puerto Rico no se han disparado grandemente, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de hacer pruebas (del virus)”, dijo la doctora Carmen Suárez, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, quien resaltó que se avecinan fechas donde probablemente abunden las reuniones familiares.

La pediatra reconoció que existe una línea fina entre las protecciones salubristas y las necesidades del sector económico, por lo cual urgió a que se estudien de cerca los efectos que tendrá esta medida.

PUBLICIDAD

Bajo la nueva orden ejecutiva, que comienza hoy y se extiende hasta el 13 de noviembre, se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., pero aumenta la capacidad permitida de personas en distintos lugares. Por ejemplo, en los establecimientos comerciales y salones comedores de restaurantes sube de 50% a 55%, mientras en cines, gimnasios y casinos el alza fue de 25% a 30%.

Además, a partir del 26 de octubre se restablecerá el servicio tanto de la Autoridad Metropolitana de Autobuses como del Tren Urbano. También se permitirá que turistas utilicen el servicio de la Autoridad de Transporte Marítimo para Culebra, mientras para la isla municipio de Vieques se mantienen los viajes solo a residentes y comerciantes.

“Está bien que vayan abriendo un pasito a la vez, no se fueron por la borda, hasta que no haya un repunte”, comentó el doctor Miguel Colón, quien aplaudió particularmente que no hayan extendido el toque de queda.

Según el infectólogo, era importante también que abrieran el transporte colectivo porque muchas personas lo necesitan, especialmente para ir a trabajar.

Mientras, el doctor Carlos Mellado lamentó que la orden no dijera nada sobre la reapertura de las escuelas a nivel de clases presenciales. Sugirió que se establezca algún sistema híbrido tipo “interlocking” donde la cantidad de estudiantes permitida en las escuelas se divida por día.

En cuanto al aumento en la capacidad permitida en distintos negocios indicó que es un paso importante para la economía del país, aunque mostró preocupación por el alto nivel de transmisión comunitaria del virus que hay actualmente.

PUBLICIDAD

“Hay que mirar como siguen las hospitalizaciones porque a nivel primario los médicos no están pudiendo atacar (el COVID) con tratamiento de soporte”, dijo.

Indicó que es importante que las autoridades investiguen y comuniquen donde es que mayormente están ocurriendo los contagios. Además, mostró preocupación por la falta de capacidad para supervisar y fiscalizar una mayor reapertura, así como mantener un rastreo de casos efectivo y de responder asertivamente si las hospitalizaciones se triplican.

“La gente (en general) se está cuidando. Pudiera ser peor, en comparación con Nueva York, Madrid o Italia, pero se necesita una campaña (educativa) bien agresiva y buscar los lugares donde no se está cumpliendo (con los protocolos) para que, al que lo cumpla, le caiga todo el peso de ley”, dijo el exprocurador del Paciente.

Ayer se reportaron 15 muertes por COVID-19, 13 de ellas confirmadas. Mientras, ayer los casos confirmados eran 28,174.