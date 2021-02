A pesar de una baja en casos y hospitalizaciones por COVID-19, Puerto Rico sigue en nivel naranja o de sustancial de riesgo por el virus, con una tasa de positividad de 10% de todas las pruebas moleculares y 6.6% en pruebas realizadas a la misma persona.

“Poco a poco sigue bajando (la propagación). Estuvimos en un punto similar antes. Lo importante es no volver a aumentar”, dijo el doctor José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud Pública.

Advirtió que la situación es similar a la de finales de septiembre. Ese mes cerró con 9,126 casos positivos, mientras enero recién culminó con 10,847, dijo.

“Debemos mantener las medidas de seguridad (para evitar contagios). Que la gente sepa que todavía hay transmisión comunitaria, aunque ha habido una baja en comparación con diciembre, que fue uno de los peores meses del virus en Puerto Rico”, sostuvo.

La reducción de hospitalizaciones, dijo, podría ser producto de la vacunación a adultos mayores que son los que más se complican con el virus. Pero, a pesar de la disminución, advirtió que, en los últimos 14 días, ha habido 400 casos diarios activos del virus.

Agregó que, si la población evita tumultos -tal vez- en marzo existan las condiciones para reabrir las escuelas.

“Al momento, no estamos en posición (de clases presenciales), pero si siguen bajando los casos pudiera ser. Estoy optimista. Podemos tal vez darle un golpe al virus y bajar aún más (los contagios)”, dijo.

El infectólogo Humberto Guiot advirtió que, aunque las vacunas son una herramienta adicional que ayudan a la prevención, se deben seguir las medidas de protección del virus.

Anticipó que vacunas en desarrollo o en proceso de aprobación del gobierno federal, como la de Johnson & Johnson y AstraZeneca, prometen apoyar en el esfuerzo de prevención.

“(Más vacunas aprobadas) no van a competir entre ellas, sino que promete una gama más (de disponibilidad) para llegar a más personas”, resaltó.

La infectóloga Sanet Torres resaltó que las dos vacunas aprobadas (Pfizer y Moderna) no tienen el virus vivo y pueden usarse en más personas, como embarazadas e inmunocomprometidos.

“Queremos que la mayor cantidad de personas se vacunen para cortar la cadena de transmisión y controlar la enfermedad”, puntualizó, al señalar que se desconoce si será una vacuna anual o se necesitará un refuerzo adicional.

Las 20 respuestas que debe conocer sobre las vacunas

¿Las vacunas contra este virus protegen a largo plazo?

Aún se desconoce exactamente. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que, aunque urgen más investigaciones, datos disponibles sugieren que la mayoría de los recuperados del virus desarrollan respuesta inmune con alguna protección. Pero igual, resalta, se necesita más información sobre la intensidad y duración de la protección.

¿Qué dura más, la inmunidad natural del virus o por las vacunas?

La protección que se adquiere después de una infección o inmunidad natural varía de caso a caso. Como este virus es nuevo, se desconoce cuánto podría durar esa inmunidad. La evidencia sugiere que la reinfección es poco frecuente en los 90 días posteriores a la primera infección del virus. Sobre la protección de la vacuna, hay varias investigaciones sobre su efectividad que están tratando de arrojar luz al respecto. Por el momento, la información disponible descansa en los estudios clínicos de las vacunas aprobadas.

¿Qué porcentaje de la población necesita vacunarse para lograr inmunidad de rebaño?

Los expertos aún no saben. Este tipo de inmunidad, que puede ser adquirida a través de la infección del virus o la vacunación, varía según la enfermedad. Algunos científicos han sugerido que se necesita que un 70% a 85% de la población esté vacunada para que haya inmunidad de rebaño contra esta enfermedad.

¿Cuáles son los ingredientes de estas vacunas?

Ninguna de las dos vacunas contra el virus disponible en Estados Unidos (Pfizer/Biotech y Moderna) contiene huevo, conservantes o látex. Ambas funcionan por ARN mensajero. Estas vacunas enseñan a las células a producir una proteína o una porción de una proteína. Esto genera respuesta inmune en el organismo que produce anticuerpos y protege de infecciones, si el virus ingresa al organismo.

¿Quién paga estas vacunas?

En Estados Unidos, las vacunas son compradas con dinero de los contribuyentes, por lo cual no conllevan ningún costo para el paciente. Los proveedores de salud podrían cobrar un cargo por administrar la vacuna, aunque este puede ser facturado a los seguros de salud, públicos o privados. Sin embargo, la vacuna no se le puede negar a nadie, incluso si no puede costear el cargo por su aplicación.

¿Cuál es el proceso antes de la aprobación de una vacuna y cómo escogen las poblaciones con prioridad a vacunarse?

La Administración federal de Drogas y Alimentos da la primera aprobación. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización se reúne luego y vota si recomienda o no el producto. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publica después las recomendaciones en su Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad. También, se publican recomendaciones sobre quiénes deben ser primeros en vacunarse cuando los suministros son limitados. Sin embargo, cada estado o jurisdicción desarrolla su propio plan con prioridades de distribución y asignación de vacunas.

Cuando las vacunas son limitadas, ¿qué consideraciones se deben tomar al administrarlas?

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización estableció cuatro principios éticos para orientar sobre decisiones a tomar cuando los suministros son limitados. Estos son: maximizar los beneficios y minimizar los daños, mitigar la inequidad en el acceso a la salud, promover un trato justo y fomentar la transparencia.

¿Qué pueden hacer las personas para protegerse del virus antes de vacunarse?

Usar mascarilla que le cubra la boca y nariz, mantener distanciamiento de al menos seis pies de los demás, evitar multitudes y espacios poco ventilados y lavarse frecuentemente las manos.

¿Infectados no se vacunan?

Sí, por los riesgos graves de esta enfermedad y su posible reinfección se recomienda la vacunación a todos. Personas contagiadas que hayan recibido tratamiento de anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente deberán esperar 90 días antes de ser vacunados.

¿Hay que vacunarse para trabajar?

El gobierno federal no obliga a las personas a vacunarse. En el caso de algunos trabajadores de salud o empleados esenciales, es posible que un gobierno estatal o local o el mismo empleador exija que se vacunen.

¿Deben seguirse protocolos de protección tras la vacunación?

Sí, como se desconoce la protección exacta que ofrecerán las vacunas, no se sabe hasta cuando los CDC dejarán de recomendar estos protocolos. Cuando los expertos tengan más información sobre la protección de estas vacunas, podrán tomar otras decisiones. La cantidad de personas que se vacunen y cómo se propaga el virus ayudarán, también, a tomar acciones futuras.

¿Cuánto tiempo debo esperar para vacunarme si he recibido otra vacuna recientemente?

Debe esperar, al menos, 14 días antes de recibir cualquier otra vacuna. Sin embargo, si se vacunó contra el COVID-19 dentro de los 14 días de haber recibido otra vacuna no es necesario reiniciar la vacunación, sino completar la serie programada.

¿Pueden vacunarse embarazadas y lactantes?

Los CDC advierten que embarazadas que formen parte de grupos de alto riesgo de contagio podrán optar por vacunarse o no. Se recomienda que hablen con su médico para tomar una mejor decisión. Todavía no hay información sobre la seguridad de esta vacuna en lactantes o en la producción y secreción de leche. Información preliminar advierte que las vacunas de ARNm no representan riesgo para bebés lactantes. Aun así, personas que están amamantando y forman parte de un grupo al que se recomienda vacunarse contra este virus, como el personal de atención médica, pueden optar por vacunarse o no.

¿Hay posibilidad de reacción alérgica grave con esta vacuna?

Problemas graves a consecuencia de vacunarse pueden ocurrir, pero, según los CDC, son poco frecuentes. Informes recibidos por los CDC revelan que algunas personas han tenido reacciones alérgicas graves o anafilaxis después de recibir esta vacuna. Una reacción alérgica se considera grave cuando la persona necesita ser tratada con epinefrina o EpiPen o debe ir al hospital.

¿Cómo y dónde se reportan reacciones a la vacuna?

Si se vacuna y considera puede tener una reacción alérgica grave al salir de la vacunación, debe buscar atención médica inmediata. Además, puede notificar efectos y reacciones al Sistema de Notificación de Eventos Adversos de las Vacunas (VAERS). Este sistema nacional recopila informes de profesionales de salud, fabricantes de vacunas y público general. Estos reportes son luego evaluados para posibles cambios en las recomendaciones a las vacunas. Esto es importante para garantizar que los beneficios de los que se vacunan sean más que los riesgos.

¿Esta vacuna puede provocar infección al virus?

No, ninguna de las vacunas contra el virus autorizadas y recomendadas en Estados Unidos, ni las que están en desarrollo, tienen el virus vivo y no pueden provocar contagios. Estas vacunas le enseñan al sistema inmune a reconocer y combatir el virus, lo que puede producir síntomas, como fiebre. Estos síntomas se consideran normales pues significan que el organismo está generando protección contra el virus.

¿Vacunados contra el virus pueden contagiarse?

Por lo general, el organismo de una persona vacunada tarda varias semanas en generar inmunidad o protección contra el virus. Por eso, es posible que una persona se infecte justo antes o después de vacunarse.

¿Vacunados pueden dar positivo a prueba del virus?

Las vacunas autorizadas y recomendadas contra este virus no provocarán que una persona vacunada dé positivo a pruebas virales para detectar infección actual (moleculares y de antígeno). Si su organismo genera una respuesta inmune al virus, podría dar positivo a pruebas de anticuerpos que indican que tuvo infección previa y podría tener alguna protección contra el virus.

¿Las vacunas contra el COVID-19 modifican el ADN?

No, las vacunas de ARN mensajero (ARNm) le enseñan a las células a generar una proteína que desencadena una respuesta inmune. El ARNm de estas vacunas no entra al núcleo de la célula, que es donde se encuentra el ADN. Estas vacunas funcionan con las defensas naturales del organismo para generar inmunidad.

¿La vacuna es segura en personas desean quedar embarazadas?

De la información que se conoce, los expertos consideran que es poco probable que estas vacunas sean riesgosas para mujeres tratando de quedar embarazadas a corto o largo plazo. No hay evidencia que demuestre que anticuerpos generados por la vacuna causen problemas en el embarazo, incluyendo el desarrollo de la placenta.

FUENTES: OMS y CDC