Donald Trump intenta culpar al vandalismo del deterioro del estanque reflejante en Washington

El presidente Donald Trump anunció el sábado que las autoridades federales habían realizado “múltiples arrestos” de personas a las que acusó de vandalizar el estanque reflejante en el National Mall de Washington, mientras trataba de explicar por qué el proyecto de rehabilitación de más de $14 millones que impulsó para el 250mo aniversario de la independencia del país aparentemente salió mal.

El mandatario sostuvo que sus predecesores habían dejado que el estanque adquiriera un color verde manchado por algas y que él lo revestiría con un “azul bandera estadounidense” para que reflejara mejor el Monumento a Washington. Pero, tras la inauguración del nuevo estanque, su tonalidad azul rápidamente se convirtió en un verde que resultaba familiar. Los trabajadores lo trataron con químicos para matar las algas, pero luego, el revestimiento azul pintado del fondo empezó a desprenderse.

Trump publicó el viernes por la noche sobre el estanque.

“Hemos tenido algunos problemas reales con el vandalismo en el hermoso estanque reflejante”, escribió en su red social el viernes por la noche. “Apenas hace unos tres días, destruyeron el césped fuera del estanque; también han hecho todo lo posible por dañar la superficie interior que acababa de instalarse”.

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No dio detalles que respaldaran su afirmación.

Las agencias responsables de la aplicación de la ley y del mantenimiento en el National Mall —la Policía de Parques, el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento del Interior— no respondieron a solicitudes de comentarios. Trump amplió el sábado su mensaje al publicar que la Policía de Parques “ha arrestado a muchos individuos por vandalizar el magnífico estanque reflejante de nuestra Nación”.

Luego añadió: “¿Quién haría algo así? Estos son delitos muy graves relacionados con la destrucción de Monumentos Nacionales. ¡Años en la cárcel!”.

Uno de los hombres arrestados fue David Hearn, de 67 años, de Bethesda, Maryland, propietario de una empresa que fabricaba un material compuesto utilizado para construir embarcaciones. Contó que se detuvo en el estanque durante su recorrido en bicicleta de 64 millas el viernes para ver qué estaba pasando.

Hearn, excompetidor olímpico de canotaje, dijo a The Associated Press que metió la mano en el estanque porque quería examinar el nuevo recubrimiento que se estaba desprendiendo. Relató que tocó brevemente un trozo que aún estaba adherido al costado del estanque y que lo soltó poco después de que un trabajador del parque se lo indicara.

Sin embargo, más tarde fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y por la Policía de Parques durante cinco horas antes de ser liberado el viernes por la noche.

“Soy un ciudadano curioso”, dijo en una entrevista telefónica. “Me agaché para ver cómo se sentía. Era muy gomoso”.

The Washington Post fue el primer medio en informar sobre el arresto de Hearn; este indicó que tiene una fecha para comparecer ante el tribunal el próximo mes y que está buscando ayuda legal.

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Incluso si alguien hubiera arrancado tiras de pintura del costado del estanque, eso no explicaría las nubes de algas en el agua verde ni las franjas de pintura azul suelta desprendidas del fondo.

Trump insistió en que en el lugar ha estado ocurriendo algo siniestro. “No es diferente de los químicos que se usaron en el National Mall; usaron algo similar en el estanque reflejante para intentar destruir y menospreciar nuestro hermoso trabajo”, publicó el viernes por la tarde.

Esa fue una aparente referencia al hallazgo, la semana anterior, de grandes números grabados en césped decolorado en el National Mall: “86 47”. Las autoridades dijeron que los números podrían haber sido una amenaza contra Trump, el 47mo presidente. El número 86 puede ser jerga para “deshacerse de”. Las autoridades ya investigan el caso.