Enrojecimiento, hinchazón y picor en el área de la inyección son parte de las reacciones esperadas tras la administración de la vacuna Jynneos, producto fabricado para prevenir la viruela símica, advirtieron ayer varios expertos.

“Es lo que se conoce como “injection site reaction” (reacción en el área de inyección). Es como un enrojecimiento, edema (hinchazón) en el área. A veces, también da entumecimiento o hormigueo y un poco de “rash”, dijo el doctor Jorge Santana, catedrático del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Según el infectólogo, esta vacuna no contiene el virus activo, por lo cual no puede replicarlo. La Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA) informa que el fármaco no puede causar viruela símica ni otra enfermedad. “Es bien segura”, dijo Santana sobre el producto aprobado por la FDA en septiembre de 2019.

PUBLICIDAD

Recordó que, antes de la década de 1980, gran parte de la población recibió una vacuna contra la viruela. Se piensa, indicó, que las personas que recibieron este producto aún tienen algo de protección.

Contrario a esa otra vacuna, dijo, la Jynneos no se ha asociado a muchos efectos adversos. Dolor muscular o de cabeza, fatiga, náuseas, escalofríos, fiebre, dolor, enrojecimiento, hinchazón, firmeza y picor en el lugar de la inyección fueron los más reportados en los estudios clínicos.

“En algunas personas que recibieron Jynneos entre las capas de la piel (intradérmica), el enrojecimiento o la firmeza mínimos en el lugar de la inyección duró hasta varios meses”, informa la FDA, al indicar que algunos reportaron pequeños bultos firmes o decoloración de la piel en el área.

La Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA) informa que el fármaco no puede causar viruela símica ni otra enfermedad. (Sholten Singer | The Herald-Dispatch)

La FDA advierte que hay una “remota posibilidad” de una reacción alérgica grave durante la hora después de recibir esta vacuna, por lo cual el proveedor de vacunas puede pedirle que permanezca en el lugar para monitorearlo. Dificultad para respirar, hinchazón de cara y garganta, latidos rápidos del corazón, una fuerte erupción en todo el cuerpo, mareos y debilidad son signos de una reacción alérgica, informa la FDA.

El doctor Javier Morales, director de Clinical Research, expuso que esta vacuna fue probada en Puerto Rico entre el 2007 y el 2009 en pacientes de VIH. En el 2015 se probó una vacuna similar en la isla.

“Se iba a usar como un transporte para montarle una vacuna de VIH. Se probó en diferentes dosis. Producía anticuerpos altos contra la viruela humana. Como el virus del mono es similar a un primo, parecía dar anticuerpos también y comenzaron a usarla en humanos”, dijo.

PUBLICIDAD

El infectólogo coincidió en que este producto está elaborado a base de un virus totalmente inerte, por lo cual no tiene capacidad de reproducirse.

“Esta vacuna probablemente se había guardado y tenían un número limitado pensando en (la posibilidad de tener que usarla tras un ataque de) bioterrorismo. Es bien potente en la producción de anticuerpos contra la viruela”, insistió.

El infectólogo coincidió que picor e hinchazón en el área de inyección es normal que ocurra. Comentó que cuando se aplica intradermal algunas personas pueden ver la formación de una “burbuja” en el área.

La doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del Estado, coincidió en la seguridad de esta vacuna, incluso en pacientes VIH, a menos que tengan menos de 200 de CD4 o linfocitos. Mientras, la doctora Melissa Marzán, principal oficial de Epidemióloga de Salud, señaló que los efectos más esperados son hinchazón, malestar y fiebre.

Lisdián Acevedo, portavoz del Departamento de Salud, informó que, al momento, no se ha registrado en Puerto Rico ningún caso de efectos adversos a la vacuna Jynneos en el Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS). Este último es un programa nacional para vigilar la seguridad de las vacunas después que son aprobadas.