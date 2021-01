Reabrir las escuelas para retomar las clases presenciales tras un año de aprendizaje a distancia sería una de las principales medidas para que el país pueda, poco a poco, regresar a la normalidad en medio de la pandemia de COVID-19. Pero requerirá que, cual malabaristas, se siga el rastro, a la vez, de las necesidades de los menores para aprender, del ritmo de contagios con coronavirus, la seguridad de los ambientes escolares y hasta las realidades económicas de las familias, coincidieron expertos.

Hoy, comienza el segundo semestre del año escolar a distancia para los más de 270,000 estudiantes en el sistema público de enseñanza. Miles ya llevan un año sin pisar un salón de clases debido a la destrucción causada por los terremotos que principalmente impactaron la zona sur de la isla y, luego, la pandemia de COVID-19.

“Hay que abrir las escuelas, hay que hacer un equilibrio con esto. En otros países, se han tomando medidas y se han abierto. Que se usen cuotas, que no abran todas las escuelas (a la vez)... Se pueden tomar las medidas necesarias para que se pueda hacer bien”, sostuvo el pediatra Mario Paulino.

El gobernador Pedro Pierluisi ya ha dado la directriz para que se tomen las medidas necesarias para intentar retomar las clases presenciales en marzo, sujeto a la evolución de los contagios de COVID-19 en la isla y a que se complete la vacunación de la mayor cantidad posible de personal docente y no docente de escuelas públicas y privadas.

Reunir a niños y adolescentes en escuelas ha sido un reto en todo el mundo en medio de la pandemia, decretada a mediados de marzo pasado. Países como Francia, Italia y España han ordenado la apertura y el cierre de las escuelas en varias instancias a lo largo de los últimos 10 meses. Hasta ayer, Rusia, Países Bajos y Alemania habían postergado el inicio de cursos presenciales por el alza en contagios. En Gran Bretaña, los estudiantes pudieran regresar a las aulas a mediados de febrero, pero aún es incierto.

En Estados Unidos, cada estado determina sus políticas escolares. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, cerró las escuelas en la primavera y se movió hacia la educación a distancia debido a la alarmante cifra de contagios en la zona. En septiembre, las escuelas reabrieron bajo programas híbridos, con algunos estudiantes físicamente en las escuelas y otros a distancia, de acuerdo con la preferencia de cada familia. Esto se mantendría así a medida que los contagios en la ciudad estuvieran bajo control, lo que se puso en efecto cuando se ordenó el cierre de los planteles en noviembre porque la tasa de positividad superó el 3%. Dos semanas después, se dio paso a una paulatina reapertura previo al receso navideño.

Para el regreso de las clases presenciales en la isla, se observarían las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), señaló el director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública, José F. Rodríguez Orengo, quien forma parte de la Coalición Científica nombrada por el primer ejecutivo.

La vacunación del personal de las escuelas -tanto públicas como privadas- será crucial para dar paso a ese regreso a las aulas, apuntó Rodríguez Orengo. Asimismo, se deberá establecer un sistema de monitoreo y rastreo de contactos eficiente para detectar contagios y frenar la posible transmisión del virus en escenarios escolares, añadió.

“Se tiene que planificar bien, por eso lo hacemos desde ahora. No podemos esperar a llegar a febrero 25, estamos muy bien haciendo los escenarios que pudieran haber para tomar decisiones basadas en los estudios y en los estudiantes”, sostuvo Rodríguez Orengo.

Los CDC han establecido una serie de indicadores que muestran si la apertura de escuelas supone riesgos de transmisión del coronavirus. Por ejemplo, para que un regreso a clases presenciales tenga un bajo riesgo de transmisión de COVID-19, menos del 3% de las pruebas moleculares diagnósticas realizadas en los 14 días previos a la apertura debe arrojar resultados positivos, lo que se conoce como tasa de positividad. Hasta el viernes, la tasa de positividad en la isla rondaba entre el 8% y 10%, dependiendo si se contabilizan solo los casos únicos y todas las muestras recolectadas, señaló Rodríguez Orengo.

Con esos porcentajes, los riesgos de transmisión del virus en las escuelas, si se abrieran ahora, sería alto, según los CDC.

No obstante, el director del Fideicomiso de Salud Pública destacó que es posible retomar las clases presenciales, primero en áreas donde hay pocos casos de COVID-19 y así establecer proyectos pilotos que sirvan para probar estrategias que se replicarían a medida que se amplía la reapertura.

“En un lugar que tiende a tener un poco más de aglomeraciones, el riesgo del contagio es mayor. Por eso, por ejemplo, si sigues un pueblo como Las Marías, se ha mantenido bastante estable, en términos de contagios, después de unos brotes particulares. Tal vez, en esas áreas de escuelas rurales, que tienen pocos estudiantes, pudiera hacerse una reapertura adecuada, con el rastreo de contactos”, expresó.

El año pasado, el gobierno planteó la posibilidad de retomar clases presenciales en los municipios con menos casos de COVID-19, mas esto no se implementó.

Los CDC, además, recomiendan que se implementen, de forma consistente y correcta, al menos cinco medidas para reducir los riesgos de contagio con COVID-19 en las escuelas: uso de mascarillas que cubran boca y nariz, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, limpieza y desinfección de los espacios, y rastreo de contactos.

Las escuelas públicas y privadas recibirán $125 millones en fondos federales, a través de la más reciente ley de estímulo económico para manejar la pandemia, para poder abrir las instituciones de forma segura. Ese dinero será asignado a través de la Oficina del Gobernador, anunció ayer la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, y es adicional a los $1,320 millones que recibirá directamente el Departamento de Educación.

El proceso de vacunación

Puerto Rico ha experimentado uno de los cierres escolares más largos del mundo. De acuerdo con datos de la entidad Insights for Education, las clausuras más extensas se han reportado en países latinoamericanos, como El Salvador, que cerró las escuelas el 11 de marzo; Costa Rica, que clausuró planteles el 17 de marzo; y Guatemala, que coincidió con Puerto Rico al detener las clases presenciales el 16 de marzo.

Esto sin contar los planteles que no han reabierto desde diciembre de 2019 a causa de los terremotos y que sus estudiantes, en algunos casos, ni siquiera lograron retomar clases presenciales en espacios temporeros antes que se decretara la pandemia.

El Departamento de Educación ya cuenta con borradores para el regreso paulatino a clases, indicó el jueves la secretaria designada Elba Aponte Santos. La agencia cuenta, desde verano, con un Plan de Contingencia que se ha discutido con empleados, el cual establece que los primeros alumnos en regresar a las escuelas serían los de nivel preescolar y de Educación Especial.

Por su parte, cada escuela privada establece su propio plan de reapertura, aunque siguiendo las guías y directrices de los CDC y el gobierno, destacó la presidenta de la Asociación de Educación Privada, Wanda Ayala. El semestre pasado, los colegios cumplieron con varios requerimientos gubernamentales -como autocertificaciones y su incorporación al sistema de vigilancia de Salud- para que se autorizara que el personal escolar regresara a trabajar a los planteles y se permitiera recibir estudiantes en algún momento, como para tomar pruebas estandarizadas.

“Hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido y, a diferencia del Departamento de Educación, que las escuelas están vacías, nosotros tenemos todos los administradores en las escuelas y hay maestros que están en los salones. Las condiciones físicas de nuestras escuelas están listas, no tengo que empezar a reparar por los terremotos”, indicó Ayala, directora de la Southwestern Educational Society (SESO), en Mayagüez.

Más allá de las dudas sobre cuánto han aprendido los estudiantes con la educación a distancia, uno de los mayores impactos de los últimos meses ha sido en el desarrollo social de los menores, manifestó el pediatra Paulino.

“Desde el punto de vista social, de neurodesarrollo, congnoscitivo, si los niños no tienen la experiencia de socializar en la escuela, eso los puede afectar toda la vida. Gran parte del aprendizaje social, el neurodesarrollo de los niños, los adolescentes, esas destrezas sociales las desarrollan con la interacción con otros niños”, expresó.

Estudios realizados los pasados meses, particularmente en Europa, así como revisiones de datos en Estados Unidos, han concluido que los niños de edad escolar no se enferman gravemente con COVID-19 al mismo nivel que los adultos. Un estudio publicado la semana pasada por el National Center for Research on Education Access and Choice, realizado por profesores de Economía y Epidemiología de la Universidad de Tulane, concluyó que la reapertura de escuelas no aumentó la cantidad de hospitalizaciones con COVID-19 -un indicador de enfermedad severa- en condados con menos de 44 hospitalizaciones nuevas al día por cada 100,000 habitantes, equivalente al 75% de los condados incluidos en el análisis.

Sí existe preocupación por la capacidad de los menores de transmitir el virus a adultos, por lo cual Rodríguez Orengo hizo hincapié en la importancia de vacunar, tanto al personal escolar como a los adultos mayores de 65 años, pues se sabe que, en Puerto Rico, muchos abuelos están a cargo de sus nietos y asisten en su cuidado.