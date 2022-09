Tras la pérdida de su hijo en el 2016, una abogada con 33 años de experiencia decidió salvar vidas a través del Centro Vida y Esperanza, que fundó en Carolina. Esos dos valores, vida y esperanza, la guían para brindarle herramientas a la comunidad puertorriqueña con el fin de prevenir el suicidio. Esa mujer valiente es Elizabeth Ortiz Irizarry.

“Vivir es una oportunidad. Ahora mismo, esa oportunidad la estoy usando para que otros que no conocen del tema, lo conozcan. Vivir sabiendo que hay esperanza”, dijo la abogada, quien ha vivido bien de cerca la pérdida de seres queridos a raíz del suicidio.

Desde muy pequeña, a los cinco años, tuvo su primera experiencia cercana al suicidio cuando presenció cómo su tío se privó de la vida. “Era una niña, y eso no se lo he contado a nadie”, dijo.

Cinco décadas más tarde, su hijo, a los 25 años, decidió quitarse la vida luego de varios accidentes que le provocaron un estado de depresión y mucho dolor físico, detalló estremecida.

“La situación era muy complicada y compleja, pero minimizaban lo que yo decía, y, entonces, se enfocaban en el problema adictivo. Realmente, lo que vino primero fueron los accidentes, los problemas y después vino la consecuencia de la adicción”, compartió Ortiz Irizarry.

La abogada especializada en casos de Educación Especial enfatizó en que la pérdida de su hijo le transformó la vida. Un encuentro en un avión con un pastor presbiteriano y consultor de la organización internacional ASIST, que brinda adiestramientos sobre habilidades de intervención de suicidio aplicado, comenzó la ruta que emprende actualmente.

“Hay una cosa que es bien triste dentro del ámbito del suicidio y es que se subestima. No se quiere hablar y no tenemos mucho adiestramiento de cómo lo podemos prevenir o, por lo menos, identificar esas señales de suicidio”, advirtió.

Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2022, se habían registrado 99 suicidios en Puerto Rico, de acuerdo con los datos más actualizados del Instituto de Ciencias Forenses (ICF). El año pasado, se informó un total de 201 suicidios, unos 106 hasta junio, por lo que la cifra del 2022 tiene una disminución de siete casos a la misma fecha.

Banderas que salvan vidas

La directora de la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud, la doctora Nayda Román Vázquez, recalcó que no existe un perfil específico, ya que la intención suicida puede manifestarse en cualquiera.

Indicó que condiciones de salud mental podrían tener una correlación; sin embargo, no son una causa. Recalcó que lo más importante para hablar del suicidio es romper con el estigma relacionado con la salud mental.

“No todas las personas que se suicidan tienen un diagnóstico de salud mental, y no todas las personas que tienen un diagnóstico de salud mental consideran el suicidio. A veces, pudiéramos estar más pendiente a nuestro alrededor si alguien se siente triste, si se ve acongojado, si se ve deprimido, pero esas no son las únicas manifestaciones que alguien pudiera presentar cuando lo está considerando”, explicó la sicóloga.

Precisó que, al igual que a nivel mundial, la mayor parte de las muertes por suicidio ocurren en hombres adultos. En Puerto Rico, más del 80% de los suicidios son cometidos por hombres adultos.

Detalló que principalmente un cambio drástico en el comportamiento pudiera ser un indicador. “Pudiera haber cambios en el estado de ánimo, en el humor de una persona, pudiéramos ver hasta cambios en cómo la persona atiende su apariencia física, la pudiéramos ver deteriorada… Otras cosas que también son importantes considerar es si esa persona tiene una pérdida significativa”, enumeró.

El doctor Jaime Torres Plata, director de la Unidad de Psiquiatría Aguda del Hospital San Juan Capestrano, enfatizó igualmente en los cambios drásticos o sutiles, que, a veces, pasan desapercibidos.

El experto explicó que no hay un método específico para prevenir el suicidio, pero señaló que mediante la literatura científica y las estadísticas se han identificado ciertas “banderitas” que se pueden observar en familiares, conocidos y demás, que pudieran tener un valor predictivo.

“No hay ningún instrumento que así, a ciencia cierta, pueda predecir si una persona va a cometer suicidio. (...) Sin embargo, cuando tú ves cambios conductuales en lo que nosotros le llamamos el funcionamiento base de alguien, lo que típicamente hace o no hace, podrían ser señales”, dijo.

Mencionó cambios en el patrón alimentario, del sueño o en el nivel de productividad. También, aumento en consumo de sustancias desde las que son legales hasta las ilegales, entre otros comportamientos.

“Si esa persona no tuvo los elementos a través de su vida para aprender a manejar emociones intensas, reconocerlas y verbalizar en un momento de bloqueo emocional de mucha presión… ¿Qué pasa con esa olla que no tiene válvula de escape? Explota, ¿verdad?”, expresó.

Además, insistió en que las pérdidas de personas por el suicidio podría ser un factor de riesgo. En ese contexto, recalcó que el acceso a terapia para las familias que han experimentado esta situación es crucial.

“El impacto de una pérdida traumática, como lo es el suicidio, tiene repercusiones en todas las generaciones, tanto las que están sobreviviendo el suicidio y posiblemente las que las que vienen en camino”, expresó el psiquiatra de adultos.

Torres Plata explicó que factores como la falta de educación desde temprana edad para manejar emociones intensas tiene un efecto en las herramientas de las personas para enfrentar situaciones adversas.

Puerto Rico como un paciente

“Nosotros, en Puerto Rico, si lo viéramos como un colectivo y pensáramos que fuera un paciente, teóricamente un individuo, pues venimos de un proceso social con unos tropiezos y unos atropellos”, explicó sobre cómo la crisis sociopolítica, la recesión económica y falta de acceso a recursos médicos tienen un impacto en la salud mental de la ciudadanía.

Destacó que “una de las cosas que puede provocar mayor ansiedad en cualquier ser humano es el no saber qué va a pasar… la incertidumbre”. “El enfocarnos a que la resistencia vaya acompañada de un plan para que el país, como colectivo, tenga un norte claro de a dónde quiere ir para mejorar su condición de vida”, exhortó el doctor.

Además, la doctora Román Vázquez recalcó que momentos de crisis, como fue el paso del huracán María de 2017, podrían tener una correlación porque se demostró que hubo un aumento en los suicidios. En el 2017, se registraron 300 suicidios.

“Es importante también decir que no siempre, ante un evento de desastre o un evento de emergencia, vamos a ver automáticamente un aumento en las muertes por suicidio. En el caso de Puerto Rico, cuando miramos nuestras estadísticas, pues no podríamos afirmar que hubo un aumento durante la pandemia de COVID-19″, explicó.

Por su parte, el salubrista y presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, José Vargas Vidot, reiteró que el gobierno debe entender que las medidas de austeridad, la crisis de vivienda, de energía eléctrica y de salud son estresores que afectan la salud mental del pueblo.

Enfatizó en los planes de contingencia del Estado para reforzar las líneas de ayuda, crear espacios de escucha activa y que las personas que en un pasado han intentado suicidarse puedan comunicarlo sin ser juzgados.

Soluciones a nivel macro

El doctor Torres Plata recomendó que desde grados preescolares se incluya, en el currículo, material de salud mental para hablar sobre manejo de conflictos, de las emociones intensas, de la frustración, entre otros. “Son elementos de salud mental que nos dan funcionalidad y nos permiten ser mejores adultos”, recalcó.

Asimismo, señaló que los espacios libres de estigmas y prejuicios acerca del suicidio son necesarios para que las personas que lo han pensado en algún momento se sientan libres de compartirlo.

“Desde el punto de vista de mi trabajo en el hospital, ya que es el escenario más agudo en los últimos años, me he dado cuenta que muchos pacientes me han verbalizado que, si hubiesen tenido un espacio relajado de no juicio para conversar, posiblemente no hubiesen llegado a intentarlo”, insistió.

Del mismo modo, la doctora Román Vázquez insistió en que el escuchar y brindar apoyo tiene un efecto positivo en el acercamiento de la persona a comunicar sus intenciones.

“Que la gente esté llamando es positivo. Nos habla de personas que no han guardado silencio sobre lo que les está pasando, sino que han recurrido al recurso que tenemos aquí en Puerto Rico”, destacó.

De acuerdo con la Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca), hasta agosto de 2022, se habían recibido 10,153 llamadas de comportamientos suicidas, de unas 133,075 en general a la línea de Primera Ayuda Sicosocial (PAS).

“No es malo sentir que, en algún momento, estamos frágiles ante cosas que nos suceden. Es un poco humanizar el tema de sentirnos mal. Hay que buscar ayuda profesional. Es un asunto también de tener la fortaleza, de poder decir algo me está pasando, no me basta a mí mismo con resolverlo. Necesito que alguien me de la mano”, recalcó Román Vázquez.

Mientras tanto, Ortiz Irizarry comentó que desde el Centro de Vida y Esperanza, en Carolina, desean expandir sus recursos para tener personal adiestrado en salud mental y crear un espacio libre de juicios. “El aspecto espiritual no lo podemos abandonar porque es un factor que le dio mucha vida a mi hijo durante todo ese proceso”, explicó sobre el centro que nombrará en memoria de su hijo.

