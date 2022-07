La secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, cuestionó hoy el trámite de las vistas del Senado sobre el Hogar Las Águilas, en Ponce, cuya licencia le fue removida a mediados de mayo, porque no se manejaron con “prudencia” y, de acuerdo a la agencia, afectarían el curso de las investigaciones criminales.

“El Senado de Puerto Rico tiene la facultad de investigar, pero de ejercerla, tiene que hacerlo con prudencia. Durante el día de ayer (el jueves), esa prudencia, lamentablemente, no prevaleció ya que la vista señalada pudo haber afectado unas investigaciones criminales en curso y el proceso de investigación con la Junta Adjudicativa”, insistió González Magaz sobre la vista pública, celebrada para investigar el caso del hogar de adultos mayores, a la que no asistió la secretaria por compromisos en su agenda.

A mediados de mayo, se le notificó al Hogar Las Águilas la determinación de la agencia de que tenía hasta el 18 de junio para que sus cerca de 40 residentes se trasladaran a otro lugar. Esa orden que, en casos en los que se encuentra maltrato y/o negligencia responde al deber del Estado de proteger a las personas que aún están en dicha institución, no se ha cumplido todavía.

La decisión de quitarle la licencia a este establecimiento fue resultado de una investigación de la Unidad de Maltrato Institucional (UMI). Dicha pesquisa se relaciona con muertes de adultos mayores que residían en esa institución, confirmó la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez, en entrevista con El Nuevo Día la semana pasada, a cuya agencia fueron referidos los hallazgos.

“Como secretaria del Departamento de la Familia, he acogido las recomendaciones de la UMIA (Unidad de Maltrato Institucional de Adultos) sobre remover la licencia del hogar (de Ponce). Hemos ordenado la remoción de los residentes en cumplimiento con los protocolos para asegurar su salud y bienestar”, aseguró, por su parte, González Magaz.

La directora de la oficina de asesoramiento legal de Familia, la licenciada Carolina Guzmán Tejada, explicó que se tiene que dar “un proceso de transición ordenada”. Indicó que personal de la agencia ha visitado diariamente el Hogar Las Águilas.

“Lo tenemos claro. Cuando se trata de adultos mayores, no puedo ir hoy y poner un candado. Tengo que tomar en consideración como se mueve esa matrícula. Tenemos que ser sensibles, independientemente de las agendas y las determinaciones de otras personas. La responsabilidad del departamento es con esos adultos mayores”, resaltó Guzmán Tejada.

Indicó que, como confirmó el Departamento de Justicia, hicieron referidos para investigar si existe alguna desviación de los procedimientos que constituya la comisión de delito contra adultos mayores, cometido por alguna persona del centro de cuido.

Subsecretaria rechaza alegaciones

Por su parte, la subsecretaria de la agencia, la licenciada Terilyn Sastre, negó las alegaciones hechas ayer, en vista pública, sobre que dio instrucciones para interrumpir el proceso en contra de las leyes y reglamentos para que el hogar continuara operando a pesar de la pesquisa.

“Es totalmente falso. A ella (Llelidza Santiago), se le solicitó que evaluara según el reglamento o la ley si existía un término de tiempo para que se hiciera la transferencia de esos adultos mayores. No se le pidió que revisara la determinación de la oficina de licenciamiento”, sostuvo la subsecretaria de Familia.

Las expresiones fueron hechas en una audiencia de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado en la que la exdirectora de la Unidad de Licenciamento de Familia, Llelidza Santiago, leyó su carta de renuncia, dirigida a González Magaz.

La licenciada Guzmán Tejada leyó un correo que ella había enviado a Santiago el 16 de junio del 2022, que establecía: “En más de cinco ocasiones he preguntado si el Reglamento o el Manual establece un término para remover la matrícula y cerrar el hogar, en todas las ocasiones usted me ha indicado que tanto el Reglamento como el Manual no establecen un término y que es discrecional de la Oficina de Licenciamiento”.

Minutos más tarde, Santiago respondió al correo, escribiendo: “En efecto, no se establece término en ese particular”.

Mientras, en la vista del Senado, María Isabel Vázquez, especialista en trabajo social del Departamento de la Familia, afirmó que ella avaló la recomendación de cerrar el hogar en un periodo de un mes.

“Entendíamos que un mes es suficiente para hacer la transición ordenada con apoyo de los familiares. Más allá de ese tiempo, entendimos que no era seguro para los residentes”, expresó Vázquez.

La secretaria de Familia indicó que se le proveyó el espacio a los funcionarios que asistieron a la vista pública, en su carácter personal, a que pudieran exponer sus planteamientos. Además, insistió en que le solicitaron a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado que se extendiera la fecha de comparecencia. Aseguró que no habrá represalias contra los funcionarios que participaron.

“Estamos haciendo lo que buscan todos. Estamos evaluando e investigando si hay algún tipo de irregularidad para que los procesos sean más expeditos y que sean justos bajo los procedimientos del Departamento de la Familia y lo que son las leyes estatales y federales”, explicó.

Insistió en que la agencia ha “hecho todo lo posible” para proteger la confidencialidad de los procesos de la Junta Adjudicativa y las investigaciones criminales que están actualmente en curso. Las licenciadas que acompañaron a la secretaria de Familia no especificaron la cantidad de referidos que ha recibido la dependencia sobre el hogar de Ponce.

“Estamos evitando las determinaciones para que no prevalezcan como una causa de violación. Estamos hablando del caso del hogar Las Águilas en Ponce. Los ataques que sean hecho sobre mi persona y el Departamento de la Familia es algo que no puedo dejar pasar por alto ya que ponen en tela de juicio todos los servicios que ofrecemos a nuestros adultos mayores”, exclamó González Magaz.