El Departamento de la Familia (DF) ha permitido que un hogar de cuidado prolongado de adultos mayores de Ponce siga operando a pesar de una investigación en la que concluyó que la institución incurrió en maltrato y/o negligencia, que no tiene licencia para operar desde mediados de mayo y que se le dieron 30 días para que sus residentes se trasladaran a otra vivienda.

A mediados de mayo de este año se le notificó al Hogar Las Águilas, de Ponce, la determinación de la agencia de que tenía hasta el 18 de junio para que sus cerca de 40 residentes se trasladaran a otro lugar. Esa orden que, en casos en los que se encuentra maltrato y/o negligencia responde al deber del Estado de proteger a las personas que aún están en dicha institución, no se ha cumplido todavía.

La decisión fue resultado de una investigación de la Unidad de Maltrato Institucional (UMI). Dicha pesquisa se relaciona con muertes de adultos mayores que residían en esa institución, según confirmó la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez, a cuya agencia fueron referidos los hallazgos. La funcionaria indicó que, aunque Familia no le envía el documento de la investigación y no tiene todos los detalles, el hecho de que existan hallazgos de maltrato y/o negligencia es lo suficientemente serio como para que su agencia también realice una investigación, que ya comenzó.

“Nos lo refirió (la unidad de) Maltrato Institucional y nosotros iniciamos gestiones pidiendo documentos. Nos dicen el lugar y la situación de que hubo unas muertes injustificadas. Aparentemente, hay dos muertes en las que no se sabe bien lo que pasó. Pero esa información la tenemos que confirmar”, declaró Sánchez.

La seriedad de los hallazgos de la investigación también provocó que la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU) del Departamento de Justicia los evaluara y decidiera acoger el referido e iniciar una investigación. La portavoz de Justicia, Joan Hernández, indicó que solo podía confirmar que esa unidad tiene una investigación contra el Hogar Las Águilas sin entrar en detalles adicionales.

Dicha Unidad fue creada en el 2018 para investigar casos de fraude al Medicaid, pero también hace pesquisas en casos de querellas de maltrato o negligencia contra residentes de instituciones que reciben de alguna forma fondos del Medicaid, según informó Justicia en un comunicado de prensa cuando anunció la creación de esa unidad. En todas las instancias, la unidad trata asuntos relacionados a casos criminales.

En Familia, mientras tanto, el portavoz de prensa, Aniel Bigio, indicó mediante mensaje de texto que la información sobre el caso “es que está en investigación. Al estar en esa etapa, lo único que podemos compartir es que hay una investigación en curso”. Cuando se le indicó que este medio tenía conocimiento de que ya la investigación había concluido que hubo maltrato y que interesaba saber qué va a hacer Familia para proteger a los residentes que continúan viviendo en el Hogar Las Águilas, la respuesta fue “solo podemos divulgar que hay una investigación en curso”.

Acuerdo con abogados del hogar

Sin embargo, el abogado del Hogar Las Águilas, Osvaldo Carlo Linares, confirmó que la institución recibió una orden de cierre y que continúa abierta por un acuerdo entre Familia y el grupo de abogados contratados por el centro residencial. El Nuevo Día fue referido para que hablara con Linares cuando llamó para entrevistar a la dueña de la institución, Emelisa Bermúdez.

“Todo estaba bien y de repente reciben unas visitas de Familia por querellas, pero que no dicen quién las pone. Es solo un caso de personas que dicen que una residente no se atendió bien y falleció. El caso que empieza todo esto es el de una señora que llegó allí muy débil, que fue muchas veces al hospital y el hijo dijo que la dejaran morir. Me llaman ya cuando están enviando una comunicación de que no les iban a renovar la licencia”, explicó el abogado, quien describió al hogar como una institución en la que hay familiares de muchos profesionales del área sur, incluidos abogados y jueces. El letrado indicó que el hogar se comunicó con familiares de residentes y estos escribieron cartas respaldando la administración y las operaciones del lugar.

“Nosotros apelamos la determinación de no renovar la licencia, hace como un mes. Eso no paralizó el proceso y tuvimos que venir a oficinas centrales y pedir un remedio para mantener el statu quo hasta que se vea este proceso (de apelación). Mientras tanto el Departamento de la Familia envía personal todos los días para que evalúen lo que está pasando”, reveló Linares.

De ordinario, y cumpliendo con su deber de proteger a los adultos mayores que residen en instituciones de cuidado prolongado, Familia cierra los hogares donde una investigación ha concluido que hay o hubo maltrato, aunque haya un proceso de apelación.

La decisión de cerrar o no renovar la licencia de operación de un hogar de cuidado prolongado de adultos mayores es de la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia. Esa oficina toma ese tipo de determinación cuando le son referidos los hallazgos de investigaciones de la Unidad de Maltrato Institucional de la agencia.

Este medio se comunicó con Llelidza Santiago, directora de Licenciamiento, para indagar sobre el proceso que se sigue contra la institución de Ponce. Pero Santiago señaló que está agotando días de licencia desde el pasado 16 de junio, cuando presentó su renuncia a ese cargo de confianza y solicitó su reinstalación al puesto de carrera que tenía antes.

Confirmó que tomó la decisión de no renovar la licencia del Hogar Las Águilas como reacción a los hallazgos de maltrato y/o negligencia. Pero sostuvo que “estuve en desacuerdo con una solicitud para tomar acciones contrarias a los mejores intereses de la población de edad avanzada y entendí que era tiempo de dar el espacio porque ese es un puesto de confianza”.

Recientemente, también ha estado discutiéndose públicamente el caso del Hogar Emanuel, de Humacao, en el que Familia ordenó un cierre luego de una investigación en la que se revelaron prácticas ilegales de restricción física a residentes, lo cual constituye maltrato.