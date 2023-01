Eileen Hoffmann mantenía su mirada fija hacia el lobby del edificio Caparra Executive de Guaynabo, donde a esa hora -cerca de las 8:30 p.m.- los bomberos realizaban labores para extinguir un incendio que se suscitó este lunes en un apartamento del piso 14.

Entre sus manos mantenía sujetado su teléfono celular, pero también la correa de su perrita Kai que se le escapó mientras intentaba abandonar su apartamento en el piso 17. “Cuando íbamos a bajar por las escaleras, como había mucho humo, ella se quedó arriba y se salió del collar”, contó mientras observaba esperanzada -evidentemente preocupada- que un bombero saliera con Kai entre sus manos.

Hoffmann fue una de las 178 familias que esta noche fueron desalojadas del complejo de apartamentos tras desatarse un fuego en el piso 14. “Al momento no tenemos la causa del incendio. A estos momentos ya un 98% está apagado. Vamos a continuar con la etapa de enfriamiento y la etapa de ventilación”, explicó el comisionado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción Tirado.

PUBLICIDAD

La mujer contó que se percató del incendio cuando abrió la ventana del apartamento y observó la llamarada. Ella y otras personas se refugiaron en la vivienda de un vecino cuyo apartamento quedaba al lado contrario de donde se había desatado el incendio. “Las alarmas se escuchan, pero dentro del apartamento se escuchan bien bajitas. Y si son como yo que estaba con las ventanas cerradas…”, contó.

Al momento que se percató de lo que estaba ocurriendo, agregó, las escaleras estaban llenas de humo, por lo que tuvieron que esperar que llegaran los bomberos para ser rescatados. “Nos decían desde abajo que bajáramos y no podíamos bajar”, relató. “Esto es la primera vez que pasa”, añadió.

Aunque el incendio se concentró en el piso 14, ninguna familia podría pasar la noche en el complejo, por lo que serían reubicadas con familiares o en la Liga Atlética de Guaynabo. Otras unidades de vivienda se afectaron por el humo y el agua. “Lo que nosotros queremos ahora es verificar que todos estén bien, qué es lo que necesitan de urgencia, ayudarlos emocionalmente y no solo eso, sino darles un espacio seguro esta noche”, señaló Blanca Pérez, directora de Operaciones del Municipio de Guaynabo.

Por horas, los residentes –en su mayoría personas de la tercera edad- esperaron a los extremos de la calle PR-2 por instrucciones de las autoridades que realizaban las labores de mitigación y rescate. Mientras, bomberos continuaban entrando y saliendo del edificio a toda prisa. Las ambulancias estaban apostadas en medio de la carretera, al igual que equipo de rescate.

PUBLICIDAD

Algunos de los residentes estaban en sillas de ruedas o presentaban condiciones de salud que afectan su movilidad, por lo que los bomberos tuvieron que hacer uso del ascensor para desalojar algunos de ellos. Ninguna persona tuvo que ser trasladada a una institución médica, aunque algunos tuvieron que ser atendidos en el área por paramédicos por inhalación de humo y por presentar crisis nerviosas.

Fueron las personas que desde la calle gritaban “hay fuego, hay fuego” las que alertaron a Raúl Rodríguez, residente del piso 16, que algo estaba ocurriendo. “Entonces, de momento, me dio el humental grande y, nada, esperamos un rato hasta que llegaron los bomberos porque no sabíamos en qué piso y era y no se podía bajar por las escaleras”, indicó Rodríguez.

En un intento por bloquear el humo y evitar que entrara a su apartamento colocaron toallas en la puerta. “Cuando abrí esa puerta, el humental y el calor eran tal que yo dije: ‘yo me quedo aquí’. Dije lo más que puedo hacer si esto se pone peor es subir al techo, pero bajar por las escaleras no se podía”, contó Rodríguez.

“Nos encerramos en el último cuarto y de momento oímos en la puerta unos cantazos bien duros y eran los bomberos”, añadió el hombre que reside en el lugar hace 48 años. “Yo te diría que el 80% de los residentes aquí tiene más de 60 y 70 años”, dijo.

Justo en los momentos que se presentó la emergencia, María Sánchez había salido de su apartamento -en el piso 15- a hacer unas gestiones, pero sus dos hijas habían permanecido en el lugar. “Cuando vengo por detrás del edificio, como yo me estaciono en el soterrado, de lejos veo el fuego y yo como que miré y dije: ‘pero ese es el edificio’; y ahí como que caí en cuenta que sí era y me dio de todo”, relató.

PUBLICIDAD

“Yo lo que hacía era mirar para arriba, para donde ustedes, yo no miraba para donde los bomberos”, mencionó mientras observaba a sus hijas.

Jennifer, una de sus hijas, dijo que se percataron de lo que estaba ocurriendo por las alarmas de incendio. Pero, al igual que sucedió con otros vecinos, al abrir la puerta del pasillo recibieron el golpe del humo. Ante la gravedad, tuvieron que permanecer en el lugar.

“Uno no se podía vestir, ni poner los tenis, ni salir, ni sabes que vas a hacer”, mencionó Jennifer al agregar que ubicaron una toalla en la puerta para evitar que entrara el humo. “Nos pidieron que mojáramos un paño para que nos tapáramos y así bajamos”, añadió sobre las instrucciones que recibieron de los bomberos al momento de desalojar.

Al lugar llegó también personal de la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, a prestar asistencia inmediata a las familias afectadas. Esta primera ayuda consistencia en una aportación económica, explicó Joseph Guzmán, director de Desastres de la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico.

“Adicional a eso tenemos un equipo que va a darle seguimiento y va a contactar nuevamente a las familias para, basado en las necesidades que tienen, proveerle otra asistencia financiera”, dijo al señalar que también cuentan con un equipo de profesionales certificados par asistir espiritual y emocionalmente.

Esta noche, dijo, se le prestó esa primera asistencia a cuatro familias del piso 14. Estimó que unas ocho a nueva familias estarían recibiendo la asistencia financiera. “Esto es una situación que normalmente la podemos ver no en un edificio, pero si en áreas de donde hay muchas casas pegadas”, expresó Guzmán.