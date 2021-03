La Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés) determinó que el terminal de gas natural licuado que New Fortress Energy construyó en el puerto de San Juan está bajo su jurisdicción y, por lo tanto, le ordenó a la compañía que presente una solicitud para obtener el permiso de operación correspondiente.

New Fortress Energy tiene 180 días para someter la solicitud de permiso, y dicho término empezó a contar ayer, viernes, cuando la FERC emitió su orden.

El mandato de la FERC no supone el cese de operaciones ni el cierre del terminal de gas natural licuado en el puerto de San Juan. En cambio, el ente regulador determinó que “permitir que el funcionamiento de la instalación continúe durante la tramitación del permiso es de interés público”.

Igualmente, debido a que la instalación ya está construida y en operación desde abril de 2020, la FERC prorrogó o eximió a la compañía de cumplir con los requisitos obligatorios previos a una solicitud de permiso.

PUBLICIDAD

En reacción a la decisión, New Fortress Energy indicó hoy, sábado, que “trabajará rápidamente” con la FERC para obtener el permiso de operación correspondiente. “Es importante destacar que la decisión no interrumpe las operaciones y permite que la instalación continúe proporcionando ahorros significativos en el costo de combustible y reducciones de emisiones para el beneficio del pueblo de Puerto Rico”, dijo la compañía en una declaración escrita.

Los hechos de este caso se remontan a junio de 2020, cuando la FERC emitió una orden de mostrar causa contra New Fortress Energy para que explicara por qué el terminal de gas natural licuado que construyó en el puerto de San Juan no debía estar sujeto a su jurisdicción bajo la Sección 3 de la Ley federal de Gas Natural.

Un mes después, en julio de 2020, la compañía respondió argumentando que la FERC no tenía jurisdicción sobre su terminal porque no recibe gas natural licuado ni entrega el combustible regasificado a través de una tubería (gasoducto), no está ubicado en el punto de importación o exportación, y “no tiene suficientes elementos físicos” para constituir una instalación de gas natural como comúnmente la definen el ente regulador y la industria.

En su orden de ayer, viernes, la FERC no coincidió con los puntos esbozados por New Fortress Energy. Reiteró, en cambio, que la ubicación, construcción y operación del terminal de gas natural licuando están bajo su jurisdicción.

“Si New Fortress desea continuar operando su instalación, debe presentar ante la Comisión una solicitud de permiso en virtud de la Sección 3 de la Ley federal de Gas Natural dentro de los 180 días posteriores a la fecha de esta orden”, se indica en el documento emitido ayer, viernes, del que El Nuevo Día obtuvo copia.

PUBLICIDAD

La orden de la FERC contó con el voto a favor de su presidente, Richard Glick, y los comisionados Allison Clements y Mark C. Christie. El comisionado James P. Danly votó en contra.

La instalación que New Fortress Energy construyó en el muelle de San Juan costó $100 millones, y ese monto incluyó las mejoras a las unidades #5 y #6 de la central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que pudiesen producir energía con gas natural.

El contrato entre la compañía y la AEE es a cinco años, con posibilidad de extenderse a 15.