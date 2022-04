Las columnas de opinión del doctor Fernando Cabanillas publicadas en El Nuevo Día se encuentran entre los trabajos periodísticos finalistas de la edición 2022 del Concurso Excelencia Periodista de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el que han participado profesionales de medios de comunicación de Norteamérica, América Latina, el Caribe y España.

Las columnas del doctor Cabanillas que son consideradas para el primer premio en la categoría Opinión son: “¿Cuándo podremos vivir sin mascarillas?”; “La variante ómicron; ¿bendición o maldición?”; “Estábamos bien, estábamos bien… yeah, yeah”; “Lo que no dije en Jugando Pelota Dura”; y “La pavorosa pandemia en India se resolvió con una vacuna natural”.

Los otros finalistas en la categoría Opinión son “La democracia pandémica”, por Jorge Adrián Elías, de elinterin.com, en Argentina; “El Salvador: Democracia en peligro”, por Glenda Ibeth Girón Castro, de Conectas; “Perspectiva racial”, por Andreia Pereira da Silva, Coluna Perspectiva Racial no Jornal Hoje em Dia, en Brasil; y “Cuba es una dictadura”, por Abraham Jiménez Enoa, de Revista Gatopardo, en México.

Los trabajos finalistas anunciados hoy por la oficina de la SIP en Miami fueron seleccionados entre más de mil postulaciones que compitieron en cada una de las 14 categorías del certamen. Un jurado integrado por miembros de la Comisión de Premios de la SIP elegirá entre ellos a los ganadores de premios y menciones. El primer premio se retribuye con $2,000.

La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero, Grupo Ferré Rangel Media, San Juan, Puerto Rico, subrayó que “los trabajos periodísticos seleccionados evidencian la fuerte presencia del periodismo de alta calidad, en distintas plataformas mediáticas, en el hemisferio americano y en España. Al anunciar a este excelente grupo de periodistas finalistas, la SIP reitera la importancia de la prensa libre para la defensa de los valores democráticos”.

También de Las Antillas, la periodista Mariela Mejía, de Diario Libre en República Dominicana, resultó finalista en la categoría de Cobertura Noticiosa con su trabajo “Estudiar en pandemia”.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar durante la Asamblea Anual de la SIP a celebrarse en Madrid, España, del 27 al 30 de octubre. Los ganadores, generalmente, se dan a conocer en agosto.

Los finalistas en las 14 categorías son:

CARICATURA

- “Charge do Billo: Quando o fake news prevalece”, Marcus Vinícius Luna dos Santos Billo, Jornal Tribuna Independente, Brasil.

- “Las dos pandemias, esperando las olas”, Lowis Alexander Rodríguez Duartes, Corporación La Prensa, Panamá.

- “Ordenan detener a Sergio Ramírez”, Ignacio Villamil, El Tiempo, Colombia.

- “Fracaso”, Autor individual: Gilberto Bobadilla de Anda, Eje Central, México.

COBERTURA DE NOTICIAS EN INTERNET

- “20 años del incendio en Mesa Redonda”, Colectivo, El Comercio, Perú

- “Tapón del Darén”, Colectivo, El Colombiano, Colombia

- “Protestas en Cuba”, Colectivo, CNN, EEUU

- “Crude Bargain”, Chris Arsenault, Canadian Broadcasting Corporation, Canadá

- “Tula: 50 años de trabajo bajo el agua”, Colectivo, La Silla Rota, México

COBERTURA NOTICIOSA

- “Colapsa edificio en Surfside”, Marcelo Longobardi, CNN, EEUU

- “Ángel de la Independencia”, Colectivo, El Heraldo de México, México

- “Erupción La Palma”, Colectivo, EFE, España

- “Lava Jato”, Colectivo, Poder 360, Brasil

- “Estudiar en pandemia”, Mariela Mejía, Diario Libre, R. Dominicana

MEJOR ENTREVISTA

- “Fue un líder sandinista. Pero ahora no se puede comprar un libro suyo en la Nicaragua de Daniel Ortega”. Albinson Linares. Noticias Telemundo, EE.UU.

- “Messi íntimo con Olé”. Mariano Silvio Dayan y Hernán Marcelo Claus. Olé, Argentina.

- “Fito Páez íntimo”, Ezequiel Alejandro Ruiz. Infobae, Argentina.

- “Marty Baron: “Es muy peligroso que la gente crea que ya conoce todas las respuestas”, Milagros Leonor Asto Sánchez, El Comercio, Perú

- “La voz del mar. Una entrevista con María Cristina Cely”, María Gabriela Verdezoto Landívar, La Barra Espaciadora, Ecuador

CRÓNICA

- “Viaje al infierno de los mayangnas”, Julián Edelberto Navarrete Silva, Divergentes, Nicaragua

- “Disfrutar el mango como si fuera el primero”, Nancy Páez Acosta, La Vida de Nos, Venezuela

- “1423 kilómetros para un tratamiento médico”, Ricardo David Barbar Coelho, Prodavinci.com, Venezuela

- “Los niños que andan solos”, Carlos Arturo Albino, Noticias RNC Televisión, Colombia

- “El alud que terminó con los sueños de una comunidad”. Mariela Dominga, Castañón Marroquín. Cosecha Roja

DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

- “El Manual de la Represión de Manuel Ortega Paso a Paso”, Colectivo, Divergentes, Nicaragua

- “Defensoras Triple Riesgo”, Colectivo: Mogabay Latam (Perú y México) / Barra Espaciadora (Ecuador) / Rutas del Conflicto (Colombia) / RunRun (Venezuela)

- “La crisis de los periódicos en Venezuela”, Colectivo, Prodavinci, Venezuela

- “Resistencia trans en pandemia”, Colectivo, Ojo Público en América

- “Já imaginou perder o lar?”, Coletivo Artigo 19, Brasil

FOTOGRAFÍA

- “La Quiaca: Con la frontera formal cerrada, creció el contrabando y hay descontrol sanitario”, Javier Corbalan, La Nación, Argentina.

- “Amanecer en el Río Bravo. La tribu de haitianos”. Angel Omar Saucedo García. Vanguardia, México.

- “El Valle vibra con los Panamericanos Junior”. Carlos Ernesto Ortega Restrepo. El Tiempo, Colombia.

- “Las heridas de Sendero Luminoso: la matanza de Lucanamarca”, Ernesto Benavides, Agencia France Presse, Perú.

- “El Desierto de Atacama convertido en basurero clandestino de ropa usada”, Martin Bernetti Vera, Agencia France Presse, Chile

INFOGRAFÍA

- “Plaza de Mayo en llamas”, Colectivo, La Nación, Argentina.

- “Repartos LATAM, red de jóvenes periodistas: Entregar en la pandemia”, Colectivo, Distintas Latitudes.

- “Portoviejo más verde. El Chip del GAD Portoviejo”, Colectivo, El Chip del GAD, Ecuador.

- “¿Qué tan lejos está Qatar de Argentina?”, Colectivo, Clarín, Argentina

- “Telescopio Espacial James Web. Una nueva era de exploración”, Colectivo, El Tiempo, Colombia.

OPINIÓN

- “La democracia pandémica”, Jorge Adrián Elías, elinterin.com, Argentina

- “El salvador: Democracia en peligro”, Glenda Ibeth Girón Castro, Conectas

- “Perspectiva racial”, Andreia Pereira da Silva, Coluna Perspectiva Racial no Jornal Hoje em Dia, Brasil

- “Sobre el Covid y vacunas”. Fernando Cabanillas, El Nuevo Día, Puerto Rico

- “Cuba es una dictadura”, Abraham Jiménez Enoa, Revista Gatopardo, México

PERIODISMO DE DATOS

- “¿A dónde va mi pensión?”. Proyecto colaborativo (13 medios): Distintas Latitudes, Aristegui, Cuestión Pública, Sudaca, La Pública, Poder, Interferencia de Radioemisoras UCR, La Voz de Guanacaste, Concolón, El Economista, Sudestada y Expansión; Perú

- “Pobreza, el azote que crece” ... Colectivo, El Tiempo, Colombia

- ‘Viviendas en el aire”. El Pitazo, ARI y CONNECTAS, Venezuela

- “Qué tan verde es Montevideo?”, Colectivo, El País, Uruguay

- “Salud, dinero y corrupción”, Colectivo, PODER Latam, México

PERIODISMO EN PROFUNDIDAD

- “Depredadores del ecosistema”, Colectivo, Divergentes, Nicaragua

- “Pandora Papers, Investigation Partnership c/o Emilia Díaz-Struck, ICIJ Research”, International Consortium of Investigative Journalists and more than 40 media partners from Latin America, the Caribbean, North America, and Spain.

- “Ecuador desentierra cuerpos para encubrir sus culpas”, Colectivo, Periodistas Sin Cadenas/ Revista PlanV/ La Barra Espaciadora/ Connectas, Ecuador

- “Ex-cunhada implica Jair”. Juliana Schwartz dal Piva. Portal UOL, Brasil

- Serie de reportajes sobre corrupción en El Salvador. Gabriela María Cáceres, Gutiérrez. El Faro, El Salvador.

PERIODISMO SOBRE MEDIO AMBIENTE

- “Ríos muertos. Cicatrices de la minería en el sur de Perú”. Roberth Joel Orihuela Quequezana. En la Mira, Diario Viral, Convoca y Connectas, Perú y Colombia.

- “Incendios en Venezuela”, Helena Carpio, Prodavinci, Venezuela

- “Galápagos. Enjambre flotante”. Jaime Moreno. VOA News, EE.UU.

- “Los derechos de la naturaleza”, Colectivo, El Espectador y CONNECTAS, Colombia

- “Muerte de 13 millones de abejas”, Wara Vargas Lara, La Razón, Bolivia

PERIODISMO SOBRE SALUD “FIU GLOBAL HEALTH”

- “Anexos en Guanajuato. En la mira del narco y sin apoyo de las autoridades”, Alberto Pradilla Mar. Animal Político, México.

- “El otro Perú, el impacto de la pandemia en los pueblos del Amazonia”. Colectivo, Salud con Lupa, Perú.

- ‘Cuidados paliativos”. Colectivo, CNN, Brasil

- “El veneno ya viaja por la sangre de las víctimas de los agroquímicos en Bolivia”, Raúl Domínguez Yovio, Revista Nómadas, Bolivia

- “Vivir el cáncer en medio de la pandemia”, Colectivo, El Espectador, Colombia

PERIODISMO UNIVERSITARIO

- “Poder Desconocido”. Colectivo, Conexión Externado, Colombia

- “La ruana cundiboyacense”. Yenifer T. Gutiérrez Pinzon, Pulzo, Colombia

- “La pandemia silenciosa”, Colectivo, Punto Convergente, Argentina

- “Produção científica na USP é marcada por desigualdade de gênero, aponta estudo”. Brenda Aparecida Furtado Marchiori. Jornal da USP, Brasil

- “Trans: Vivir al margen”, Colectivo, Revista Punto Seguido, Perú.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.