Filosofía Montessori para romper con el modelo tradicional de cuidado del adulto mayor en Puerto Rico

Evelyn Pérez Acevedo, de 79 años, bromea al hablar sobre su fecha de nacimiento, un 4 de julio. “El día de mi cumpleaños, lo hicieron festivo cuando yo nací”, suelta entre risas, mientras teje un collar. Está sentada en un sofá, en el patio interior de la organización Grown Ups, en Bayamón.

A su izquierda, está Rosario “Charito” Ruiz Moreno, de 81 años; frente a ellas, en otro sofá, están Elba Iris García, de 77, y Hermelindo Rivera Báez, de 82, un matrimonio de seis décadas. Todos tejen.

“Cogemos el hilo de esta forma, hacemos un nudo deslizado unido con un nudo corredizo, y haces la cadenita”, explicó Charito, en una lección frente al lente de El Nuevo Día.

Todos son parte del Clubhouse de Grown Ups, un espacio que nació, en 2021, y que promueve el envejecimiento activo y mayores expectativas de vida. Pero, cuando Heriberto Santiago García y Roxana Feliciano Feliú decidieron crear el lugar, querían ofrecerles a los adultos mayores un espacio distinto a lo que típicamente se observa en centros de servicios múltiples para esta población o, incluso, de cuido prolongado. Entonces, apostaron a la filosofía Montessori.

Evelyn Pérez Acevedo destacó que los ejercicios del programa se ajustan a las capacidades de cada participante, pero sin limitarles. (David Villafañe/Staff)

“La filosofía Montessori aplicada a niños es hermosa, pero, para nosotros, en el adulto mayor cobra mayor relevancia por varios aspectos”, afirmó Santiago García.

Enfoque en las capacidades

La filosofía Montessori es un enfoque educativo desarrollado por la médica y pedagoga italiana María Montessori, a principios del siglo XX, que se basa en el respeto hacia el niño como un individuo único y en el reconocimiento de su capacidad innata para aprender y desarrollarse.

Uno de sus principios fundamentales es crear un ambiente físico y social que fomente la independencia y la autoexploración, incluyendo materiales educativos específicos, y organizado de forma tal que los participantes puedan trabajar de manera autónoma, según sus propios intereses.

Esta filosofía se implanta en todo el mundo –incluyendo Puerto Rico– en escuelas Montessori, que van desde el nivel preescolar hasta la educación primaria y secundaria. Pero también puede adaptarse y emplearse de manera efectiva en el cuidado y la atención de los adultos mayores.

“Históricamente, los servicios que se desarrollan para la población de adultos mayores vienen arrastrando un sinnúmero de estigmas y estereotipos que hay sobre la población, así que, en esos servicios, uno ve, de alguna forma, ese rastro de paternalismo, el concepto de que todos los adultos mayores son frágiles, están enfermos, tienen limitaciones”, manifestó Santiago García.

Heriberto Santiago García y Daniela Viera, de Grown Ups. (David Villafañe/Staff)

“A través de la filosofía Montessori, tenemos en consideración las limitaciones y las condiciones de salud que tenga cada individuo, pero nos enfocamos en las capacidades que mantiene la persona y potenciar el máximo desarrollo de esas capacidades e, incluso, recuperar algunas”, contrastó.

El programa también gira en torno a las acciones que aumentan las probabilidades de que un adulto mayor alcance y supere, con calidad de vida, los 85 años, que es la expectativa de vida en Puerto Rico: actividad física, socialización y alimentación saludable. En Puerto Rico, la población de 65 años o más se elevó a 731,899, según el Censo de 2020, en comparación a la reportada en 2000, que fue de 425,137.

Los educadores en un entorno Montessori actúan como guías o facilitadores, observan las necesidades e intereses del participante y ofrecen orientación individualizada y apoyo cuando es necesario. Otro principio clave es que se reconoce y se respeta el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada persona. Además, se promueve la salud integral, tomando en cuenta el bienestar físico, emocional y social.

“Siempre buscamos, en el modelo de atención centrado en la persona, conocer a la persona, cuáles son sus gustos, qué música la persona disfruta, qué actividades le gustan, cómo fue su vida, en qué trabajó, qué cosas hizo… vamos conociendo más a fondo para, entonces, proveer un espacio agradable, un trato digno donde la persona pueda ser independiente, donde el espacio esté preparado para que pueda potenciar todas las destrezas que tenga”, precisó Daniela Viera, supervisora del programa en el Clubhouse.

Desde la perspectiva Montessori, el objetivo es potenciar las capacidades de cada individuo. (David Villafañe/Staff)

Viera sostuvo que es clave permitir que los adultos mayores participen en la toma de decisiones sobre su cuidado y actividades diarias, lo que puede promover un sentido de control y autoestima.

“Usualmente, en el trato tradicional al adulto mayor, hay personas que intentan hacer todo por el adulto mayor, tal vez pensando que están haciendo un bien. Pero, con la filosofía Montessori, aprendimos a dejar que el adulto mayor sea, porque han sido toda su vida, que puedan continuar con sus actividades regulares de la vida diaria”, explicó.

Sentido de autorrealización

Además de continuar con sus actividades, Santiago García explicó que los servicios al adulto mayor deben estar dirigidos a devolverles el sentido de autorrealización, “un propósito”. Mencionó, por ejemplo, que, cuando las personas alcanzan el retiro del trabajo al que han dedicado gran parte de su vida, muchas también pierden las relaciones sociales.

“Una vez nos retiramos, tenemos que buscar actividades que sustituyan esas que dejamos de hacer, para mantener todas esas funciones cerebrales que hemos desarrollado, y todo eso se toma en consideración dentro del modelo de atención centrado en la persona y la filosofía Montessori”, dijo el director ejecutivo de la organización.

Otro elemento clave es implantar iniciativas que estimulen y se adapten a los intereses, habilidades y necesidades individuales de los adultos mayores, incluyendo actividades cognitivas, físicas, sociales y creativas que fomenten el aprendizaje continuo. Como parte de las actividades físicas que promueve el Clubhouse para fomentar la calidad de vida, los participantes –que se reúnen dos veces en semana– también visitan el gimnasio.

Rosario “Charito” Ruiz Moreno compartió que ha podido compartir sus destrezas con otros participantes. (David Villafañe/Staff)

“Cuando vamos al gimnasio, están conscientes de la edad nuestra”, relató Evelyn, al destacar cómo los ejercicios se ajustan a las capacidades de cada cual, pero sin limitarles. “Me reto yo misma a hacer cosas que antes no creía que podía hacer, porque he hecho máquinas en el gimnasio que ni por mi mente pensaba que podía hacer y me estoy sintiendo mejor de mi habilidad motora”, agregó.

Desde la perspectiva Montessori, el objetivo es potenciar las capacidades de cada individuo, sobre todo, cuando se piensa que se han perdido.

“Aquí, he despertado. Vamos al gimnasio, practico algunas cosas, las que puedo –porque no puedo estar de pie mucho tiempo–, pero me ha beneficiado mucho, mucho”, relató Hermelindo, sobreviviente de cáncer de próstata, riñón y estómago.

Otra de las actividades del programa Montessori es el taller de cocina, un espacio equipado con áreas individuales que le permite a los participantes elaborar platos beneficiosos para su bienestar.

“Yo no hago nada en la cocina, y aquí hice mi tortillita y una ensalada muy buena que no la terminé, me la comí antes”, abundó Hermelindo.

Con los adultos mayores, el cuidador es un facilitador que actúa como compañero y colaborador. (David Villafañe/Staff)

De la cocina, los participantes van al huerto, donde dedican tiempo a la jardinería y el cuidado de sus propias plantas.

“Cada vez que veo que echó una hojita, es una satisfacción tan grande. Son satisfacciones que, a esta edad, valen mucho, mucho, porque nos sentimos capaces, nos sentimos útiles”, manifestó Evelyn. “Me gustaría que más personas adultas tuvieran esta misma experiencia que estamos teniendo nosotros, porque es enriquecedora”, expresó.

Con los adultos mayores, el cuidador es un facilitador que actúa como compañero y colaborador, más allá de un proveedor de cuidados.

“Nos enseñan, porque estamos aprendiendo también, de muchos temas que a uno ya se le ha olvidado o no conocía”, relató Charito, quien añadió que también ella ha podido compartir sus destrezas con otros participantes. “Enseñamos a tejer a las participantes que no saben y aprenden; hemos aprendido a cocinar, especialmente yo”, dijo, riendo. “Lo que he cocinado, se puede comer”, bromeó.

Elba Iris, por su parte, también destacó el elemento de socialización. “A lo mejor, en la casa uno está sentado en un sillón, meciéndose, mirando para el frente o viendo televisión, y aquí cambia ya la dinámica, uno puede compartir y aprendemos tantas cosas. No hablamos de enfermedades, no hablamos de pastillas, es una camaradería tremenda”, puntualizó.