Después de más de una década sin progreso, la asignación de fondos federales pudiera ofrecer la oportunidad de instalar placas solares en los 21 vertederos –ya cerrados– que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, en inglés) identificaron como candidatos en 2011.

Los fondos llegan a Puerto Rico a través de tres iniciativas presentadas hoy, miércoles: PACE (“Powering Affordable Clean Energy”), New ERA (“Empowering Rural America”) y Solar for All.

Con PACE y New ERA, la Agencia de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal aportará hasta $300 millones a Puerto Rico y los territorios, poblaciones tribales y estados con pactos con Estados Unidos para proyectos que reducen el costo de energía renovable para los consumidores en zonas rurales. Solar for All, coordinado por la EPA, dará $7 millones en subvenciones a proyectos que proveen energía solar a comunidades de bajos ingresos.

PUBLICIDAD

En entrevista con El Nuevo Día, Carmen Guerrero, directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA, dijo que las iniciativas presentadas hoy “tienen una propuesta bien atractiva” para el país y, sobre todo, para los vertederos cerrados por la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos.

“Esa es un área de alto potencial de redesarrollo”, dijo. “Tenemos la oportunidad de darles un uso práctico, un uso beneficioso a terrenos que, en un futuro, probablemente, no van a poder tener mayores usos beneficiosos porque son terrenos inestables”.

Guerrero animó a los municipios, empresas y cooperativas interesadas en readaptar los vertederos en desuso a solicitar los fondos de estas iniciativas lo antes posible. La fecha límite para Solar for All es el 26 de septiembre y para PACE y New ERA, el 29 de septiembre.

Al ser ambientes ya profundamente impactados por la basura en su interior, los vertederos evitan la crítica de muchas fincas solares de destruir a ecosistemas o utilizar tierra con potencial agrícola. Dicho esto, la presencia de sistemas de colección de gases y de lixiviados (residuos líquidos de la basura), el proceso de asentamiento y la posibilidad de erosión hace que la instalación de placas solares sea costosa y difícil, lo cual contribuyó –en parte– a la suspensión del proyecto en 2011.

Guerrero indicó, por último, que espera que el aumento en fondos federales pueda proveer –por fin– la oportunidad de terminar los estudios necesarios y asegurar la instalación prudente de las placas solares en los vertederos cerrados.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.