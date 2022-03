El Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) del Departamento de Salud celebró ayer la Feria Artesanal de Mujeres Microempresarias, como parte de las estrategias de empoderamiento más efectivamente utilizadas para ayudar a sobrevivientes de agresión sexual o violencia doméstica a cerrar ciclos de dependencia económica con sus agresores.

El evento, que se llevó a cabo en el centro comercial Plaza Las Américas, contó con un grupo de mujeres que apoyan el mensaje de prevención contra la violencia. Fue enmarcado en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora el próximo martes, 8 de marzo.

Entre las participantes, estuvo Yarimar Cosme, propietaria de CocoLee, una línea de accesorios hechos a mano con arcilla y otros materiales. La empresaria contó que, aunque no ha sido víctima de violencia de género, conoce sobre la experiencia por un noviazgo que tuvo su hija mayor y que culminó en acoso contra la joven por parte de su expareja.

“Tuvimos que pedir una orden de protección y, gracias a Dios, todo paró”, dijo.

Cosme relató que, en principio, se lanzó al empresarismo con una línea de trajes de baño, pero luego decidió sumar la creación de accesorios, y su acogida fue tal que ahora se dedica solo a ello. A base de su experiencia, les recomienda a otras mujeres que coquetean con la idea de ser empresarias a buscar todos los recursos que puedan tan pronto tengan el concepto de su negocio.

“No esperen que todo esté perfecto para comenzar porque nunca lo va a estar. Crean en ellas, no tengan miedo y no se rindan, porque siempre van a haber obstáculos o cosas que quizás no salen como lo planificabas. Busquen vías para llegar a su meta”, dijo.

Maricellys Cruz, de Coamo, fue otra de las empresarias que acudió evento. Su experiencia, relató, nació del trabajo voluntario que realiza en el Centro Paz Para Ti, en Adjuntas, un proyecto de la Coordinadora Paz para las Mujeres que ofrece servicios educativos para el desarrollo integral de las mujeres de la región central oeste.

“Buscamos empoderar a las mujeres, y se ofrecen talleres gratuitos de diferentes oficios para que no caigan víctimas de violencia de género y no se mantengan en una relación que no es saludable. No todas las voluntarias han pasado por el proceso (de violencia de género), pero somos empáticas”, afirmó.

Cruz tiene un negocio de jabones, velas y otros productos naturales, al que llamó Tainogar y que existe hace tres años. Tras trabajar 18 años en una empresa privada, indicó, se dio cuenta de que necesitaba tener más tiempo libre para dedicárselo a su hijo.

“Seguí trabajando (en el sector privado) y, durante año y medio, saldé todas mis deudas, incluso la casa, para poder emprender, vivir con menos y dedicarme al empresarismo. Ahora, me dedico a esto”, expresó, tras recomendarles a las mujeres que quieran tomar este camino abandonar sus trabajos previos hasta que estén más estables económicamente. Esto, dijo, las ayudará a superar los inevitables obstáculos iniciales.

Luna Marrero también participó en la Feria Artesanal de Mujeres Microempresarias, en su caso, con sus dos líneas: Media Luna Botanicals y Mi Sol by Luna. Su línea Media Luna Botanicals se nutre de jabones y aceites de aromaterapia, que buscan ayudar en el manejo de emociones. Mientras, Mi Sol by Luna surgió tras el fallecimiento de su pareja, en noviembre de 2020, y consiste en una línea creativa de bisutería y dibujos inspirada en ángeles.

“En la medida en que las mujeres aprenden a ser independientes económicamente, tienen menos probabilidad de estar en una relación de violencia de género o poder salir más prontamente”, expresó, por su parte, la doctora Rebecca Ward, directora del CAVV.

Según Ward, la actividad de ayer, que esperan repetir en próximos años, ayuda a promover la equidad y el empoderamiento económico de las mujeres a través del empresarismo.

“A nivel mundial, la violencia doméstica ha aumentado. Ha habido una doble pandemia, de COVID-19 y de violencia de género. Por eso, la importancia de la prevención”, recalcó.

Datos del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), grupo asesor del gobernador Pedro Pierluisi en este tema, apuntan a que febrero de 2022 cerró con 498 incidencias de violencia doméstica en Puerto Rico, cuatro más que las registradas en diciembre de 2021 y una más que en noviembre. Las tres regiones policíacas con más incidencias son Bayamón, Ponce y Carolina, aunque en todas hay reportes de casos.