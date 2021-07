El Frente en Defensa de las Pensiones le hizo un llamado hoy al gobernador Pedro Pierluisi, así como a la Asamblea Legislativa, a solicitar la desestimación de la demanda incoada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para invalidar la Ley por un Retiro Digno.

Según el licenciado Rolando Emmanuelli la Ley Promesa viola varias enmiendas de la Constitución federal, así como el derecho internacional consuetudinario que es obligatorio en los Estados Unidos. “Hay alternativas para defender la Ley (por un Retiro Digno). No solamente se va defender en la calle sino también se puede defender en los tribunales. Ya no es tiempo, como se hizo anteriormente, de que el esclavo cuestione que la cadena me aprieta, hay que cuestionar la legalidad de las cadenas. Eso le toca a la Legislatura y al gobernador Pedro Pierluisi”, dijo.

Afirmó que la Ley Promesa viola la primera y quinta enmienda de la Constitución, al igual que la decimotercera, la decimocuarta y decimoquinta. “La respuesta del gobernador y de la Legislatura debe ser presentar una moción de desestimación...otra cosa diferente es abandonar a los pensionados, es abandonar a los servidores públicos del país”, puntualizó el licenciado experto en la Ley Promesa.

Sostuvo que, si la Junta prevalece y se anula la ley por no hacer estos planteamientos, “ellos son los responsables de la debacle que va a ocasionar el ajuste de las pensiones”, expresó Emmanuelli.

De acuerdo al Plan Fiscal los pensionados que reciben más de $1,500 mensuales podrían enfrentar un recorte de hasta un 8.5%.

La Ley para un Retiro Digno -que busca evitar el recorte de las pensiones- fue aprobada con el voto de todos los partidos políticos representados en la Legislatura y el pasado 9 de junio fue firmada por Pierluisi, quien indicó que buscaría opciones para resolver la controversia fuera de los tribunales.

“Necesitamos el apoyo del gobierno. El gobierno ha dicho, aprobando esta ley, que está apoyando a los pensionados y tiene que hacer la defensa hasta las últimas consecuencias...si el gobierno alza las manos ahora es un gobierno traidor”, expresó Emmanuelli.

El Frente en Defensa de las Pensiones anunció, además, la celebración de una manifestación, el próximo 13 de julio, a las 10:00 de la mañana, frente al edificio donde ubican las oficinas de la JSF, en Hato Rey.

“Llegó el momento de la definición. Está medida tiene el respaldo del país y el gobernador tiene la obligación y la oportunidad histórica de colocarse del lado de Puerto Rico. No hay espacio para retroceder”, sostuvo Pedro Pastrana Ortiz, portavoz del Capítulo de Jubilados de la FMPR.

“No es en tiempo de análisis ni de acuerdo, sino de impugnar la Ley”, argumentó Pastrana.