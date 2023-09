Yabucoa - Luego de que el director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca), Carlos Rodríguez Mateo, mostrara un comportamiento destemplado en medio de una entrevista televisiva que levantó cuestionamientos sobre su carácter, el gobernador Pedro Pierluisi defendió al funcionario e indicó que no lo despedirá.

“En este momento dado, yo no estoy considerando ese tipo de medida”, dijo el mandatario al ser cuestionado de si consideraba pedirle la renuncia a Rodríguez Mateo.

Pierluisi arguyó que no vio la entrevista en la que el funcionario es irrespetuoso y poco responsivo a las preguntas de la periodista Valeria Collazo Cañizares, quien le inquirió sobre denuncias de empleados de la Assmca a los que supuestamente se les pide comprar taquillas para eventos de su campaña política.

“Yo no he visto esa entrevista y lo que estoy reclamando es que tengamos un clima de respeto en todo Puerto Rico, incluyendo funcionarios públicos, funcionarios electos, incluyendo los propios medios. Todos tenemos que respetarnos los unos a los otros. Si hubo una falta de respeto, pues eso no está bien”, declaró.

Pide perdón

Horas después de las expresiones del gobernador, Rodríguez Mateo ofreció disculpas por su comportamiento.

“Quiero pedir disculpas si de alguna manera mis palabras ofendieron la labor que realiza la prensa y, especialmente, a la periodista Valeria Collazo. Con mucho gusto estamos en la mejor disposición de aclarar duda o dato”, expresó en declaraciones escritas.

De otra parte, el gobernador no dio crédito a las acusaciones contra Rodríguez Mateo por supuestamente usar su puesto para adelantar sus aspiraciones políticas.

“Aquí, hay veces que se cae en una tiraera que está de más. Eso está de más… la tiraera esa, de más”, sentenció.

Además, descartó que un funcionario pueda usar el cargo para obtener beneficio en medio de una aspiración a un cargo electivo.

“Si acaso, es al revés porque, cuando tú estás en un cargo público, la ley prohíbe, impide que, en horas laborables, hagas nada relacionado a la política partidista. Si acaso, tienes una camisa de fuerza que otros, que pueden estar aspirando al mismo puesto, no tienen”, abundó el gobernador.

Acto seguido, invitó a cualquiera que “tenga evidencia” de la comisión de un delito a que acuda a las autoridades fiscalizadoras y la presente.