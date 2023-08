Camuy - Los problemas que han aquejado por años los servicios que deben recibir los estudiantes bajo el programa de Educación Especial no se pueden resolver “de un día para otro”, expresó hoy, miércoles, el gobernador Pedro Pierluisi, quien aseguró, no obstante, que los reclamos de padres, madres y encargados son válidos y deberían ser atendidos.

El mandatario sostuvo que no existe una única solución para los problemas que, durante décadas, han afectado los servicios que ofrece el Departamento de Educación a estudiantes con impedimentos o condiciones de salud, por lo cual urgió a que se realicen los pasos, de forma individual, que existen bajo la agencia.

“Todo padre o madre de un niño con necesidades especiales, yo sé que es una situación dura, es una situación difícil, quieren que ese niño tenga una atención particular, como se merece. Yo me tengo que solidarizar con los padres y las madres que no estén satisfechos con los servicios que han recibido hasta el presente”, indicó.

Esta mañana, un grupo de padres y proveedores de terapias realizaron una manifestación en el expreso Las Américas, en San Juan, para recamar mejores servicios para esta población estudiantil.

“Eso hay que atenderlo individualmente, para eso tenemos los remedios provisionales, para eso tenemos un sistema de querella y hay un personal del Departamento encargado de disponer de esas querellas”, expresó Pierluisi, junto a la secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega.

La falta de servicios adecuados para los estudiantes con impedimentos o condiciones de salud ha sido ampliamente documentada durante años y está al centro del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, que comenzó en 1980. Como parte de la demanda, en 2002 se firmó una sentencia por estipulación que detalla más de 80 tareas con las que el Departamento de Educación debe cumplir para atender a esta población y que se monitorea anualmente. Educación, desde entonces, nunca ha podido evidenciar un cumplimiento satisfactorio con la totalidad de la sentencia, por lo cual paga una multa diaria de $5,000.

Pierluisi indicó que desearía poder asignar los recursos económicos que se necesitan para atender las reclamaciones que se han sometido al amparo del pleito Rosa Lydia Vélez.

“Mi deseo sería que un litigio que lleva muchísimos años pendiente en los tribunales sobre este asunto se logre resolver”, expresó.

El primer ejecutivo sostuvo que “lo importante es que nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para atender los reclamos”.

En cuanto a los proveedores de servicios de terapia, Pierluisi y Raíces Vega señalaron que, el año pasado, entró en vigor un ajuste en las tarifas que se les pagan por atender a estudiantes de Educación Especial. El gobernador señaló que se deberá evaluar si un aumento, en estos momentos, es posible.

“Hay que entender que ya el Departamento tiene un presupuesto aprobado por la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Esto no es que tenemos fondos ilimitados, pero se escucha el reclamo”, apuntó el mandatario.