Ante datos que apuntan que 1.5 millones de personas en Puerto Rico están fuera de la fuerza laboral, el gobierno de Pedro Pierluisi presentó este martes una iniciativa que buscar ampliar el grupo de trabajadores y se enfocará principalmente en los segmentos de adultos mayores, jóvenes, mujeres, personas con diversidad funcional y beneficiarios de programas de asistencia gubernamental.

Pierluisi anunció el inicio de la campaña “Puerto Rico está faja’o”, que se extenderá, al menos, tres meses y tendrá difusión en diferentes medios de comunicación, e incluirá la celebración de ferias de empleo en centros comerciales alrededor de la isla.

“Si logramos que esa gente se inserte en la fuerza laboral, estamos hablando que habría un brinco en la participación laboral de alrededor de 43% a 50%”, expuso el primer ejecutivo, al atender a la prensa luego de presentar la iniciativa, en el Coca-Cola Music Hall.

Cuestionado sobre el alcance proyectado de la campaña, Pierluisi y el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado, se limitaron a resaltar que cerca de 207,000 beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) se verían obligados a ingresar al mundo laboral si se da la transición al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), que incluye esa condición como requisito.

“Si todos esos, el exceso de 200,000 personas hábiles para trabajar que reciben el PAN, los logramos insertar en la fuerza laboral, casi estaríamos llegando a 50%. No es que esa sea una meta específica, pero en esa dirección es que estamos moviéndonos”, recalcó el mandatario.

“El llamado nuestro es a todos, reciban PAN o no reciban PAN, tenga el Plan Vital o no tengan Plan Vital, estén en un residencial público o no estén en un residencial público, el llamado es a todos los que pueden trabajar, que los vamos a asistir cuando lo hagan, que vamos a estar pendientes de que no pierdan beneficios del gobierno de golpe y porrazo”, abundó.

Asimismo, destacó que, para promover que más personas ingresen al mundo laboral, su administración también está aumentando los centros de cuido pagados con fondos federales y se expandirán los Head Start y los Early Head Start. Igualmente, dijo que hay más de 600 escuelas con servicio de tutorías después de clases.

Fuera de la fuerza laboral 1.5 millones de personas

Pierluisi indicó, que, del “universo de personas que no está trabajando” -estimado en 1.5 millones-, “algunos no trabajan por razones válidas”. “Están ocupándose de sus hogares, oficios domésticos, y no tienen alternativas. Otros tienen una condición de discapacidad que les impide laborar. De igual manera, pueden estar momentáneamente o temporeramente enfermos”, planteó.

De igual manera, instó a los patronos a crear espacios de trabajo inclusivos y en condiciones de equidad entre los empleados.

¿Tienen alguna meta puntual con esta nueva campaña?, se le cuestionó al tirular del DTRH. Maldonado respondió que es un “esfuerzo a largo plazo”.

“La campaña va a estar corriendo por los próximos tres meses. Nuestra intención es extenderla por un período adicional. Pero yo no puedo atribuirle que, con la campaña, vamos a subir 50% (la tasa de participación laboral) en los próximos tres meses porque no creo que eso sea real”, sostuvo Maldonado.

La tasa de participación laboral de la isla está en un 43%. A modo de comparación, el gobernador dijo que West Virginia es el estado con la tasa laboral más baja, y ronda el 54%.

Se informó que, para la campaña, se invirtieron $1.3 millones provenientes de la Ley del Plan de Rescate y Estadounidense (ARPA, en inglés), y se divulgará a través de varias plataformas, como televisión, radio, medios digitales e impresos, así como vallas publicitarias.