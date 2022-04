Varios líderes sindicales de diversos gremios magisteriales mostraron preocupación ante el alto número de brotes de COVID-19 en el sistema público y que, en parte, provocaron que el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, restaurara el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas de Puerto Rico.

Ramos Parés anunció ayer, miércoles, mediante una publicación en la cuenta de Twitter de la agencia, el regreso al uso compulsorio de mascarillas para estudiantes, maestros y demás personal desde hoy, jueves, al resaltar el repunte en contagios con la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y sus variantes, y por la alta tasa de positividad en la isla que, al mediodía de hoy, estaba en poco más de un 24%.

Esta mañana, Ramos Parés reveló en una entrevista radial en WKAQ 580 que la agencia vigila 48 brotes reportados en las últimas dos semanas, y que, en total, se han registrado 105 brotes en todo el sistema educativo, incluyendo escuelas, preescolares, centros de cuido y Head Starts.

En todas las escuelas del país hay 84 brotes bajo vigilancia, divididos en 36 en instituciones privadas, y los 48 de las escuelas públicas.

A juicio del secretario de educación sindical de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Miguel Rivera, Educación debe considerar seriamente regresar al modelo híbrido de enseñanza hasta que se registre una reducción en el número de brotes y en la tasa de positividad del coronavirus. Bajo este modelo, los estudiantes son divididos en varios grupos que asisten a los salones por horarios, y también designa unos días para ir a la escuela y otros para tomar clases de manera virtual.

“Fuimos bastante críticos cuando se tomó la decisión de retomar las clases presenciales, no porque no queríamos que los estudiantes regresaran, sino por el poco espacio que presenta un plantel escolar. Estamos hablando de grupos de estudiantes de 25 a 30 que toman clases en salones pequeños y, por más que lo intentemos, resulta prácticamente imposible cumplir con los requisitos de distanciamiento físico. En este momento, nos parece que se debería reconsiderar retornar al modelo híbrido hasta que culmine el semestre escolar o hasta que se registre una reducción en los contagios o tasa de positividad”, resaltó Rivera, quien añadió que la posición de la Federación siempre fue la de mantener el uso de mascarillas en todo momento, tanto en interiores como en espacios abiertos.

Durante las negociaciones con los gremios magisteriales producto de las protestas y marchas por justicia salarial y un retiro digno, varios líderes resaltaron que uno de los acuerdos negociados con Educación fue que la agencia entregaría, semanalmente, informes sobre la tasa de positividad y contagios en las comunidades alrededor de las escuelas. Sin embargo, los líderes entrevistados por El Nuevo Día resaltaron que Educación no ha cumplido con dicho acuerdo, lo que dificulta tener un panorama claro de los contagios comunitarios a modo de que los directores de cada plantel tomen decisiones basadas en sus necesidades y situaciones.

El Nuevo Día solicitó una reacción al secretario de Educación sobre este particular y aguarda por una respuesta.

“Nuestra recomendación es a regresar al sistema híbrido para poder garantizar el distanciamiento físico, que es fundamental, en especial con las variantes del coronavirus que rondan en Puerto Rico y que se consideran más contagiosas. Seguimos las estipulaciones del manual del Departamento de Salud y de Educación para manejar la pandemia, y aunque desinfectemos los salones, los pupitres, con 30 estudiantes y poco espacio, se hace bien difícil”, enfatizó Rivera.

“Que nosotros tengamos conocimiento, Educación no está entregando los informes semanales (del estatus de las comunidades alrededor de las escuelas), y tampoco están llevando a cabo las pruebas aleatorias que Salud indicó que realizarían en las escuelas. Y si no haces las pruebas, pues no tienes los datos estadísticos para preparar los informes. En las escuelas que yo trabajo no han ido a realizar pruebas, y tengo conocimiento de que tampoco lo han hecho en muchos otros planteles. Educación no está proveyendo la información que se comprometió a entregar para dar seguimiento y para que cada escuela pueda tomar decisiones”, añadió Rivera.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla Sánchez, resaltó que es alarmante el número de contagios, la tasa de positividad y el total de brotes bajo la lupa de Educación, y que el uso obligatorio de mascarillas en todo momento debió mantenerse.

“Hay que remirar las guías de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y de Salud y seguir con los protocolos, como antes se hacía, y que Salud entregue informes a Educación todos los días, con números certeros, para entonces tomar decisiones. Por lo menos a la Asociación de Maestros y a su sindical, Educación no ha entregado los informes semanalmente, como había prometido. Nosotros sabemos de las situaciones por los delegados que nos llaman. Ayer mismo nos llamó la delegada de la escuela José Campeche en San Lorenzo para decirnos que ella entendía que habían más casos de los que estaban registrados en el portal. Son casos que los padres le informan directamente a los compañeros. Por eso es importante seguir con las campañas de prevención si queremos continuar con las clases presenciales, al igual que contar con los datos de rastreo municipal (de casos y contagios) para entonces tomar decisiones sobre si se continúa con clases presenciales o si se regresa a las clases virtuales”, enfatizó Bonilla Sánchez.

El presidente de la Asociación de Maestros mencionó el caso de la escuela Rafael Ibarra en Maricao, la que visitó hoy, jueves, como parte de un recorrido, en el que el director escolar decidió regresar mañana, viernes, a clases virtuales al registrarse dos casos en su plantel. Con esta acción, le explicó el director a Bonilla Sánchez, espera mitigar la posibilidad de que ocurra un brote en la escuela.

El gobernador Pedro Pierluisi, de paso, descartó el pasado martes la posibilidad de reactivar medidas como una limitación de aforo en establecimientos o la entrada en vigor de una Ley Seca para frenar el actual repunte de contagios.

“La posición de la Asociación fue de mantener el uso obligatorio de mascarillas en todo momento y en todos los espacios, cerrados y abiertos. Tan es así que lo hemos implementado como una medida permanente en nuestros protocolos institucionales. Institucionalmente, estamos de acuerdo en que la educación presencial es necesaria. Como gobernador, es su prerrogativa (reactivar o no medidas de mitigación de contagios), pero nosotros, como institución y como local sindical, tenemos que velar por la salud de los estudiantes y de nuestros representados. Nuestra recomendación es que los compañeros maestros informen sobre las directrices que se den y que velen por la salud y seguridad de todos. Nosotros, responsablemente, lo vamos a hacer, y recomendamos seguir con la directriz del uso de mascarillas en todo momento. Vamos a estar muy pendientes porque tenemos un grupo de coordinadores que nos informan dónde ocurren los brotes y llamamos directamente al secretario Parés Ramos y al Departamento de Salud para dar los datos”, recalcó Bonilla Sánchez.

Entretanto, Migdalia Santiago Negrón, presidenta del gremio Educamos, sostuvo que en la escuela donde imparte clases, la escuela superior Juan Ponce de León en la avenida Barbosa, se registró un brote, hace dos semanas, en una clase de cuarto año que todavía no aparece en las estadísticas de Salud.

“En la escuela (superior) Miguel Such, que está cerca de aquí, también se registró un brote dos semanas atrás. Nosotros recibimos información constantemente y lo hemos denunciado. Precisamente, fue lo que le dijimos al secretario (Parés Ramos) antes de iniciar el semestre en agosto, y nuevamente lo repetimos antes del nuevo semestre en enero, de que los números, en esos momentos eran altos. Le dijimos que los mecanismos de mitigación no se podían relajar si bajaban los contagios o la tasa de positividad. Es como dar un paso para el frente y un paso hacia atrás”, dijo Santiago Negrón.

“Esto nos crea serias dificultades porque el tiempo lectivo en que estamos en contacto constante con nuestros estudiantes se ve afectado. Pero es producto de una improvisación del gobierno; no pueden acceder constantemente a las demandas de las empresas privadas, los dueños de negocios y al los amigos del alma del gobierno para flexibilizar las restricciones si sabes que todavía falta mucho por atender”, añadió.

Al igual que Rivera, Santiago Negrón resaltó que las escuelas son lugares cerrados, y que los niños, por su naturaleza, son sumamente sociales y pueden no seguir instrucciones como el uso de mascarillas o respetar las medidas de distanciamiento social.

“En el proceso educativo, parte de lo que nosotros trabajamos es, precisamente, las relaciones humanas. Están en contacto todo el tiempo. Las escuelas pueden tener sobre 300 estudiantes, y no hay guardias para todos y cada uno. Cuando yo estoy dando clases, no tengo control sobre los que están en el patio, pero en espacios abiertos no era necesario el uso de mascarillas, según el gobernador. Tenemos un problema bien serio porque en estos espacios los contagios son más fáciles”, subrayó.

Santiago Negrón también lamentó el que el Bioportal de Salud ya no muestre mapas detallados donde se podían ver la tasa de positividad y número de contagios en las comunidades aledañas a una escuela, y al igual que Rivera y Bonilla Sánchez, resaltó que no reciben los informes prometidos por Educación.