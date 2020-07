Médicos, científicos y estadísticos se reunirán mañana, miércoles, y le presentarán recomendaciones a la gobernadora Wanda Vázquez con miras a que las incorpore en su nueva orden ejecutiva para controlar el COVID-19 en la isla, que entrará en vigor este sábado.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, detalló hoy, martes, que en el cónclave participarán su agencia, el Grupo Asesor Médico de La Fortaleza (integrado por profesionales de la Universidad de Puerto Rico), el “task force” de Ponce, el Fideicomiso de Salud Pública y el Instituto de Estadísticas.

“Ya hemos estado compartiendo información con los grupos para que analicen los datos y podamos tener una información que podamos darle a la gobernadora para que tome sus determinaciones. La información debe estar disponible mañana por la tarde”, dijo González Feliciano a periodistas al salir de una reunión con Vázquez en La Fortaleza.

“El cierre total (‘lockdown’) se está mirando como alternativa y se están mirando los datos, pero todo va a ser basado en ciencia. Lo que quiero es garantizar que los cinco grupos trabajemos en consenso y le presentemos la misma información a la gobernadora”, agregó.

Se espera que la primera ejecutiva dé detalles de su nueva orden ejecutiva entre mañana y el jueves. Diversos sectores han reclamado que se decrete un “lockdown”, similar al que hubo en marzo, debido a que los contagios de COVID-19 se han disparado en las últimas semanas.

Los reclamos se extienden, además, a que se tomen controles adicionales en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para restringir la entrada de visitantes.

“Hay que seguir trabajando la educación a la población. Puerto Rico está en (nivel de) alerta 3 del CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades), que dice que, quien no tenga una emergencia, no tiene nada que hacer en Puerto Rico. No es el momento de venir para acá”, afirmó.

Sigue el monitoreo

Por otro lado, González Feliciano dijo que, en Salud, “seguimos monitoreando” los recursos médicos disponibles para atender la pandemia en la isla.

En su informe diario, la agencia reportó hoy ocho nuevas muertes por COVID-19 (cinco confirmadas y tres probables).

Según el secretario, los pronósticos científicos en torno a la enfermedad se han cumplido. “Tenemos una muerte por día desde junio en adelante, tal como se había proyectado”, indicó.

Agregó que la ocupación hospitalaria está en 54%, y que los pacientes en intensivo o conectados a ventiladores corresponden al 5% o 6% del total.

“También, se sigue pidiendo (el medicamento antiviral) remdesivir. Tuvimos comunicación Alex Amparo, (coordinador) de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), y con Dennis González, de HHS (Departamento de Salud federal), para hacer hincapié en la necesidad de remdesivir”, sostuvo.