Doña Aida Díaz Rivera lleva 20 años escuchando las promesas que los políticos hacen respecto a los problemas de transporte marítimo que enfrentan a diario los viequenses y culebrenses. Ella intenta creerles, pero la desconfianza desvanece las esperanzas.

Pasan los años y en las islas municipios los desafíos recrudecen, el escenario empeora y la crisis parece estar llegando a sus más peligrosos límites.

Hace apenas unos días, líderes comunitarios y el propio alcalde de la Isla Nena, José “Junito” Corcino Acevedo, advertían de la precariedad que había en los pueblos a causa de falta de suministros –incluyendo gasolina- pues cuatro de las siete embarcaciones del gobierno están fuera de servicio. Las embarcaciones dañadas o en mantenimiento son El Isleño, Cayo Largo, Santa María e Isla Bonita.

“Hace 20 años estoy en la isla municipio y ahora las cosas se pusieron peores”, cuenta doña Aida, quien ayer llegaba al terminal de lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), en Ceiba, para hacer unas diligencias “en la isla grande”. Su preocupación más grande era encontrar en horas de la tarde boletos de regreso.

De hecho, narró que tuvo suerte de que no le cambiaran el itinerario de imprevisto, como le ha ocurrido en múltiples ocasiones. En el peor de los casos, señala, las embarcaciones no llegan y tiene que pernoctar en el muelle. “Esta es una situación bien difícil... me he quedado durmiendo en el muelle en diferentes ocasiones. Para el que vive en Vieques, para el residente, eso es el pan nuestro de cada día”, dijo frustrada.

El pasado fin de semana por ejemplo, detalló que la falta de embarcaciones de carga llevó al borde de la precariedad a los supermercados. Los garajes se quedaron sin gasolina.

“Todavía ayer (domingo) fui a un establecimiento y no tenían agua fría para vender”, sostuvo la señora.

La crisis que describió doña Aida fue validada por el alcalde de Vieques, quien subrayó que hace cuatro días sus compueblanos estaban “desesperados”.

“Estábamos nosotros sin combustible. Tuvimos ambulancias sin combustible... y sí hubo carencia de algunos alimentos. No era una crisis alimentaria, pero sí hubo merma de unos alimentos”, indicó el Primer Ejecutivo.

Ante lo acontecido el alcalde solicitó la renuncia de la directora ejecutiva de la ATM, Mara Pérez, quien a causa de las presiones y las denuncias por parte de los residentes culminó dimitiendo a su cargo. En su lugar se queda como director interino Miguel Betancourt.

Mientras, el gobernador Pedro Pierluisi, declaró un estado de emergencia para atender la situación de transporte a las islas municipios, al tiempo que activó a la Guardia Nacional de Puerto Rico para que brindara apoyo llevando en las barcazas militares alimentos, combustible y productos de primera necesidad. El operativo militar tiene un costo de entre $7,000 y $9,000 diarios entre nómina y combustible. En un mes de 30 días, esto representa un gasto mínimo de $210,000.

Según explicó el Ayudante General, José Reyes, el cuerpo militar tiene cuatro barcazas disponibles, aunque una siempre estará en mantenimiento por disposición del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

“Nuestro trabajo lo dictará la ATM. Tenemos cuatro lanchas y de estas tres operacionales. Semanalmente, podemos destinar 26 efectivos a esta misión. Y la capacidad de viajes, si el mar está tranquilo, puede ser de hasta cinco viajes ida y vuelta”, explicó Reyes quien ayer participó del primer viaje de carga a la Isla Nena.

Cada barcaza militar tiene capacidad para camiones de 15 pies de ancho y 40 pies de largo. Esto es equivalente a unas 60,000 libras. Un camión de 6,000 galones de gasolina podría ser transportado sin dificultad.

“Somos la única Guardia Nacional de los Estados Unidos que tiene activos marítimos para apoyar este tipo de emergencia. Se está activando al Destacamiento de Lanchas que tiene cerca de 26 ciudadanos-soldados especializados en misiones de transporte marítimo para comenzar las operaciones. Nuestra prioridad es transportar todos los suministros requeridos a las Islas Municipios hasta que la embarcación El Isleño reestablezca sus operaciones”, detalló el ayudante general.

Actualmente se utilizan tres barcos del gobierno y tres privadas (Julia, Mr. Mason y las barcazas de la Guardia Nacional), explicó el director interino de la ATM, al agregar que la emergencia del fin de semana se atendió “en menos de 24 horas” logrando llevar 52,000 galones de combustible a Vieques. Además, se transportaron cargas de alimentos.

Pero, ¿hasta cuándo continuarán ocurriendo estas emergencias?

Según la secretaria de la gobernación, Noelia García, es reconocible que el sistema de ATM es “extremadamente inestable”.

“Precisamente, por eso entendemos que hace falta una reingeniería del servicio completo. Para eso es la Alianza Público Privada, para eso se encaminó. Este proceso de transición debe comenzar a principio del mes de junio. Y lo importante aquí es que no vamos a escatimar en que haya redundancia. Esto no puede continuar pasando. Y en lo que llega la Alianza Público Privada aquí va a haber un ’baqueo’ de la Guardia Nacional. Eso va a estar garantizado”, acotó García al agregar que por el momento no se vislumbra la compra de nuevas embarcaciones (cuyos costos fluctúan entre los $15 y $25 millones) pues las lanchas existentes “todavía tienen vida útil”.

“Lo que sí es que estas embarcaciones hay que detenerlas obligatoriamente para darles mantenimiento. Hay que detenerlas y mantenerlas, no se puede estirar ese chicle para que no vaya en contra de la vida útil de los equipos ni pase lo que está ocurriendo ahora”, añadió.

Dudas con privatización

Mientras tanto, el alcalde de Vieques no está muy convencido de que privatizar las operaciones de ATM sea la solución correcta.

Aunque el gobierno anunció en noviembre pasado que el contrato para la operación y mantenimiento de los activos de la ATM se le adjudicaron a la compañía HMS Ferries, Inc, Corcino entiende que el documento de negociación debe revisarse.

“Creo que hay que revisarlo ya que ese contrato se firmó bajo la dirección de Mara Pérez... hay que auscultar si hay posibilidad de tomar otra opción”, manifestó el alcalde.

Al igual que otros residentes, el Ejecutivo Municipal favorece que se considere crear una cooperativa para que la operación del sistema de transporte marítimo esté a cargo de los mismos residentes.

“Tendríamos más control con una cooperativa”, acotó.

La Alianza Público Privada con HMS Ferries es por un término de 23 años y es el resultado de un proceso de licitación que tuvo una duración de más de dos años.

HMS Ferries, Inc. es una compañía de transporte marítimo con sede en el estado de Washington y es una subsidiaria de HMS Global Maritime, Inc., el operador de “ferries” de carga de carros y pasajeros, más grande de los Estados Unidos y el primero en operar sus embarcaciones bajo el High-Speed Craft Code de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés).