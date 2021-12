El padre de los hermanos Luis y Erick Zapata, presos en México hace seis meses por supuestamente agredir sexualmente a una joven en mientras vacacionaban en Cancún, informó que sus hijos aceptaron un acuerdo para declararse culpables a cambio no cumplir pena en la cárcel.

Según Ángel Luis Zapata, padre de los jóvenes, el acuerdo alcanzado con la fiscalía, y que todavía tiene que ser refrendado por un magistrado en una audiencia que no tiene fecha, estuvo “sobre la mesa” desde temprano en el proceso, pero Zapata indicó que finalmente se aceptó por recomendación de sus abogados.

“Yo tengo una lista larga de abogados en México y para todo presupuesto. Les pregunté qué harían en caso de que fueran sus hijos y me indicaron que lo aceptara”, dijo Zapata a El Nuevo Día.

El acuerdo incluye un pago de $15,000 “o un poco más” al Estado y una compensación que el hombre no quiso revelar a la alegada víctima en el caso. La joven ha aceptado los términos del acuerdo.

PUBLICIDAD

“Hay un acuerdo pautado, pero estamos esperando la fecha de la audiencia”, indicó Zapata. “Hay que pagar una conmutación de la pena”.

Según indicó, la fecha de la audiencia judicial será pautada una vez tenga acceso a un documento que no especificó, pero que podría estar listo en una o dos semanas. Reconoció, sin embargo, que no cifra sus esperanzas en que pueda regresar a Puerto Rico con toda su familia antes de que finalice el año.

“Aquí las leyes son bien complicadas y el tipo de delito por el que acusan a mis hijos lo castigan bien fuertemente. El detalle es que el acuerdo desde el principio estaba sobre la mesa, pero el que nada debe, nada tema y confiaba en el proceso. Tenemos evidencia de que los muchachos no participaron y no hubo nada, ni violación... son muchas cosas, pero las pruebas que tenemos no las aceptaban en esta etapa del proceso, pero sí en el juicio. No podía esperar tanto”, dijo Zapata.

El hombre dijo que ni él ni su abogado saben cuándo los jóvenes saldrán en libertad. “Por ejemplo, si fuera el 30 de enero, pues ese día se conmuta y el proceso puede tardar tres a cuatro días más. Pero hasta que no tenga a mis hijos no puedo celebrar. ¿Que si estoy contento? Pues sí y no. Vamos a salir, es cuestión de tiempo, pero no quería que fuera de esta manera”.