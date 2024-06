Honran a Antonio Luis Ferré Ramírez de Arellano recordando al padre, al abuelo y al ciudadano

Catalina Meduña Ferré , la mayor de las nietas, dijo que le tiene especial agradecimiento a su abuelo por no haber obstaculizado y, por el contrario, haber fomentado que sus hijas mujeres se involucraran en la empresa y hasta la dirigieran, algo que no era muy común en su tiempo.

María Luisa relató que el día antes de su muerte, el pasado domingo, don Antonio Luis le pidió que no llegara a las 11:00, como ella había anunciado, “porque yo me voy a las 10:00″. Aproximadamente a las 10:00 de la mañana del domingo 16 de junio, Día de los Padres, cuando ella llegaba a su habitación, don Antonio Luis falleció.

María Luisa recordó la relación que su padre tuvo con la poesía a lo largo de toda su vida, y decidió despedirlo con unos versos del poeta estadounidense Robert Frost: “The woods are lovely, dark and deep/but I have promises to keep/and miles before I sleep”.