La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) multó por $10,000 al Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR-Cayey) por los desastrosos manejos de las querellas de hostigamiento sexual de una profesora que le imputó a un colega besarla por la fuerza y de una estudiante que ha pasado años esperando que concluya la investigación de una denuncia que hizo en el 2018 contra un docente.

La multa se impuso como parte de acuerdo entre la OPM y la UPR-Cayey con el que concluyó una investigación que comenzó en diciembre de 2018 cuando la profesora Carmen de Lourdes Cáez se querelló ante el organismo por el manejo que el recinto dio a una querella de hostigamiento sexual que presentó, primero, en abril de 2016 y, luego, un año después, cuando la primera querella desapareció sin ser atendida.

En el 2016, Cáez alegó que su compañero en el Departamento de Humanidades de la UPR-Cayey, Luis Alberto Lugo, la besó a la fuerza durante una reunión para discutir temas académicos.

Lugo niega haberla besado por la fuerza, pero reconoció que sí la besó en la mejilla. Cuando la investigación interna del recinto concluyó, más de dos años después de la querella original, Lugo aceptó ser suspendido de empleo y sueldo por un semestre mediante una estipulación en la que no reconoció haber hostigado a Cáez y en la que la UPR-Cayey se comprometió a no tomar ninguna otra acción contra él con relación a las denuncias de Cáez.

Cuando la OPM investigaba el caso de Cáez a partir del 2018, se percató de que una estudiante -cuya identidad El Nuevo Día protege por no haber sido autorizado por ella para divulgarlo- llevaba más de dos años esperando por la conclusión de una pesquisa por una querella que presentó contra otro profesor de la UPR-Cayey. La administración del recinto no quiso esta semana precisar si esa pesquisa finalmente concluyó, ni qué resultado tuvo.

Cáez, quien ha denunciado que fue víctima de represalias de la UPR-Cayey por haber denunciado a Lugo, está satisfecha con los resultados de la pesquisa de la OPM. “Agradezco la seriedad con la que tomaron mi denuncia”, dijo.

No tiene la misma opinión de la manera en que la UPR ha manejado toda lo ocurrido desde que se sintió hostigada por su compañero de trabajo.

“Antes de reconocer que se ha equivocado, la universidad primero implosiona. En mi vida hubiera pensado que la universidad fuera a ponerse en contra una víctima. Me ha costado procesar eso en mi cabeza”, dijo Cáez, una doctora en Historia Europea de la Universidad de Barcelona.

En su resolución final del caso, emitida el 21 de abril y firmada por la procuradora Lersy Boria, la OPM no da un diagnóstico de lo ocurrido en la UPR-Cayey con los casos de Caéz y la estudiante.

Se limita a informar que hubo “un acuerdo transaccional entre las partes”, que son la OPM y la UPR-Cayey, que la universidad acepta la imposición de la multa de $10,000 y se compromete a establecer “un plan correctivo para la modificación de su protocolo interno para atender querellas de hostigamiento sexual”.

La intención original de la OPM era multar a la UPR-Cayey por $50,000 por haber violado sus propios protocolos para el manejo de querellas de hostigamiento sexual. La UPR-Cayey estuvo más de un año disputando en las cortes la determinación original de la OPM. La rectora de Cayey, Glorivee Rosario, rehusó comentar el acuerdo. “La rectora Glorivee Rosario tiene que salir del puesto. Todos los protocolos se violaron bajo su incumbencia”, dijo la profesorea Caéz.

Cáez ha sido profesora por contrato en la UPR-Cayey por más de 20 años. Pero tras presentar su querella, fue dejada sin clases en agosto de 2018, por supuestos problemas presupuestarios que solo le costaron el reclutamiento a ella.

Luego de un año fuera, volvió a tener cursos en la UPR-Cayey, y después que la situación fue reportada en El Nuevo Día, pero con una carga menor que antes de estos hechos. “Estoy segura de que es por represalias”, dijo.

Dos procesos relacionados con este caso, siguen activos. Uno es, una demanda por represalias que presentó en el Tribunal Federal de San Juan, luego de una investigación preliminar por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos.

El otro es un referido al Departamento de Justicia sobre el caso que hizo Zoé Laboy cuando era senadora, en el que se trata de determinar si alguien tiene responsabilidad penal por las represalias que Cáez dijo que se tomaron contra ella. La profesora dijo que en la Oficina de Ayuda al Ciudadano de Justicia le informaron hace poco que la denuncia tiene “fiscal asignado”. Una queja que la profesora presentó ante la presidencia de la UPR durante la incumbencia de Jorge Haddock concluyó con recomendaciones de sanciones administrativas contra dos funcionarios.

Cáez dice que ha vivido periodos muy difíciles desde que se querelló contra Lugo, que han incluido ataques de ansiedad. “A raíz de que me dieron un solo curso, me dieron ataques de ansiedad y tuve que medicarme”, sostuvo. “Te sientes como que nunca va acabar porque siempre te agreden de alguna manera”, agregó. “En la UPR no hay nadie que te diga sí , entra por esta puerta y siéntate, que te voy a escuchar”.