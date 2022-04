Una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) reveló que el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, pudo haber incurrido en un acto de aprovechamiento ilícito por trabajos o servicios y que, supuestamente, hizo mal uso de $2.4 millones en fondos públicos para la compra de dos propiedades y para diversos trámites de construcción relacionados con la edificación inconclusa de un hotel.

El resultado de la auditoría fue referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y a la Legislatura Municipal. No obstante, Vélez Vélez sostuvo que al menos la Opfei ya había atendido las supuestas irregularidades y cerró el caso.

La OCPR, según el informe, se activó tras recibir una querella sobre irregularidades en el municipio. Las irregularidades reportadas incluyen que el gobierno municipal utilizó $2.4 millones para la compra de dos propiedades y una residencia abandonada para la construcción de un hotel municipal.

En la auditoría también se atienden otros señalamientos. Por ejemplo, la OCPR encontró que dos empleados municipales realizaron trabajos privados, algunos relacionados al propio Vélez Vélez, utilizando equipo municipal. En el caso del alcalde, se encontró que utilizó la cuenta de cliente comercial asignada al municipio para evitar pagar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) aplicable a una compra de pintura valorada en $789.

Además, se encontró que la corporación Empresa Municipal de Desarrollo Económico de la Ciudad Pirata (EMDEP), dirigida por un administrador nombrado por Vélez Vélez, celebró en diciembre de 2018 una fiesta de Navidad en un restaurante propiedad del ejecutivo municipal.

Según el Registro de Corporaciones, los oficiales del negocio son la esposa y los hijos de Vélez Vélez. El negocio recibió un pago del gobierno municipal por $613.

La OCPR también encontró que un corredor de seguros del ayuntamiento le solicitó a un contratista que preparara el estimado de daños de una propiedad privada del alcalde, en el contexto del paso por Puerto Rico de los huracanes Irma y María.

La auditoría de la OCPR refleja que el contratista no emitió una factura por el servicio, y que tampoco cobró.

En cuanto al hotel que nunca fue construido, la OCPR sostiene que se utilizaron $2.1 millones provenientes de un préstamo del Banco Gubernamental de Fomento para la compra de la residencia tipo mansión de 11,971 metros cuadrados y otra edificación de 6,789 pies cuadrados, ambas ubicadas en la calle Estancia del barrio Terranova. Cinco años más tarde, el gobierno municipal pagó $9,400 por los servicios prestados por una firma de ingenieros contratada para el diseño del hotel.

También se emplearon $250,000 de una Resolución Conjunta de la Legislatura para la construcción de una línea eléctrica especial.

Según la OCPR, Vélez Vélez pudo haber violado varios artículos de la antigua Ley de Municipios Autónomos y disposiciones del Reglamento para la Administración Municipal del 2016.

La propiedad adquirida para el hotel, a la que supuestamente no se le ha dado mantenimiento y tampoco cuenta con vigilancia, ha sido utilizada para actividades privadas, generándose un ingreso de $8,340 para el gobierno municipal.

Reacciona Vélez Vélez

En declaraciones escritas, Vélez Vélez sostuvo que los hallazgos de la OCPR ya fueron evaluados por Justicia, la Opfei y la OEG.

Vélez Vélez no estuvo disponible por encontrarse indispuesto.

“De hecho, cada una de las agencias pasaron juicio sobre las irregularidades durante el 2020″, indicó.

“Fue el 17 de febrero de 2021, la fecha en que recibí una misiva por parte de la Opfei, la cual establece que: luego de un amplio análisis, profundo y detallado, reflejado en el informe, sobre los asuntos que dieron origen a su investigación, las fiscales especiales determinaron que no existe prueba que les permita presentar cargos que puedan ser probados en el foro judicial más allá de duda razonables. Ello porque concluyen que la prueba recopilada en su investigación no sostiene la comisión de delito por el alcalde Heriberto Vélez Vélez”, indicó Vélez Vélez al aludir a la carta de la Opfei, que no fue provista.