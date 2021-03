El futuro de los 14 proyectos de energía renovable rechazados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es incierto pues, debido a lo reciente de esa decisión, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aún no sabe cómo proceder con ellos y está enfocada, en cambio, en evaluar nuevas propuestas de generación alterna.

“Con los proyectos que no se seleccionaron, no ha habido… al tener esta decisión tan reciente, no se ha tomado una determinación con respecto a eso, así que el enfoque inmediato va a ser completar el proceso de ejecución de las enmiendas de los proyectos que sí se seleccionaron”, dijo el subdirector ejecutivo de Operaciones de la AEE, Fernando Padilla.

De 16 proyectos ante la JSF, los únicos dos que fueron avalados por el organismo, en su reunión pública del pasado viernes, fueron Xzerta-Tec (60 megavatios o MW en Hatillo) y CIRO One (90 MW en Aguirre, Salinas). Ambos son de energía solar, y la JSF los autorizó por “excepción”, pues sus contratos de compra de energía no cumplían del todo con el plan fiscal de la AEE.

PUBLICIDAD

La AEE había renegociado los contratos de los 16 proyectos de energía alterna, que habrían aportado 593 MW de generación limpia al sistema eléctrico. No obstante, la JSF solo autorizó 150 MW.

Ahora, la AEE deberá completar ciertos trámites ante el Negociado de Energía de Puerto Rico y la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside los casos de quiebra bajo el Título III de la ley Promesa, con miras a la ejecución de las propuestas de Xzerta-Tec y y CIRO One.

Por el momento, los 14 proyectos cuyo futuro es incierto son Atenas (20 MW en Manatí), Blue Beetle (30 MW en Barceloneta), Caracol (30 MW en Moca), Guayama Solar Energy (25 MW en Guayama), Montalva Solar Farm (80 MW en Guánica y Lajas), Morovis (33 MW en Morovis) REA Hatillo (25 MW en Hatillo), REA Vega Serena (25 MW en Vega Baja), ReSun (35 MW en Arecibo), Sierra (25 MW en Quebradillas), Solaner (35 MW en San Germán), SolarBlue (25 MW en Vega Alta), Solar Project San Juan (20 MW en San Lorenzo) y Vega Baja Solar Project (15 MW en Naguabo).

El miércoles pasado, la AEE anunció la apertura del proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) para la construcción de proyectos de energía renovable equivalentes a 1,000 MW y otros 500 MW de almacenamiento en baterías.

Cuestionado sobre cómo y dónde se ubican los 14 proyectos rechazados en dicho proceso, Padilla no fue categórico. En cambio, respondió: “Hay un evento para auscultar (proyectos) y está abierto a todo el mundo. Todo el mundo va a tener la oportunidad, incluyendo estas compañías (rechazadas), de participar del evento”.

PUBLICIDAD

Para el presidente de la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER), Julián Herencia, la AEE y la JSF han asumido una “postura acomodaticia” en torno a los proyectos rechazados, algunos de los cuales datan de 2009. Según Herencia, los 14 proyectos “ahora quedan en el limbo”, pues presuntamente no se les permite proseguir, pero tampoco los cancelan.

Entretanto, el presidente de la APER calificó como “atropello y exclusión” hacia las pequeñas y medianas empresas los requerimientos del RFP, entre estos, un valor neto de $75 millones, además de experiencia previa en proyectos de no menos de 20 MW y de tres años o más.

“Estamos hastiados de las trabas a las que constantemente nos enfrentan. Ya es hora de que la JSF, la AEE y el gobierno enfoquen sus esfuerzos para el beneficio de nuestros residentes y que dejen a un lado los intereses particulares”, dijo Herencia en un comunicado.

Al respecto, Padilla indicó que el RFP “tuvo el visto bueno e incorpora comentarios” de la JSF y el Negociado de Energía. “Los términos y condiciones no son nada que no se vería en contratos o escenarios donde queramos integrar fuentes renovables de manera agresiva”, subrayó.