Los negociados de la Policía y del Cuerpo de Bomberos entregaron al Departamento de Seguridad Pública (DSP) sus informes sobre los hallazgos de sus respectivas investigaciones del incidente que provocó una explosión y fuego en la subestación de distribución de electricidad Monacillos, y aunque la Uniformada descartó mano criminal en el suceso, los Bomberos continuarán catalogando la causa como “indeterminada hasta tanto las agencias federales puedan evidenciar lo contrario”.

La conclusión final en el informe preparado por el alguacil (investigador) de incendios Abelardo Pérez García resalta que el origen del fuego fue “en la zona de los alimentadores, que el punto de origen de este fuego fue el alimentador número 5; que, al cierre de este informe, todavía las autoridades federales, en este caso (el) FBI y ATF, en unión a los ingenieros de LUMA Energy, se encuentran evaluando el sistema eléctrico y realizando entrevistas para descartar que este incidente haya sido provocado. De parte nuestra, la causa de este fuego permanece indeterminado sujeto a que los compañeros en la jurisdicción federal puedan evidenciar lo contrario”.

PUBLICIDAD

En específico, Pérez García hizo referencia a que aguardan por los hallazgos de las investigaciones que conducen el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuegos y Explosivos (ATF). Al momento, ninguna de las agencias federales ha informado al secretario del DSP, Alexis Torres, sobre sus hallazgos, aunque, al ser dependencias del gobierno federal, no están obligadas a compartir lo que encuentren con el DSP.

La conclusión esbozada por el Cuerpo de Bomberos contrasta con el informe sometido por el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), quien, luego de la pesquisa realizada por personal de la División de Explosivos, escribió que “se deduce que no hubo mano criminal (en el fuego), sino una alegada falta de mantenimiento”.

El Nuevo Día tuvo acceso a los informes preparados por ambas dependencias. En la investigación realizada por la Policía, sus agentes analizaron el pietaje de las cámaras de seguridad, y también entrevistaron al personal presente el 10 de junio, día en que ocurrió la explosión y fuego que dejó a sobre 900,000 abonados de LUMA Energy sin servicio de electricidad.

El secretario del DSP acogió los hallazgos contenidos en ambos informes, aunque conoce de las pesquisas que realizan el FBI y ATF de las que espera recibir información en cuanto a sus conclusiones.

“Yo acepté los hallazgos contenidos en los informes. Primero, tienen mi apoyo, y segundo, tanto la Policía como los Bomberos, y las agencias federales, nos sentamos y compartimos inteligencia e información que obtuvimos. Hay unas investigaciones federales corriendo, pero la línea mía es, precisamente, los componentes del DSP, y específicamente la Policía y Bomberos, culminamos la investigación. Hemos trabajado mano a mano, en todo momento, y yo, Alexis Torres, apoyo y estoy de acuerdo con los informes y con las decisiones tomadas tanto por la Uniformada como por el Cuerpo de Bomberos. Hicieron tremendo trabajo, estuvieron largas horas, primero, extinguiendo el fuego, luego trabajando con LUMA para que no tuvieran otras repercusiones y, finalmente, del lado investigativo, se hizo lo correspondiente”, subrayó el funcionario.

PUBLICIDAD

“Aunque el FBI y ATF no están en la obligación de informar sus hallazgos al DSP, sí puedo decir que siempre hemos coordinado en distintas investigaciones, incluyendo esta, y mantengo una comunicación estrecha con ellos. Pero vuelvo y reitero los resultados de nosotros (de las investigaciones), que lo que apuntan es a fallas técnicas. Por la experiencia que tuve en el lado federal (antes de asumir las riendas del DSP), no preveo que me vayan a dar toda la información, pero sí es probable que me informen sobre el resultado (de las investigaciones)”, explicó Torres a El Nuevo Día.

El secretario del DSP añadió que, en cuanto a la agencia que dirige y las dependencias que supervisa se refiere, la investigación concluyó.

“Se miraron todos los ángulos, se coordinó con las agencias federales y fue un poco extenso tratando de mantener las investigaciones simultáneas. Ahora mismo la investigación terminó, pero también te puedo decir que, basado en mi experiencia, hay ocasiones en que hay investigaciones que se cierran pero surge alguna inteligencia o evidencia adicional que hace que se reabra el caso. No me quiero cerrar a decirte que nunca más se investigará el hecho, pero ahora mismo (la investigación) se terminó y los resultados apuntan a que hubo una falla de equipo”, enfatizó Torres.

El informe del Negociado de la Policía

La investigación realizada el 15 de junio por los agentes de la División de Explosivos Héctor Morales Silva, Carlos Rosario Martínez y Orlando Álvarez Nieves, en conjunto con Pérez García, encontró que los transformadores y circuito de seguridad números cuatro, cinco y seis fueron los más afectados, “por lo que se presume que ese fue el lugar donde comenzó el incendio”.

PUBLICIDAD

El informe detalla que en la zona donde ocurrió el fuego se encontraban nueve transformadores organizados en grupos de tres, por lo que, según la investigación, el fuego comenzó en el grupo de transformadores dos. Además, resaltaron que los receptores o breakers de cada transformador está sumergido en aceite mineral para controlar su temperatura.

“El transformador número cinco fue el más afectado de todos y es donde se entiende que surgió una explosión, pues este fue destruido en su totalidad debido a la pérdida de masa (pérdidas en pedazos lanzados como proyectiles con la explosión, según el ingeniero de ATF”, indicó Rivera Miranda en el escrito.

El informe añade que el transformador cuatro quedó intacto y solo perdió parte del área de la cerradura, mientras que el transformador seis perdió parte de la puerta de acceso. Por último, encontraron que la varilla de cobre para hacer ground, y que estaba enterrada en la tierra cerca del transformador cinco, desapareció y dejó un hueco en forma de cono.

La Policía concluyó que, luego de llevar a cabo la investigación y analizar “la evidencia recopilada, las entrevistas realizadas, los patrones de incendio observados, los puntos arriba mencionados, las revisiones de las cámaras de seguridad y la pericia de los expertos de todas las agencias y/o negociados que participamos en la escena, se deduce que no hubo mano criminal, sino una alegada falta de mantenimiento”.

El informe del Cuerpo de Bomberos

El alguacil Pérez García escribió en su informe que al llegar al lugar del fuego el 10 de junio (en el informe indica que el incidente ocurrió el 12 de junio), un empleado de LUMA Energy, cuyo nombre fue redactado del escrito, le informó que “la falla se debió al aumento en la demanda de electricidad de (que) los abonados consumen a la hora en que ocurrió el fuego”, y que el FBI, que ya se encontraba en la escena, “observó los vídeos de vigilancia y tras evaluar esa evidencia, determinaron que el suceso no fue provocado”.

PUBLICIDAD

En ese momento, Pérez García añadió que, basado en su experiencia, “las piezas que se encuentran energizadas todo el tiempo, y pongo el ejemplo (de) el interruptor de una casa, puede culminar su tiempo de vida útil y no trabajar correctamente”. No obstante, el investigador del Cuerpo de Bomberos añadió que no tenía “los elementos de juicio ni pruebas para determinar el origen y la causa de este fuego”, y que no había recibido el informe detallado de hallazgos de LUMA Energy.

Pérez García fue citado, el 15 de junio, por Torres a una reunión a la que asistieron el secretario del DSP, personal de LUMA Energy cuyos nombres fueron redactados, el comisionado interino de Bomberos Iván Moreno Cordero y el teniente Ramón Muñiz Jiménez, director de la División de Explosivos. En dicha reunión se le ordenó regresar a la escena para llevar a cabo una investigación conjunta del incidente.

Al llegar, el investigador indicó que en el lugar se encontraban agentes del FBI y ATF. El personal de ATF le indicó que llevaban trabajando la escena desde el 11 de junio y que evaluaron evidencia todo el fin de semana y entrevistaron personal de la empresa. También, añadió, le mostraron una presentación de sus hallazgos hasta ese momento. Al concluir la reunión, fueron llevados hasta el lugar que el FBI y ATF establecieron como la zona en donde comenzó el fuego.

Pérez García luego procedió a describir la maquinaria que se prendió en fuego, conocidos como feeders o alimentadores. El día del incidente, el 10 de junio, Pérez García observó, mientras sus compañeros laboraban para contener la situación, que “salían llamas debajo de la caja (alimentador)”, y que al examinar la marca de movimiento en ascenso que dejó sobre el alimentador, más la presencia de absorbentes en el suelo, determinó que lo que se prendió en fuego fue el aceite mineral que controla la temperatura de el o los componentes.

PUBLICIDAD

Debido a que los sistemas están interconectados, Pérez García indicó que “ATF desconoce si el fuego se originó en este lugar o si lo que se entiende es que haya ocurrido una falla en el sistema, sea provocada o accidental, que haya ocasionado este problemas”.

“De acuerdo con su teoría, ATF sostiene que el problema comenzó en este lugar y que, al exceder (la) temperatura (máxima), la pieza que contiene aceite mineral dejó escapar el mismo a presión, agravando la situación. Este producto reaccionó como una sustancia líquida inflamable en función de acelerante”, añadió el oficial.

Pérez García identificó el alimentador 1346-5, ubicado en el centro de un grupo de tres, como el más afectado.

El investigador indicó que se referiría al incidente como un fuego, y no un incendio, porque se mantuvo en su área de origen y no afectó a otras estructuras “que no estaban destinadas a quemarse”. Identificó, además, el alimentador cinco como el punto de origen del fuego y añadió que “este artefacto eléctrico tuvo algún percance que hizo elevar su temperatura, (y) entonces el tanque de aceite mineral ubicado relativamente cerca expele un chorro de ese líquido a presión sobre el alimentador, acelerando de forma inmediata ese fuego. Aún se encuentra bajo investigación de parte de las autoridades federales, que tomaron jurisdicción inmediata, por qué este artefacto tuvo este percance”.

“Al cierre de este informe, todavía las autoridades federales, en este caso (el) FBI y ATF, en unión a los ingenieros de LUMA Energy, se encuentran evaluando el sistema eléctrico y realizando entrevistas para descartar que este incidente haya sido provocado. De parte nuestra, la causa de este fuego permanece indeterminado sujeto a que los compañeros en la jurisdicción federal puedan evidenciar lo contrario”, finiquitó Pérez García.