En conferencia de prensa, Díaz Vélez subrayó la importancia de “garantizar a cada persona, sea cual sea su situación migratoria, el acceso libre de interferencias con los derechos humanos y constitucionales a los servicios de salud y los lugares donde se brindan”. En esa línea, diversas organizaciones, incluyendo las que agrupan a laboratorios, técnicos de laboratorios y farmacias, así como la Sociedad Americana contra el Cáncer, reiteraron su compromiso con el servicio a los inmigrantes, e hicieron un llamado a no interrumpir sus citas y tratamientos.

Díaz Vélez detalló que más de 200 médicos –miembros del Colegio– se comprometieron con la atención a inmigrantes mediante telemedicina, en caso de que decidan no atenderse de manera presencial. Para coordinar servicios o recibir más información, deben llamar al (787) 751-5979.

Ante el escenario actual, la ACLU también está desarrollando talleres para orientar no solo inmigrantes sin estatus migratorio normalizado, sino también a toda persona –en el sector público y privado– que ofrezca servicios a esta población.

“Son tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de totalitarismo y, a esos efectos, tenemos el deber, la obligación, de prepararnos, no solamente para atender a una población vulnerable, necesitada, sino, además, tenemos que aprender a protegernos nosotros para poder seguir ayudándolos”, añadió.

Arraiza explicó, en tanto, que “ningún” agente del orden público –federal, estatal o municipal– “tiene la autoridad” de entrar a un establecimiento de servicios médicos para requerir información de los pacientes, a menos que tenga una orden judicial firmada. En ese caso, subrayó, es importante fijarse en la fecha y, si es una orden de registro, ver cuál es el lugar que el juez está autorizando inspeccionar, qué tipo de expediente y de qué persona en particular. “Si esto no existe, no tienen que permitir la entrada ni el acceso a dichos expedientes”, indicó.