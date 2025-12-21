Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Inventario de los cascos urbanos revela tesoros arquitectónicos en los 78 municipios de Puerto Rico

El recién culminado proyecto de la Oficina Estatal de Conservación Histórica contabilizó 52,953 propiedades en los centros, de las cuales poco más del 18% se catalogaron como elegibles para el Registro Nacional

21 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para la OECH, estos inventarios no se hacen porque sí, sino que representan una herramienta de trabajo para expertos en conservación y planificación, dentro y fuera de la agencia. En la foto, un edificio en la esquina de las calles Derkes y Calimano Martínez, en Guayama. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

En los cascos urbanos, se pueden apreciar muchísimas estructuras que parecen ser una reinterpretación de la típica casa criolla. Son en hormigón, tienen una planta sencilla y una fachada con llamativos elementos decorativos, como rejas con patrones geométricos, balaustrados y texturas.

RELACIONADAS
Tags
Municipios de Puerto RicoHistoriaServicio Geológico de Estados UnidosHuracán IrmaHuracán María
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: