En momentos en que insiste en la implementación de un curso para el manejo de las emociones entre los estudiantes de escuela superior como uno de los mecanismos para atender la violencia de género, la gobernadora Jenniffer González le hizo un llamado a las víctimas a no quedarse calladas y buscar ayuda.

“Tenemos que buscar ayuda y cuando una mujer esté en un sitio de violencia no se puede quedar callada porque estas son las cosas que pasan. Los asesinatos que están habiendo son producto de múltiples peleas, de situaciones que son repetitivas. No espere a la segunda, no espera a la tercera, pida ayuda”, indicó la gobernadora.