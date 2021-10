Por espacio de cuatro años y medio, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain ha dicho y se ha mostrado optimista en que el proceso para reorganizar las finanzas públicas de Puerto Rico a través de la ley federal Promesa será para el beneficio de su gente.

Durante una reunión de casi dos horas en la que escuchó a los líderes del gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Swain expresó -por primera vez- lo que antes parecía impensable: considerar, entre las alternativas que tiene el tribunal, la posibilidad de examinar si procede desestimar el proceso de bancarrota más grande en la historia municipal de Estados Unidos.

“Ciertamente, no quiero tener que hacer eso, pero pienso, en este punto, han pasado cuatro años y medio, y tendré que tenerlo en el radar”, afirmó la jueza federal.

La expresión de Swain en torno a la posibilidad de poner fin a los casos de Título III de Puerto Rico se produjo minutos después que la también jueza presidenta del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York dejara a la luz otra preocupación en torno al futuro de la isla: qué pasaría con el territorio estadounidense si la suspensión automática de litigios que el Congreso dio a la isla con Promesa deja de existir.

Gracias a ese escudo, el gobierno de Puerto Rico no ha pagado un centavo a bonistas y otras obligaciones y le ha permitido operar casi de manera inalterada por cinco años.

“Seré honesta, mi paciencia se está acabando”, dijo Swain, al plantear que no estaba convencida de que atrasar el proceso de confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central fuera favorable para Puerto Rico.

Acto seguido, Swain explicó que, si al tribunal no le queda otra alternativa y desestima los casos de Título III, la JSF continuará en funciones y Puerto Rico habrá perdido la protección contra litigios, es decir, el escudo que le dió Promesa en contra de los acreedores.

Y, si ese fuera el caso, advirtió la jueza, Puerto Rico verá “un caos”. Si, hasta ahora, se han pagado millones de dólares en abogados y asesores, explicó Swain, disputarse con acreedores costará miles de millones de dólares más, un escenario que poco bien haría a los pensionados y a la ciudadanía en general.

Swain hizo sus expresiones en una reunión de conferencia que, bajo otras circunstancias, habría sido entre abogados. Fue una reunión pública, virtual y telefónica, por causa de la pandemia. Unas 500 personas se conectaron a la conferencia telefónica, informó a este diario un oficial del Tribunal Federal, en Hato Rey.

“Nunca habíamos estado tan cerca de un acuerdo. Le corresponde ahora (a la JSF) mantener el beneficio del (freno en las demandas de cobro contra el gobierno). No hacerlo sería lo peor”, dijo la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, luego de la audiencia.

“Uno no debe llegar al punto de que no se apruebe el acuerdo porque (la JSF) se tranque a la banda. Hago un llamado a la Junta para que reconsidere y acepte el acuerdo alcanzado por los funcionarios electos de Puerto Rico”, añadió González.

Inamovibles en sus posiciones

A pesar de las expresiones de Swain, ayer, el liderato legislativo, el gobernador Pedro Pierluisi y la JSF permanecieron inamovibles en sus respectivas posiciones respecto al Proyecto de la Cámara 1003. Esta es la legislación que sería necesaria para que Swain pueda analizar el PDA a partir del 8 de noviembre, y el limbo en que se encuentra la medida fue la razón para que, el viernes, la jueza citara de manera urgente a las partes.

Ayer, en lugar de conciliación, las partes repitieron lo que ha acontecido desde julio. En aquel momento, Swain autorizó la Declaración Informativa del PDA para continuar con el proceso de confirmación y pidió a la JSF y al gobierno, de manera encarecida, llegar a un entendido.

En síntesis, la Legislatura y la JSF se pelean por los pensionados del sector público, solo uno de los múltiples grupos que serán afectados con el PDA. El Legislativo y el Ejecutivo quieren proteger a ese grupo de acreedores no asegurado -al igual que son los bonistas- más allá de lo pactado entre la JSF y el Comité Oficial de Retirados (COR).

A través de las negociaciones, la JSF accedió a otorgar fondos adicionales a la Universidad de Puerto Rico y los municipios e incluso excluir del PDA el recorte de hasta 8.5% en el beneficio de pensión mensual de los jubilados con un ingreso mensual mayor a $2,000. Pero la JSF no accedió a que la reestructuración de la deuda esté condicionada a que no haya recortes en las pensiones y a que el gobierno pueda continuar ofreciendo beneficios de jubilación futuros que no puede pagar.

El domingo, luego que el proyecto 1003 no recibió el aval del Senado, según pide la JSF, los líderes de ambos cuerpos acordaron un nuevo lenguaje que permitiría aprobar la medida en las dos cámaras.

Clamor por “el proceso democrático”

John Rapisardi, principal abogado del gobernador, pidió a Swain que, antes de ordenar un cambio en la agenda de las vistas de confirmación del PDA, permitiera que las dos cámaras legislativas aprueben la nueva medida y que esta sea revisada por la JSF.

Haciendo alusión al fútbol estadounidense, Rapisardi sostuvo que “estamos en la yarda uno, y no podemos perder la bola”.

“Para finales del día de mañana (hoy), podemos tener legislación que necesitamos aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes. Y probablemente la firmaré”, dijo, por su parte, Pierluisi, al suscribir las expresiones de su abogado.

Pero, acto seguido, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, anticipó que el nuevo lenguaje que se aprobaría en el proyecto 1003 hoy contiene “una píldora venenosa”. Esto porque, según la ejecutiva, el lenguaje que iría a votación hoy condicionaría la reestructuración de la deuda a que no haya recorte alguno en las pensiones.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, dijo a Swain que contara con la aprobación de la medida. “El acuerdo lo que hace es clarificar lo aprobado en la Cámara de Representantes”, precisó.

Pero, cuando Swain preguntó al presidente del Senado, José Luis Dalmau, si en esta ocasión el lenguaje pactado sería cónsono con las expectativas de la JSF, el líder estadolibrista se limitó a decir que el proyecto tendría los 14 votos necesarios para su aprobación en ese cuerpo. Su abogado, en tanto, el exrepresentante Luis Vega Ramos, indicó que el lenguaje está “bastante cercano”, no sin antes expresar que, antes que el proyecto 1003 quedara sin los votos necesarios, ese cuerpo intentó llegar a un entendido con la JSF, pero no recibió respuesta.

La súplica de la Junta fiscal

Ante la postura del liderato legislativo y del gobernador, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock, dijo a Swain que lo prudente era aplazar la audiencia de confirmación. “Necesitamos legislación que no sea ambigua”, subrayó.

El aplazamiento del proceso de confirmación, abundó Bienenstock, permitiría que las partes llegaran a un acuerdo acerca de la controversial medida o daría espacio para encontrar alguna otra alternativa para enmendar el PDA y llevarlo a término sin la intervención de la Legislatura.

Señaló que el retiro del PDA o la no confirmación de este antes del plazo dado por los bonistas resultaría en la activación de las penalidades establecidas en el acuerdo con los bonistas.

Fue entonces cuando Jaresko sostuvo que, si no era factible aplazar la vista de confirmación, “la JSF está preparada para retirar el PDA.”

Originalmente, los principales bonistas que suscriben el PDA -que poseen, en conjunto, $7,955 millones en bonos de Puerto Rico- aspiraban a que el plan se confirmara en junio. Posteriormente, cuando pactaron en definitiva con la JSF, acordaron que el plazo para la confirmación del PDA fuera en o antes del 15 de diciembre o, en o antes de enero del 2022, si fuera necesario.

Casi con voz temblorosa, Bienenstock y Jaresko suplicaron una y otra vez por el aplazamiento.

Ni siquiera un reclamo similar del abogado Arturo García, que representa a los bonistas de la Autoridad de Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento, sirvió de algo. García fue el único que, junto a la JSF, pidió aplazar el proceso de confirmación, pero por razones distintas.

Según García, cuyos clientes objetan el PDA, si a estas alturas no hay certeza de qué pasará con el proyecto 1003, cómo, a solo días del inicio del juicio, las partes podrán prepararse para argumentar en el proceso de confirmación.

Súplica, tras súplica, en vano fue.

El reloj de los bonistas

Mientras el liderato legislativo y la JSF trazaban la raya en sus posiciones, el abogado Susheel Kirpalani, quien jugó un rol clave en la reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y ahora representa a la Coalición de Deuda Legítima (CDL), se opuso a que se aplazara la confirmación del PDA y a que la JSF buscara alguna otra alternativa. “Las fechas límites existen porque funcionan”, dijo Kirpalani, al criticar que la JSF buscara retrasar la confirmación del PDA aludiendo a “escenarios hipotéticos”. Ello, al referirse a las penalidades -unos $100 millones en honorarios- que podría pagar el gobierno de Puerto Rico si no se logra un acuerdo.

En una intervención que tomó unos dos minutos, Kirpalani dijo a Swain lo que antes él y los abogados de otros tres grupos de bonistas que respaldan el PDA dijeron a la JSF en una carta develada por este diario.

Si la JSF decide no continuar adelante con la confirmación del PDA, dijo Kirpalani, entonces sus clientes buscarían ejercer “todos sus derechos”, incluyendo la desestimación de los Casos de Título III.

Después de auscultar con Pierluisi, Hernández, Dalmau Santiago y la JSF, y permitir que la Legislatura vote por el proyecto 1003, Swain ordenó una ronda de mediación confidencial, tal y como anticipó El Nuevo Día, para que resuelvan las diferencias, si alguna.

A ello, accedió de inmediato la jueza Barbara Houser, líder del equipo de mediación de los casos de Título III.

Houser, quien junto a otros tres jueces ha batallado horas incontables con bonistas, abogados y asesores para conseguir los términos financieros de, al menos, cinco acuerdos que integran el PDA, dijo que le parecería “una vergüenza” que el PDA se tire por la borda a estas alturas del juego. “Virtualmente, todos los acuerdos integrados en este (PDA) fueron negociados fuertemente”, dijo Houser, al plantear que la propuesta contiene reducciones “significativas” en los pagos que hará Puerto Rico, y una parte de la compensación que verán los acreedores dependerá de que las condiciones económicas de la isla mejoren.

Con la orden de Swain encima, casi con desesperación, Bienenstock replicó que se buscara una opción en un plazo de 24 a 36 horas porque temía que el proceso legislativo terminara igual que antes. Agregó que la JSF estaba dispuesta a participar del proceso, pero dijo sería “una pérdida de tiempo” si la Legislatura no se ciñe a las condiciones impuestas.

El problema con la falta de una legislación clara, a juicio de la JSF, es que, llegado el momento de discutir el PDA en sus méritos y que se analice si Puerto Rico puede honrar la modificación de deudas propuesta, las condiciones en la legislación hagan que el plan no pueda ser confirmado.

Swain pidió a Houser que, una vez se siente a la mesa con la JSF y el liderato gubernamental, le certifique si lo hecho permitirá que el juicio de 10 días para analizar el PDA puede seguir su curso.

Houser tendrá que presentar dicha certificación el 2 de noviembre. De no ser factible, debe indicar si valdría la pena aplazar la audiencia de confirmación como pide la JSF.

Dos días después, la JSF debe presentar a Swain un informe para indicar si el PDA puede discutirse en la fecha convenida. Si no es el caso, cómo podría llevarse a cabo sin la intervención legislativa o qué medidas alternas podrían contemplarse.

Si nada de eso es factible y tampoco puede llevarse a cabo “en el futuro cercano”, ordenó Swain, la JSF debe exponer si entrar en nuevas negociaciones serviría de algo o “si el tribunal debe emitir una orden para mostrar causa en torno a por qué los casos de Título III” no deben ser desestimados.