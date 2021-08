De forma unánime, la Junta de Planificación (JP) ordenó la paralización –cese y desista– de la rehabilitación de las instalaciones recreativas del condominio Sol y Playa, en la playa Los Almendros de Rincón, por entender que el permiso de construcción del proyecto se otorgó en incumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.

A esos efectos, la agencia determinó –mediante resolución– que acudirá al tribunal para solicitar la revocación o nulidad del permiso, obtenido por la Junta de Directores del condominio a través de un ingeniero proyectista.

Ese ingeniero fue identificado por la JP como Enrique Santiago Arroyo, quien será referido, tanto al Colegio de Ingenieros y Agrimensores como a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, por certificar el permiso en presunta violación a la Ley de Certificación de Planos o Proyectos (Ley 135-1967). Santiago Arroyo estaría sujeto a posibles acciones disciplinarias y legales.

Manuel Hidalgo, presidente designado de la JP, adelantó en primicia a El Nuevo Día las “decisiones contundentes” de la agencia, que se tomaron ayer, martes, y se basaron en un informe de recomendaciones de un auditor de la Oficina de Querellas y Auditorías. El auditor, a su vez, preparó su informe tras la radicación de tres querellas –que se consolidaron– sobre la legalidad del permiso. La primera de esas querellas la sometió la JP –motu proprio– el 17 de mayo. Las otras dos querellas fueron radicadas por ciudadanos.

Hidalgo indicó que la orden de cese y desista es de carácter inmediato, tras la debida notificación a la Junta de Directores del condominio (un trámite que se hará hoy mismo). El planificador agregó que la orden se fundamenta en los poderes conferidos a la JP por su ley orgánica (Ley 75-1975).

Por su parte, Héctor Morales, director de la Oficina de Asuntos Legales de la JP, explicó que la Junta de Directores del condominio “tiene derecho” a pedir una reconsideración de la orden, ya sea por la vía administrativa en la misma agencia o yendo directamente al Tribunal de Apelaciones.

En cuanto a la revocación o nulidad del permiso que se solicitará al tribunal, el abogado señaló que, en su momento, el juez o la jueza que atienda el caso permitirá que las partes se expresen.

“La obra tiene permiso, pero por razón de salud y seguridad se está acogiendo la recomendación del auditor y expidiendo un cese y desista de los trabajos de construcción. Aparte de eso, en los próximos días, mi oficina va a establecer la teoría del caso y los mejores argumentos para ir al tribunal, interponer el recurso que sea necesario (para la revocación del permiso) y prevalecer. La decisión final recae sobre el tribunal, pero nosotros vamos a establecer el mejor caso posible”, dijo Morales.

José Díaz, miembro asociado de la JP, expresó, por su parte, que el referido del ingeniero Santiago Arroyo fue otra recomendación que el auditor incluyó en su informe y el pleno de la agencia acogió.

El permiso de construcción para los trabajos en Sol y Playa fue emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el pasado 29 de enero. El 24 de julio, ante las continuas protestas de manifestantes que denuncian la ilegalidad del proyecto y exigen que se detenga, la Junta de Directores del condominio puso en pausa la construcción. La determinación de la JP impediría una eventual reanudación de los trabajos.

No aplica la exclusión categórica

Hidalgo indicó que el informe del auditor incluye ocho hallazgos o “señalamientos principales” y resaltó, en primer lugar, que el proponente (Junta de Directores del condominio por vía de un consultor o proyectista) certificó el cumplimiento del proyecto con el mecanismo de exclusión categórica, cuando no correspondía.

El consultor que certificó el cumplimiento ambiental por exclusión categórica fue identificado por la JP como Gamaliel Rivera. En su perfil en LinkedIn, Rivera figura como consultor ambiental en Environmental Solutions for Projects, una compañía que estableció tras ser despedido del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en 2010.

Por definición de ley, las exclusiones categóricas son acciones predecibles o rutinarias que, en el curso normal de su ejecución, no tendrán un impacto ambiental significativo. Su propósito es que puedan otorgarse determinaciones de cumplimiento ambiental automáticamente (24 horas o menos), de modo que se agilice el proceso de planificación.

La construcción en el condominio Sol y Playa, ubicado frente a la playa Los Almendros, incluye una piscina, una verja y áreas recretivas.

La controversia surge luego que el oleaje provocado por el huracán María destruyera la piscina y las instalaciones recreativas del condominio y los residentes decidieran construir otra en el mismo lugar.

Lo que alegan los manifestantes es que la construcción se encuentra en la zona marítimo-terrestre, un bien de dominio público.

Además, en la zona se han detectado anidajes de tortugas tinglares y carey, especies que se encuentran en peligro de extinción.

El urbanista Pedro Manuel Cardona Roig solicitó que los permisos de construcción fueran anulados.

"Es fundamental que se revoquen los permisos de construcción del proyecto Sol y Playa. La Oficina de Gerencia de Permisos no tiene justificación alguna para no invalidar las autorizaciones que dio", dijo.

Recientemente, Idelfonso Ruiz renunció como gerente de la división de Medioambiente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) por esta situación.

Y es que Ruiz aceptó que intervino personalmente para que se agilizara el Permiso Único Incidental para la obra. La construcción tiene como consultor ambiental a su socio de negocios y amigo, Ángel Román Más.

"El ingeniero Gabriel Hernández, director de la Oficina de Gerencia de Permiso, firmó todos y cada uno de estos permisos a sabienda de que lo que contenían esos permisos era ilegal. Por lo tanto, ese trámite tiene que ser anulado de inmediato", dijo Cardona Roig.

El excandidato independiente a la gobernación en las pasadas elecciones, Eliezer Molina, ha sido vocal desde el comienzo de esta controversia.

Incluso, Molina se encuentra en un proceso judicial al enfrentar cargos por escalamiento agravado y daño agravado.

"Los residentes del condominio Sol y Playa han sido engañados por sus asesores. Realmente, lo que están construyendo es algo que nunca se podía hacer. Les han engañado y les han llevado el dinero, lamentablemente", sostuvo Cardona Roig.

El urbanista les recomendó a los dueños de propiedades de Sol y Playa a "que revisen los contratos de sus consultores para que paren de perder dinero en esta transacción porque esto no va a acabar bien. No creo que esta piscina jamás se va a lograr construir"

Dos representantes populares adelantaron el sábado que irían a los tribunales si el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, no les entrega documentos relacionados sobre la otorgación de permisos de construcción antes del lunes a las 5:00 de la tarde.

En este caso, la certificación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica, expedida el 17 de diciembre de 2019 por el secretario auxiliar de la OGPe, Gabriel Hernández, establece que el proyecto no ubica en áreas ecológicamente sensitivas o protegidas, ni en zonas de riesgo de inundaciones, derrumbes o marejadas.

Según Hidalgo, “el proyecto no cumple con las disposiciones de la Resolución R-11-17 de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) sobre exclusiones categóricas, porque ubica en un área ecológicamente sensitiva y en una zona inundable”. La JCA ahora está adscrita al DRNA y la Resolución R-11-17 ya no existe, porque el secretario Rafael Machargo firmó una orden administrativa, el 28 de enero, con un nuevo listado de exclusiones categóricas.

“Nosotros, para poder auditar conforme a la reforma de permisos (Ley 161-2009), auditamos determinaciones finales, y la exclusión categórica no es una determinación final, sino el permiso de construcción. Pero, como parte del análisis (del permiso), entramos a ver la aplicabilidad de la exclusión categórica y determinamos que no correspondía. Por lo tanto, levantamos el señalamiento para una posible acción legal en contra del permiso de construcción. El hecho de que, a juicio del auditor, la exclusión categórica no corresponda, tambalea los cimientos del permiso”, dijo, entretanto, Díaz.

Agregó que, si el proyecto ubicara “al otro lado de la carretera, en la cara del frente del condominio” (y no en la playa), sí pasaría como exclusión categórica, por tratarse de un “área impactada con construcción”.

“Pero, ubicado donde está, afecta el hábitat de flora y fauna y se ve afectado por marejada, porque el área está identificada como inundable. Eso lo descalifica para las exclusiones categóricas. El proponente indujo a la OGPe a error”, manifestó el ingeniero.

La carta de los titulares no establece cuándo se reanudarán los trabajos. La Junta se expresa como víctima de los manifestantes y asegura que cumplieron con la restauración que solicitó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por daños a la playa.

El Departamento DRNA emitió una orden de cese y desista contra el proyecto, pero, posteriormente, el secretario Machargo enmendó el documento.

La orden emitida por el DRNA fue supuestamente para proteger la playa como hábitat de los tinglares y careyes, especies de tortugas marinas en peligro de extinción.

Se ha documentado el desove de careyes en el área de la construcción, lo que se sumó a las objeciones iniciales comunitarias que denuncian que la piscina está siendo construida en la playa pese a que, de ordinario, este tipo de edificación no se puede realizar en esta parte de la costa.

Julio Lassús, vicepresidente de la JP, explicó que, ante la inaplicabilidad de la exclusión categórica, lo que correspondía era intentar obtener la certificación de cumplimiento mediante la elaboración de una Evaluación Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental.

La playa Los Almendros es hábitat de anidamiento de careyes y tinglares, dos especies de tortugas marinas en peligro de extinción y protegidas por leyes federales y estatales. De hecho, durante el pasado mes, una misma tortuga carey ha desovado tres veces en el área de la construcción.

Inundabilidad y zona marítimo terrestre

Otro de los “señalamientos importantes” identificados por Hidalgo es que el proyecto no cumple con el Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación (Reglamento de Planificación Núm. 13).

Al respecto, Díaz explicó que, aunque sí certificó que “una parte de la parcela cae en zona inundable y otra no”, no se sometió una certificación de niveles de inundabilidad. Tampoco se radicó un formulario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que establece los niveles de inundabilidad existentes, proyectados y cómo el proyecto “se aleja” de dichos niveles. El formulario de FEMA debió firmarlo un agrimensor.

“El hecho de estar en zona inundable no impide que se construya, porque puedes rellenar, irte por el nivel base de inundación o levantar la estructura. Con ese propósito, se tenían que someter estos documentos, y con ese requisito no se cumplió”, señaló el ingeniero.

Un tercer hallazgo, mencionó Hidalgo, es que del expediente del caso no surge que exista ningún endoso o recomendaciones del DRNA a la construcción. El único tramite al que se hace mención relacionado con el DRNA es la recertificación de la zona marítimo terrestre que solicitó y obtuvo la Junta de Directores del condominio. Ese deslinde fue impugnado por un titular y el caso aún está pendiente de resolución.

“Llama la atención que, en el expediente de construcción de este proyecto, que es tan cercano a la costa y al oleaje, no haya un solo comentario de Recursos Naturales”, dijo el presidente de la JP.

“Lo único que había era (información sobre) el deslinde. Desconocemos si, por ejemplo, había bajo evaluación una concesión por parte de Recursos Naturales”, añadió Mercemar Rodríguez, miembra asociada de la JP, tras explicar que una concesión es una autorización que el DRNA otorga “para hacer uso y disfrute” de un área que queda en la zona marítimo terrestre, que es un bien de dominio público.

Lassús y Díaz abundaron que ni la JP ni la OGPe “pasan juicio” sobre la delimitación de la zona marítimo terrestre, pues el DRNA es su custodio.

“El proponente o el representante del dueño tiene que acudir a solicitar (insumo al DRNA)”, dijo Díaz, a lo que Lassús sumó que la OGPe también puede solicitarle “comentarios adicionales” a la agencia ambiental “si lo cree necesario”, pero del expediente no surge que lo haya hecho.

Por último, el abogado Morales explicó que las leyes 135-1967 y 161-2009 “levantan la presunción”, respectivamente, de que toda determinación final y las certificaciones de los ingenieros son válidas.

“Todos los permisos que se han otorgado tienen una presunción de corrección y solo los puede revocar un tribunal. Pero eso no significa que no los podamos investigar”, puntualizó.

La auditoría de la JP fue compartida con la OGPe el 2 de julio, con dos hallazgos preliminares. Las respuestas de la OGPe fueron recibidas el 30 de julio, tras lo cual se finalizó el informe de auditoría.

La Junta de Directores del condominio Sol y Playa intenta reconstruir sus instalaciones recreativas, luego que fueran destrozadas por el huracán María, en septiembre de 2017.

