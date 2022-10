La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al gobernador Pedro Pierluisi que tomará “las medidas que considere necesarias” para evitar la implementación de la Ley 60 de 2021 y la Ley 52 de 2022, que enmiendan el Código de Incentivos de Puerto Rico, si el gobierno no presenta datos que sustenten cómo se subsanará la pérdida de recaudos o que respalden las cifras que, según sus estimados, dejará de recibir el Estado en ingresos.

“Si el gobierno no presenta sus guías administrativas sobre la Ley 52, la Junta se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, de conformidad con Promesa en sus secciones 104(k), 108(a) y 204, incluida la búsqueda de recursos para evitar la implementación y aplicación de la Ley 60-2022. Esperamos que tales acciones sean innecesarias”, advirtió el asesor legal principal de la JSF, Jaime A. El Koury, en una carta con fecha del 21 de octubre.

Ante esto, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, aseguró el domingo que el gobierno sí ha provisto información a la JSF.

“Pero ellos entienden que la información no es suficiente o necesita clarificación adicional”, dijo el funcionario, en entrevista con este medio.

Marrero señaló que podrán lidiar con los requerimientos de la JSF con “las cortapisas necesarias para garantizar que no se impacte el fisco”.

La Ley 60-2021 faculta al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a otorgar decretos a personal médico especialista o subespecialista elegible, sujeto a que el secretario del Departamento de Salud emita una certificación especial por necesidad apremiante de médicos especialistas o subespecialistas.

Los decretos serán previamente aprobados por el secretario de Hacienda y el personal médico tendrá hasta el 31 de diciembre de 2024 para solicitar la Certificación Especial que le daría acceso a los decretos.

Mientras, la Ley 52-2022 fue aprobada el último día de la pasada sesión legislativa para remplazar el arbitrio de 4% que imponía la Ley 154 de 2010 a las operaciones de manufactura en Puerto Rico. El objetivo principal de la ley era crear un nuevo modelo contributivo para sustituir el gravamen aplicado a empresas foráneas.

Parte del estatuto, una disposición que requería que los notarios incluyeran copia de las tasaciones, los estudios de título y los planos de mensura al informar transacciones de bienes raíces al Departamento de Hacienda, fue declarado inconstitucional.

La misiva de la JSF destaca que, desde la aprobación de la Ley 60-2021, la JSF y el gobierno se han mantenido en un “diálogo e intercambio de cartas”. De acuerdo con la Junta, la administración de Pierluisi sostuvo, en una carta del 30 de junio de 2022, que con el estatuto se dejarían de recaudar $115,000 anuales, una reducción significativa de su proyección inicial de $16 millones anuales. Pero la JSF entiende que el impacto sería de $47 millones.

El gobierno sustentó su proyección indicando que el Departamento de Salud, que debe certificar qué médicos se pueden acoger al decreto, solo ha certificado a dos ramas de la medicina: cirugía torácica cardiovascular y/o anestesiología cardiotorácica.

“Solo ha habido dos personas que han solicitado y cualificado bajo la Carta Circular, que plantea dudas sobre la necesidad y el propósito del lenguaje amplio de la Ley 60. Además, el análisis fiscal revisado solo da cuenta de la certificación especial recién emitida y no tiene en cuenta la preocupación clave de la Junta de Supervisión: que no existen restricciones sustantivas a la capacidad del gobierno para declarar certificaciones especiales a voluntad. Por lo tanto, continuamos sosteniendo que la estimación de costos está incompleta”, argumentó el ente a cargo de las finanzas de la isla.

Además, establece, en el escrito, que el parámetro que permite al DDEC aprobar los decretos bajo la ley, denominado “circunstancias excepcionales”, sigue siendo “poco claro”.

La JSF indicó que la Ley 60-2021 debe ser evaluada en conjunto con la Ley 52-2022 y otros estatutos. “Por ejemplo, la Ley 52-2022 extendió el plazo para solicitar un certificado de decreto contributivo de médicos bajo la Ley 60-2019 (Código de Incentivos) hasta el 30 de junio de 2022. Es posible que la prórroga creada por la Ley 52 permitirá a los profesionales médicos cuyas solicitudes están actualmente estancadas debido a juicios reclamar el beneficio fiscal. Si todas estas solicitudes estancadas se procesan y a los solicitantes se les otorgan decretos contributivos, el costo de la provisión de médico calificado bajo la Ley 52 podría llegar a decenas de millones de dólares al año”, advierte la JSF.

Asimismo, sostiene que la Ley 52 no puede ser implementada hasta que el gobierno provea unas guías administrativas y demuestre que no se afecta el fisco con pérdidas significativas de dinero.

“Dado los efectos mutuos y potencialmente combinados de la Ley 52 y la Ley 60, tengan en cuenta que la Junta de Supervisión ha determinado que la Ley 60 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado Certificado del año fiscal 2022 con respecto a las disposiciones relacionadas con profesionales, y la Ley 60 viola la sección 204(c) de Promesa. La Junta de Supervisión revisará esta determinación con respecto a la Ley 60 después que revise y potencialmente apruebe la guía administrativa del gobierno en relación con la Ley 52″, indica.

La JSF ha hecho advertencias similares al gobierno anteriormente, con relación a otros estatutos, y han recurrido a los tribunales si no hay cumplimiento. Ese fue el caso de la Ley 41 de 2022, conocida como la reforma laboral, impugnada en el Tribunal Federal por la JSF bajo el argumento de que el gobierno no entregó datos y análisis que sustenten que el estatuto beneficiará a Puerto Rico y generará más empleos. El pleito aún no ha sido adjudicado por la jueza Laura Taylor Swain.

Preguntado sobre si el asunto terminará en los tribunales, Marrero dijo que no quería “precipitarse o especular”

“Tienen una preocupación en el ámbito fiscal totalmente entendible. Están haciendo su trabajo”, indicó Marrero, al agregar que el gobierno atenderá la preocupación de la JSF.