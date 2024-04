Junta Fiscal avala propuesta económica de la ASEM para empleados unionados en Centro Médico

Un delegado de la UGT –que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado– dijo a El Nuevo Día que, al momento de esta publicación, el gremio no había recibido “ninguna carta oficial” de la JSF avalando la oferta económica.

“No veo que la carta haya sido de la Junta. Si hay una (carta oficial), no me ha llegado a mí, no nos ha llegado, no la hemos visto”, dijo, al señalar que cualquier comunicación oficial debería incluir el membrete de la JSF y no de la ASEM.