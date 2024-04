“Los planes médicos se están poniendo más difíciles ahora para el cobro. Yo he hablado con diferentes colegas de diferentes hospitales privados y nos dicen que está bien difícil el cobro a los planes médicos” , aseguró.

“¿Qué ha pasado que no se le ha reclamado esa deuda que es válida, líquida y exigible (en referencia a un término legal)? ¿Por qué no se ha cobrado? ¿Por qué no se ha llevado una acción legal de una vez y por todas para cobrarle a esta gente?”, cuestionó Márquez, ante el reconocimiento de Matta de que “la gran mayoría” de la deuda cumple con los criterios para ser reclamada.